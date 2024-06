bild: pays du st-bernard

Magische Momente im Wallis: 10 Aktivitäten, die dich diesen Sommer begeistern werden

Erlebe die Magie des Walliser Sommers! Diese 10 Aktivitäten führen dich zu den besten Abenteuern und Entspannungsoasen der Region. Lass dich von der Vielfalt und Schönheit des Wallis verzaubern.

Aiguille de Mex: Das Rhonetal im Visier

Monthey

Vom malerischen Dorf Mex geht es hoch auf die Aiguille de Mex. Der Gipfel misst 1866 Meter, doch der Aufstieg lohnt sich. Für die 8,52 Kilometer lange Strecke mit 773 Höhenmetern benötigt man für den Hin- und Rückweg etwa 3,5 Stunden. Sobald man die Weide von Les Planets überquert, wird man mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Der Gipfel ist einer der schönsten Aussichtspunkte der Region.

bild: Saint-Maurice Tourisme

Entdeckerpass: FEEL FREE am Aletschgletscher

Aletsch Arena

Der Aletsch Entdeckerpass ist die Eintrittskarte zu unvergesslichen Abenteuern in der Aletsch Arena. Ob erfrischende Bergwanderungen an warmen Sommertagen oder ein Ausflug zum Grossen Aletschgletscher – der Aletsch Entdeckerpass ist das Bergbahnticket für die gesamte Aletsch Arena. Er ermöglicht freie Fahrt mit allen Anlagen und zu den Ausflugsgipfeln Hohfluh/Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn. Zusätzlich ist die Zugstrecke Brig–Mörel–Betten Talstation–Fiesch–Fürgangen inklusive. Der Aletsch Entdeckerpass ist als 1-Tages-Ticket und Mehrtagesticket erhältlich.

bild: Christian Pfammatter / aletscharena.ch

Viel Neues auf dem Hannigberg

Saas-Fee/Saastal

Ab Juni 2024 erstrahlt der Hannigberg oberhalb von Saas-Fee in neuem Glanz. Neben der neuen Einseilumlaufbahn mit 10er-Gondeln, die Familien mit Kinderwagen bequem transportiert, gibt es allerhand zu entdecken. So kann man auf der Sonnenterrasse des neu renovierten Bergrestaurants die einmalige Aussicht auf die Saaser Gletscherwelt geniessen, während sich die Kinder auf dem neuen Spielplatz austoben. Ein weiteres Highlight und spektakuläres Fotomotiv ist der Glacier Swing. Tipp: Ab der 1. Übernachtung nutzt man die Bergbahnen und das Postauto im Saastal kostenlos.

bild: Stefan Kürzi / Saastal Tourismus AG

Grenzüberschreitendes Mountainbike-Eldorado

Region Dents du Midi

Die Portes du Soleil erwarten einen mit 600 Kilometern Mountainbike-Strecken zwischen der Schweiz und Frankreich. Ob mit eigener Muskelkraft oder elektrischer Unterstützung, es gibt Routen aller Schwierigkeitsgrade zu den Gipfeln. So zum Beispiel die Grand 8, eine 47 km lange Rundstrecke, die einen durch vier Orte der Region Dents du Midi führt – immer mit Blick auf die gleichnamige Bergkette. Natürlich laden diverse Berghütten ein, die Batterien aufzuladen und sich zu stärken. Und in den lokalen Geschäften findet man die nötige Ausrüstung.

bild: Region Dents du midi

Am Gipfel der Via Francigena

St. Bernhard

Hier folgt man den Spuren von Sigerich, dem Erzbischof von Canterbury, der im Jahr 990 auf dem Rückweg von Rom all seine Etappen notierte. Die letzte Etappe zwischen Bourg-St-Pierre und dem Grossen St. Bernhard ist die symbolträchtigste, denn dieser Pass, der höchste Punkt der Via Francigena, war schon zur Römerzeit eine Alpenüberquerung. Heute kennt man vor allem die Bernhardinerhunde, mit denen man beim Besuch des Passmuseums Bekanntschaft schliessen kann.

bild: Pays du St-Bernard

UCI Enduro World Cup

Aletsch Arena

Fast ein Must für Mountainbike-Fans! Von 12. bis 14. Juli 2024 findet erstmals ein UCI Enduro World Cup in der Aletsch Arena und in Bellwald statt. Die besten Enduro-Bikerinnen und -Biker der Welt werden auf dem anspruchsvollen und atemberaubenden Trail-Netz herausgefordert. Ein beeindruckendes Panorama, über 100 Kilometer actionreiche Trails und der Grosse Aletschgletscher garantieren ein spektakuläres Erlebnis.

bild: simon ricklin / aletscharena.ch

Der Loichi Kugelweg Lauchernalp

Wiler

Der rund 5 Kilometer lange Kugelweg geht von der Lauchernalp durch den erfrischenden Baanwald hinab zur Freizeitanlage Gsteinät in Wiler. Entlang dieser Route begegnen einem zehn originelle und lokal produzierte Kugelbahnen, welche eine einzigartige Note in die Wanderung einbringen und zudem richtig Spass machen. Die Wanderung dauert rund 1,5 Stunden und ist leicht zu begehen. Die Holzkugeln für die Kugelbahnen können an verschiedenen Standorten zum Preis von CHF 5.00 pro Kugel erworben werden.

bild: Lötschental Marketing AG

Bike Skills Park Kreuzboden

Saas-Fee/Saastal

Im Bike Skills Park oberhalb von Saas-Grund ist Spass für die ganze Familie garantiert. Auf drei kurzen Trails, die über ein Förderband erreichbar sind, können die eigenen Bike-Skills verbessert und echter Bike-Spass erlebt werden. Und wer genug geübt hat, kann sich auf die eindrucksvollen und abwechslungsreichen Bike-Trails im Gebiet Kreuzboden/ Hohsaas wagen. Tipp: Pures Abfahrtsvergnügen bis nach Saas-Grund bieten der Trift Flowtrail und der Furwald Singletrail.

bild: Puzzle Media / Saastal Tourismus AG

Gemmiweg & Thermalgenuss

Leukerbad

Der Gemmiweg, ein Wahrzeichen von Leukerbad, bietet nach einem steilen Aufstieg ein atemberaubendes Panorama der Walliser Alpen. Sogar berühmte Persönlichkeiten wie Goethe und Picasso wanderten schon auf diesem beeindruckenden Pfad. Bei der zweistündigen exponierten Bergwanderung werden ca. 900 Höhenmeter überwunden. Zerklüftete Felswände laden auf dem Weg ein, länger zu verweilen und diese zu bestaunen. Zurück im Dorf bietet sich zum Abschluss ein Besuch der Therme an, um im warmen Bad zu entspannen.

bild: chrissie.st / My Leukerbad AG

Ein Eldorado für Bikerinnen und Biker

Blatten-Belalp

Singletrails und ein Skills Park am Grossen Aletschgletscher – auf der Belalp im Wallis erleben Mountainbikerinnen und Mountainbiker die Schönheit des Unesco-Welterbes und geniessen dabei eine Abfahrt von rund 2000 Höhenmetern. Ob Nesselloop, Häxutrail, Aufstiege hinauf auf 2600 Meter oder Fahrtechniktraining im Skills Park: Für jedes Fahrlevel ist ein passendes Angebot vorhanden. Ein besonderes Highlight ist der jährliche Witches Bike Ride, der am 14. September 2024 stattfindet. Bei diesem Event messen sich Jung und Alt in verschiedenen technischen Disziplinen. Der Gesamtsieger erhält den Wanderpokal und darf die hölzerne Biker-Hexe ein Jahr sein Eigen nennen. Der Witches Bike Ride ist Bestandteil des Kids Bike Cup Oberwallis.

