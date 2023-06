bild: ©Lötschental Marketing AG

Promotion

10 Tipps für deinen Sommer im Wallis

Den Grossen Aletschgletscher bestaunen, lehrreiche Schluchtwanderung mit anschliessendem Besuch im Thermalbad oder Mumeli auf dem Themenrundweg füttern - bei diesen Tipps fürs Wallis ist garantiert für jeden etwas dabei.

Hängebrücken

Hängebrücken machen jede Wanderung zu etwas Besonderem. Sie sorgen für einen zusätzlichen Nervenkitzel, ermöglichen einzigartige Einblicke in tiefe Schluchten oder verleihen dem Wanderer das Gefühl, in der Luft zu schweben. In den letzten Jahren haben Hängebrücken immer mehr Gebiete im Wallis miteinander verbunden und dadurch neue, erlebnisreiche Wanderstrecken eröffnet.

Jetzt informieren

bild: ©Valais/Wallis Promotion - Pascal Gertschen

Hike & Spa

Vom rauen, hochalpinen Gebirge der Gemmi bis zu den blühenden Matten auf Torrent – das 200 km lange Wandernetz der Destination Leukerbad bietet gemütliche bis fordernde Wanderungen für Naturliebhaber. Ein absoluter Favorit ist der Thermalquellen-Steg, eine spektakuläre und zugleich lehrreiche Schluchtwanderung, welche einige Meter über dem Bachbett durch die wilde Dalaschlucht führt – Thermalquellen zum Greifen nah. Anschlies send laden die Thermalbäder mit einem atemberaubenden Panorama zum Entspannen ein.

Jetzt informieren.

bild: ©My Leukerbad AG | chrissie.st

Im Goldrausch

Für alle, die sich auf die Spuren der Goldgräber begeben und dem Goldrausch verfallen möchten. Am Vormittag wird man in das Handwerk der Minenarbeiter eingeführt und besucht einen ehemaligen Stollen, bevor es am Nachmittag zum Goldwaschen im Bach geht. So erlebt man einen spannenden Tag im Zwischbergental nahe der italienischen Grenze. Vielleicht verfällt man dem Goldfieber. Auf jeden Fall aber erlebt man ein Abenteuer.

Jetzt informieren.

Bild: ©Brig Simplon / Jan Geerk

Per Hexpress zum Gletscher

Das Aletschbord auf der Belalp ist nicht nur ein besonderer Kraftort, umgeben von einer reichen Natur- und Kulturgeschichte. Hier geniesst man auch ein eindrückliches Panorama auf den Grossen Aletschgletscher und die Walliser Viertausender einschliesslich dem Matterhorn. Nirgends lässt sich die Veränderung der Natur seit der letzten Eiszeit eindrücklicher erleben. Dank dem e-Shuttle Hexpress können auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen wieder den Eisriesen vom Aletschbord auf der Belalp aus bestaunen.

Jetzt informieren.

bild: ©Blatten-Belalp Tourismus AG

Panoramawanderung auf dem Höhenweg

Das Lötschental ist ein magisches Tal, reich an spannenden Sagen, aussergewöhnlichen Traditionen und Brauchtümern sowie einem einzigartigen Panorama. Der Lötschentaler Höhenweg zählt zu den grossen und bekannten Höhenwegen im Wallis. Er führt über wildromantische Wälder und Alpwiesen und bietet idyllische Picknickplätze, von der Fafleralp über die Tellialp bis zur Lauchernalp und weiter über die Hockenalp, Kummenalp, Restialp und Faldumalp bis nach Jeizinen.

Jetzt informieren.

bild: ©Lötschental Marketing AG

Am Gipfel der Via Francigena

Hier wandert man auf den Spuren von Sigerich, dem Erzbischof von Canterbury, der im Jahr 990 auf dem Rückweg von Rom all seine Etappen notierte. Die letzte Etappe zwischen Bourg-St-Pierre und dem Grossen St. Bernhard ist die symbolträchtigste. Denn der Pass, der höchste Punkt der Via Francigena, war schon zur Römerzeit eine Alpenüberquerung. Heute kennt man vor allem die Bernhardinerhunde, mit denen man beim Besuch des Passmuseums Bekanntschaft schliessen kann.

Jetzt informieren.

bild: ©Pays du St-Bernard

Grosser Aletschgletscher

Den atemberaubendsten Blick auf den in der Sommersonne glitzernden Eisriesen hat man auf den vier View Points der Aletsch Arena oberhalb den Dörfern Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp. Der Grosse Aletschgletscher ist mit 20 Kilometern Länge der grösste und längste Gletscher der Alpen. Fun Fact: Würde man den Eisriesen abschmelzen, könnte jeder Erdenbürger 3,5 Jahre lang täglich mit einem Liter Wasser versorgt werden. Eindrücklich, einzigartig und eine Reise wert.

Jetzt informieren.

bild: ©aletscharena.ch – christian pfammatter

Murmeliparadies Spielboden

Man muss nur Ausschau halten, dann entdeckt man sie: die zahmen und herzigen Murmeltiere. Neu kann man ab diesem Sommer in eine der Murmeligondeln mit Eddies Hörgeschichten einsteigen. Auf dem Themenrundweg erfährt man anschlies send Spannendes über das Leben der Murmeltiere. Die Nagetiere dürfen übrigens gerne mit Karotten und Nüssen gefüttert werden. Ein Highlight für Gross und Klein. Tipp: Ab der 1. Übernachtung benutzt man die Bergbahnen im Saastal kostenlos.

Jetzt informieren.

bild: ©Saastal Tourismus AG/Puzzle Media

Klettersteig Mittaghorn

Dieser Panorama-Klettersteig führt auf den Gipfel eines Dreitausenders, von wo man einen atemberaubenden Ausblick auf das Saastal sowie die Viertausender in der Umgebung geniesst. Ein leichter bis mittelschwerer Klettersteig, der auch Kletterneulingen empfohlen wird. Dauer der Tour: etwa 4 bis 5 Stunden. Tipp: Mit der Plattjenbahn geht es gemütlich wieder zurück ins Dorf.

Jetzt informieren.

bild: ©Saastal Tourismus AG/Filme von Draussen

Ein Tag rund um den Wein

Per Postauto geht es zum Einstieg in den Weinlehrpfad. Entlang der historischen Walliser Trockensteinmauern steigt man dann hoch zur St.-Jodern-Weinkellerei und erfährt während der Wanderung Spannendes über die lokale Weinkultur. Bei der anschliessenden Degustation in der Kellerei lernt man einheimische Weine wie z. B. den Heida kennen. Im Anschluss an die Degustation fährt einen das Postauto nach Visperterminen. Das Mittagessen und die anschliessende Rundwanderung entlang der Suone Beitra mit Ausblick auf das Bietsch- und Matterhorn bieten den idealen Tagesabschluss.

Jetzt informieren.