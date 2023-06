bild: Switzerland Tourism / Nico Schaerer

Mit diesen 10 Tipps die Region um den Vierwaldstättersee erkunden

Sonnenaufgangsfahrten auf die Rigi, Gourmetschmaus mit Blick auf die Zentralalpen oder Yoga Summer Festival in Weggis. Bei diesen Tipps für den Vierwaldstättersee ist für jeden etwas dabei.

Fernwandern auf dem Tell-Trail

Der «Tell-Trail» verbindet spektakuläre Gipfel mit idyllischen Dörfern und türkisblauen Bergseen. In acht Etappen führt der Fernwanderweg durch die malerische Region Luzern-Vierwaldstättersee. Dabei wandert man über die «Big 6» der Zentralschweizer Gipfel: Stoos, Rigi, Pilatus, Stanserhorn, Titlis und Brienzer Rothorn. Stets mit einem spektakulären Panoramablick.

Tipp: Mit dem Tell-Pass lassen sich die Etappen beliebig mit Zug, Bus, Schiff und Bergbahnen abkürzen.

Informationen: Tel. 041 227 17 17, www.luzern.com

bild: Switzerland Tourism|Silvano Zeiter

Hotel Schweizerhof Luzern

Im ältesten Luzerner Grandhotel erleben die Gäste eine 178-jährige Gastgebertradition, hervorragenden Service, 101 preisgekrönte Zimmer, drei hoteleigene Restaurants wie «Pavillon», «Galerie» und «VILLA Schweizerhof», die nur 10 Gehminuten vom Hotel entfernt liegt. Das familiengeführte 5-Sterne-Hotel liegt eingebettet zwischen dem Vierwaldstättersee und der historischen Altstadt Luzerns. Als Festivalhotel beherbergt und veranstaltet das Hotel während des ganzen Jahres zahlreiche Festivals und Anlässe.

Informationen: Tel. 041 410 04 10, www.schweizerhof-luzern.ch

bild: © Dominik Baumgartner

Eintauchen in die Musik von Luzern

Ein wenig Poesie darf sein. So fliessen die Töne der Stadt, die Klänge der Berge und die Melodie des Sees in Luzern zu einer harmonischen Symphonie zusammen. Zahlreiche musikalische Anlässe, erstklassige Konzertsäle und hochstehende Festivals machen die Stadt am Fusse des Pilatus zu einem kulturellen Hotspot. Mit dem Audio-Trail gibt es jetzt noch mehr für die Ohren. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erfährt man Spannendes zu über 600 Jahren Musik, einzigartigen Bräuchen und berühmten Künstlern in Luzern.

Informationen: Tel. 041 227 17 17, www.luzern.com

bild: Jan Geerk|Schweiz Tourismus

50 Franken mehr Stadterlebnis

Sparfüchse aufgepasst! Die CityCard Luzern ist die perfekte Gelegenheit, die Stadt Luzern zu entdecken und gleichzeitig von einem attraktiven Sparangebot zu profitieren. Zur gebuchten Hotelübernachtung in der Stadt gibt es eine CityCard im Wert von 50 Schweizer Franken geschenkt. Der Einkaufsgutschein kann in zahlreichen Shops, Cafés und Restaurants eingelöst werden – perfekt für den nächsten Wochenendtrip.

Informationen: Tel. 041 227 17 17, www.luzern.com

bild: Anina Fässler|Luzern Tourismus

Sonnenaufgangsfahrten auf die Rigi

Die frühen Morgenstunden auf dem Berg geniessen und in der ruhigen Morgendämmerung Alphornklängen lauschen: Die Sonnenaufgangsfahrten auf die Rigi machen es möglich. Nach der gemütlichen Fahrt gibt es ein feines Älplerzmorge in der Alp Chäserenholz – bei einem unvergleichbaren Bergpanorama. Gibt es einen besseren Start in den Tag? Mit dem Ticket stehen zudem sämtliche Bergbahnen an der Rigi für den Rest des Tages zur freien Verfügung.

Informationen: Tel. 041 399 87 87, www.rigi.ch

bild: MARKUS STEINER

Gourmetschmaus auf 2300 Metern

Das Restaurant Gütsch thront auf einem Plateau über Andermatt und bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Zentralalpen. Markus Neff, der mit einem Michelin-Stern und 16 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet ist, kreiert hier eine elegante und klare Küche ganz nach dem Motto «Zwischen Berg und Tal». So wird man mit einem exklusiven 3-Gänge-Menü verwöhnt, während man die atemberaubende Aussicht geniesst. Mit dem Treno Gottardo kommt man ganz bequem nach Andermatt, mit der Gondelbahn auf den Gütsch und wieder zurück.

Informationen: Tel. 058 200 68 68, www.andermatt-sedrun-disentis.ch

bild: Valentin Luthiger Fotografie

Route 1291 – Die beste E-Bike-Tour der Schweiz

Auf zwei Rädern durch das Herz der Schweiz: Die Route 1291 führt in sieben Etappen vorbei an tiefblauen Seen, über majestätische Alpenpässe und durch geschichtsträchtige Täler. Entlang der 385 km langen Strecke werden Ursprünge und Kultur der Zentralschweiz erkundet. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten gibt es auch viele kulinarische Highlights und regionale Spezialitäten zu entdecken. Die Route 1291 kann bei Eurotrek als Gesamtpaket mit Gepäcktransport gebucht werden.

Informationen: Tel. 041 227 17 17, www.luzern.com

bild: Switzerland Tourism / Nico Schaerer

Urner Alpsommer

Wenn Betrufe von den Alpen hallen, der Duft von Wildheu in der Luft liegt und der einzigartige Alpkäse produziert wird, ist Alpzeit in Uri. Die mehr als 100 Alpen werden mit viel Liebe, Herzblut und Schweiss bewirtschaftet und die dazugehörigen Traditionen und das Brauchtum gepflegt. Hier geht man auf Entdeckungsreise, kehrt in charmante Alpbeizli ein, geniesst Urner Spezialitäten und lernt auf diesem Weg den Urner Alpsommer, die Menschen und deren Geschichten kennen.

Informationen: Tel. 041 874 80 00, www.uri.swiss/alpsommer

bild: Angel Sanchez

Sonntagsbrunch auf Rigi Scheidegg

Sonntagsbrunch à discrétion im Berggasthaus Rigi Scheidegg. Mit der Luftseilbahn Kräbel–Rigi Scheidegg auf 1656 m geht’s hinauf, um à discrétion frischen Zopf, verschiedene Brote, selbst gemachte Konfi, Rigi-Alpkäse oder Ritas Rösti zu geniessen. Wunderbar kombinieren lässt sich der Brunch mit einer Wanderung auf dem Panoramaweg. Dieser führt wahlweise bis nach Rigi Kulm oder nach Rigi Kaltbad.

Informationen: Tel. 041 399 87 87, www.rigi.ch

bild: © Venzin + Bühler Fotografie

Yoga Summer Festival

Inspirierende Yoga-Stunden und leckeres Soul-Food an einem traumhaften Ort: am 5. und 6. August findet zum fünften Mal das Summer Festival von «Yoga meets Weggis» statt. Direkt am Vierwaldstättersee wartet ein Wochenende voller Yoga, Meditation und Selbsterfahrung. Ganz gleich, ob man seit Jahren täglich praktiziert, einmal in der Woche ins Studio geht oder noch keine Yoga-Erfahrung hat: Am Festival sind alle herzlich willkommen.

Informationen: Tel. 041 227 18 00, www.yogameetsweggis.ch