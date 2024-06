Bild: schweiz tourismus

Sternenbeobachtungen und Gaumenfreuden: 10 Erlebnisse im Jura & Drei-Seen-Land

Erkunde die Geheimnisse des Universums und geniesse kulinarische Köstlichkeiten im Jura & Drei-Seen-Land! Unsere zehn ausgewählten Aktivitäten zeigen dir die schönsten Seiten dieser Region.

Ich seh den Sternenhimmel ...

Mont-Soleil

Wer träumt nicht davon, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln? Sternwarten, wie die auf dem Mont-Soleil, bringen einem den Sternenhimmel näher. Hier können Sonne und andere Sterne und Planeten durch ein eigens dafür vorgesehenes Teleskop beobachtet werden. Und bei schlechtem Wetter ermöglicht das Planetarium den Besuchern sogar, alle Winkel des Universums ganz bequem zu beobachten – ohne die Sternwarte verlassen zu müssen.

Jetzt informieren: Tel. 032 942 39 42

Bild: schweiz tourismus

Food Tour durch die Stadt

La Chaux-de-Fonds

Bei diesem kulinarischen Stadtrundgang entdeckt man die «Uhrmacher-Stadt» von ihrer genussvollen Seite. Die Food Tour La Chaux-de-Fonds verspricht Gaumenfreuden an jedem Zwischenstopp – auch abseits der üblichen Pfade. In vier Etappen wird jeweils eine besondere Facette der Stadt präsentiert. Somit sind ein gefüllter Bauch und Geist gleichermassen garantiert.

Jetzt informieren: Tel. 032 889 68 95

Bild: schweiz tourismus

Schlemmerfahrt auf dem See

Neuenburg

Per Schiff lässt sich der Neuenburgersee am besten entdecken. Während es durch das klare Wasser geht und die abwechslungsreiche Landschaft an einem vorbeizieht, geniesst man gleichzeitig das gastronomische Angebot mit lokalen Spezialitäten. Auf dem Menü stehen z.B. Eglifilets oder Neuenburger Wurst. Der Ausflug zu Wasser lässt sich ideal mit einer Stadtbesichtigung, einer Wanderung oder einer gemütlichen Radtour kombinieren.

Jetzt informieren: Tel. 032 889 68 90

Bild: Schweiz Tourismus

Nourritour

Biel

Auch bei der Nourritour wird die Stadttour zum Genusserlebnis. Die Food-Tour durch die Bieler Altstadt besteht aus sieben Zwischenstopps, bei denen regionale Produkte verkostet werden – mal französisch, mal schweizerisch, mal süss, mal salzig. Über den Obst- und Gemüsemarkt schlendern, Kaffee trinken, sich mit Freunden treffen oder einfach das faszinierende Ambiente der Bieler Altstadt geniessen. Bei dieser Tour entdeckt man, wie viele Bielerinnen und Bieler ihren Samstagmorgen verbringen.

Jetzt informieren: Tel. 032 329 84 84

bild: Stefan Weber

Uhren und Schoggi

Biel und Courtelary

Choc’o’Clock bietet eine gute Gelegenheit, gleichzeitig in die faszinierende Welt der Uhren sowie der Schokolade einzutauchen. Denn das Package beinhaltet eine Entdeckungstour durch die unterhaltsamen und interaktiven Museen OMEGA und Planet Swatch sowie eine Zugfahrt in den Berner Jura, wo man in der Schokoladenfabrik Camille Bloch in die süsse Welt der Schokolade eintaucht und deren Spezialitäten kostet. Die Nacht verbringt man im Art Déco Hotel Elite**** in der Bieler Innenstadt, ein Katzensprung von ausgezeichneten Restaurants entfernt.

Jetzt informieren: Tel. 032 329 84 84

bild: reto duriet

Von Berggasthof zu Berggasthof

Grand Chasseral

Bei dieser Kulinarikwanderung auf dem Montoz wandert man von einer für die Region typischen Métairie (Berggasthof) zur nächsten. Beim Einkehren in die Berggasthöfe geniesst man regionale Produkte und lernt die besondere Gastfreundschaft und Geselligkeit der Region Grand Chasseral kennen. Zum Schluss wird man mit einem 3-Gänge-Menü belohnt.

Jetzt Informieren: Tel. 032 494 53 43

bild: catherine gerber

Geheimer Rundgang

St-Ursanne

Auf dem geheimen Rundgang «Circuit Secret» gibt es ungewöhnliche Orte in St-Ursanne zu erkunden. Ein digitaler Schlüssel verschafft Zugang zu den Sehenswürdigkeiten, die mit Animationen, Ton und Licht in Szene gesetzt werden und das reiche Kulturgut des mittelalterlichen Städtchens aufzeigt. Für Gourmets gibt es den «Circuit Secret Gourmand», bei dem an fünf aussergewöhnlichen Orten Halt gemacht wird, um lokale Spezialitäten zu degustieren. Bon appétit!

Jetzt informieren: Tel. 032 432 41 90

Bild: schweiz tourismus

Unvergessliche E-Bike-Tour

Creux du Van

Die Felsenarena Creux du Van mit dem grössten Naturschutzgebiet des Kantons Neuenburg ist eines der grossen Highlights im Jura & Drei-Seen-Land. Die 50 km lange E-Bike-Tour führt von der Areuse-Schlucht bis zu den Wäldern des Val-de-Travers hinauf, bevor man auf 1463 m den Creux du Van erreicht, der einen augenblicklich in seinen Bann zieht. Tipp: Ab einer Übernachtung im Kanton Neuenburg erhält man die Neuchâtel Tourist Card, welche zur kostenlosen Nutzung von ÖV und zahlreichen Freizeitangeboten berechtigt.

Jetzt informieren: Tel. 032 889 68 90

Bild: Switzerland Tourism

Ein Tag auf dem Wasser

Biel Seeland

Mit der Tages- oder der Nachmittagskarte geniesst man unbeschränkten und unbegrenzten Zugang zu allen Kursschiffen, die auf der Aare, dem Bieler-, dem Neuenburger- und dem Murtensee verkehren. Das perfekte Fortbewegungsmittel also, um die Drei-Seen-Region vom Wasser aus zu entdecken. Das Netz umfasst verschiedene Routen, darunter die Aare-Fahrt zwischen Biel und Solothurn, die Bielersee-Rundfahrt sowie die Drei-Seen-Fahrt von Biel über Murten nach Neuenburg und wieder zurück nach Biel.

Jetzt informieren: Tel. 032 329 84 84

bild: Valeria mella

Die Region auf dem Pferderücken entdecken

Kanton Jura

Der Jura und seine Wytweiden sind für die in Halbfreiheit lebenden Pferde eine Oase des Friedens. Es ist aber auch ein Paradies für Reiterinnen und Reiter. Oder die, die es werden möchten. Egal ob Anfänger·In oder Profi, jung oder alt: auf den kilometerlangen Reitwegen im Jura sind ein- oder zweistündige Ausritte für jedes Niveau möglich.

Jetzt informieren: Tel. 032 432 41 60