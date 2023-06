bild: Switzerland Tourism / WOOP Productions

Mit diesen 10 Tipps bleiben im Jura & Drei-Seen-Land keine Wünsche offen

In einem Escape Game die Stadt Neuenburg vor einer gewaltigen Katastrophe retten, die Tierwelt entdecken im Muzoo oder die Kunst der Comics am Comic Festival zelebrieren - das Jura & Drei-Seen-Land hat einiges zu bieten. Bei diesen Tipps ist garantiert für jeden etwas dabei.

First Friday

An jedem ersten Freitag des Monats verwandelt sich die schöne Bieler Altstadt in eine fröhlich-gesellige Ausgehmeile mit einem Programm aus Kunst und Kultur und in einer einzigartigen Atmosphäre. Denn die kleinen, aber feinen Boutiquen, Shops und Läden sind bis 22.00 Uhr geöffnet. So kann man in Ruhe durch historische Gassen und Gebäude bummeln, essen und feiern. Daneben sorgen Theater, Galerien, Restaurants, Bars und Klubs für Unterhaltung – mit Konzerten, DJ’s und einem Spezialprogramm.

Tel: 032 329 84 86

bild: Switzerland Tourism | Lorenz Richard

La Trans Jurassienne

Perfekt für Veloferien mit Freunden. Die All-inclusive-Biketour Trans Jurassienne dauert 3½ Tage und führt in Begleitung eines Profi-Guides durch die unberührte Natur des Schweizer Juras von St-Ursanne nach La Chaux-de-Fonds und von dort durch das Val-de-Travers bis nach Neuenburg. Unterwegs macht man Halt bei den Highlights der Region, zum Beispiel beim Étang de la Gruère oder dem Creux du Van und lernt viel über die Region und über ihre Traditionen.

Tel: 052 520 62 42

bild: Switzerland Tourism / Dominik Baur

Mission Astrophone

Bei diesem Escape Game muss die Stadt Neuenburg vor einer gewaltigen Katastrophe gerettet werden. Und zwar muss verhindert werden, dass nichts weniger als ein Asteroid in den Neuenburgersee stürzt. Bei dem aufregenden urbanen Fluchtspiel löst man zusammen mit Freunden oder Arbeitskollegen spannende Rätsel an ikonischen Orten von Neuenburg. Gefragt sind Teamgeist, Orientierungssinn und eine gute Beobachtungsgabe.

Tel: 032 889 68 90

Bild: KEYSTONE / Valentin Flauraud

Muzoo

Das Muzoo vereint das Naturhistorische Museum und den Zoo Bois du Petit-Château von La Chaux-de-Fonds und widmet sich vollkommen der Entdeckung der Tierwelt. Die Anlage wurde Ende 2022 neueröffnet und zeigt in ihrer Besonderheit lebende und ausgestopfte Tiere am gleichen Ort. Neben dem Zoo, dem Vivarium und dem Museum mit seinen Ausstellungen gibt es auch eine Cafeteria, die zum Verweilen einlädt, und einen Shop.

Tel: 032 967 65 00

bild: Switzerland Tourism / André Meier

Mit dem Töffli durchs Seeland

Auf wenig befahrenen Strassen entdeckt man auf dieser Tour die Ebenen des Seelands und geniesst die atemberaubende Aussicht auf die Alpen und das Drei-Seen-Land. Unterwegs unbedingt beim Aussichtsturm Chutzenturm Halt machen. Der 45 Meter hohe Turm ist vollständig aus regionalem Holz gefertigt und bietet einen atemberaubenden 360°-Blick über die Schweiz. Ein perfekter Ort, um zu pausieren und ein Picknick zu geniessen, für das man vorher bei den hiesigen Hofläden eingekauft hat.

Tel: 032 329 84 86

bild: Switzerland Tourism / WOOP Productions

Neuchâtel Tourist Card & Jura-Pass Ab einer Übernachtung im Kanton Neuenburg profitieren Gäste mit der Neuchâtel Tourist Card von zahlreichen kostenlosen Leistungen und Vergünstigungen wie z. B. Gratis-ÖV, Eintritt in 28 Museen und vielem mehr! Im Kanton Jura profitiert man ab einer Übernachtung vom Jura-Pass : Gratis-ÖV sowie vielen Rabatten für Freizeitaktivitäten!

Die schönsten Strände

Ob feiner Sandstrand, weiches Gras oder kristallklares Wasser: Die Region Jura und Drei-Seen-Land ist ein Süsswasserparadies und hat viele Seen und Flüsse mit frei zugänglichen Ufern. Ob ruhig und entspannt oder wild und versteckt, mit dem Auto oder nur zu Fuss, mit Kieselsteinen oder warmem Sand, die Strände des Neuenburgersees, Bielersees oder das Flussufer des Doubs versetzen einen in Urlaubsstimmung.

Tel : 032 328 40 10

bild: Stefan Weber

Comic Festival

Vom 9. Juni bis zum 13. August 2023 taucht die Hauptstadt des Kantons Jura in die Welt der Comics ein. Das Festival «Delémont’BD» würdigt und zelebriert die Kunst der Comics und belebt während des Sommers die Altstadt von Delémont. Im Herzen der Altstadt werden mehr als 25 frei zugängliche Open-Air-Zeichnungsausstellungen angeboten. Um noch tiefer in die Welt der Comics einzutauchen, begibt man sich auf einen geheimen Rundweg, betritt mit einem speziellen Schlüssel ungewöhnliche Orte und entdeckt aussergewöhnliche Animationen. Alle Stätten werden durch Zeichentrickfilme des talentierten jurassischen Künstlers Dexter Maurer zum Leben erweckt.

Tel: 032 432 41 60

bild: Switzerland Tourism | Lorenz Richard

Wanderung von Bauernhof zu Bauernhof (Métairies)

Bei dieser Gourmetwanderung auf dem Montoz geht es von einer Métairie (Bauernhöfe, die Gäste bewirten) zur nächsten. Man probiert regionale Produkte und besichtigt dabei die typischen Berggasthöfe der Region Grand Chasseral. Zum Schluss wird man mit einem 3-Gänge-Menü belohnt, das in den für die Region typischen Bauernhofgasthöfen serviert wird. Gastfreundschaft und Geselligkeit werden hier grossgeschrieben.

Tel: 032 494 53 43

bild: Switzerland Tourism / André Meier

Zauberhafte Tannenwälder und Hochmoore

Das zauberhafte Tal mit dem Hochmoor, den Tannenwäldern, weitläufige Weiden, Viehherden und typischen Bauernhöfen ist magisch. Am besten entdeckt man es bei einer Wanderung um den Lac des Taillères, schippert mit einem Stand-Up Paddle über das tiefblaue Wasser und gönnt sich ein erfrischendes Bad. Im Tal wird Gastfreundschaft grossgeschrieben, daher bietet es sich an, den nach Wiesenblumen duftenden Käse, den vor Ort produzierten Enzianbrand oder den einheimischen Absinth in die Wanderung zu integrieren.

Tel: 032 889 68 95

bild: KEYSTONE / Valentin Flauraud

Urban Golf

Auf dem Bieler Urban-Golf-Parcours erleben Gross und Klein auf spielerische Art eine neue Variante des Golfs: Golf spielen im urbanen Raum, mitten in der Stadt. Ausgestattet mit einem Golfschläger, mit Bällen und einer Spielkarte, verwandeln die Spieler das Gelände und Gegenstände jeglicher Art in einen kreativen Parcours. Nebenbei führt der Parcours in Biel an den See und entlang einer der schönsten Promenaden der Stadt.

Tel: 032 329 84 84

