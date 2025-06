bild: schweiz tourismus

Entdecke Luzern und die Region Vierwaldstättersee

Vielfältige Naturerlebnisse, kulturelle Highlights und entspannende Auszeiten machen die Region Luzern Vierwaldstättersee zu einem ganzjährigen Reiseziel. Ob im Rollstuhlparcours im Verkehrshaus, beim Seen-Hopping, Wandern auf der Rigi oder bei kulinarischen Höhenflügen in Andermatt – hier trifft Genuss auf Bewegung, Geschichte auf Moderne und Entspannung auf Abenteuer.

Luzern

«MovAbility» im Verkehrshaus

Fast ein Must! In der neuen Verkehrshaus-Ausstellung «MovAbility» kann man den Mobilitätsherausforderungen nachspüren, wie sie Menschen mit körperlichen Einschränkungen täglich meistern. So umfasst die neue Freiluftausstellung zum Beispiel einen Rollstuhlparcours mit zwölf verschiedenen Bodenbelägen und bietet zudem die Möglichkeit, das Einsteigen in Fahrzeuge wie einen Kleinbus oder eine Standseilbahn praktisch auszuprobieren. So wird die Bedeutung und Wichtigkeit von Barrierefreiheit unmittelbar erlebbar.

Tel. 041 375 75 75 Tel. 041 375 75 75

Melchsee-Frutt

Mountain Resort: Erholung inmitten der Natur

Hoch oben auf dem Sonnenplateau Melchsee-Frutt bietet die Frutt Mountain Resort ein einzigartiges Natur- und Wohlfühlerlebnis. Umgeben von Bergen und Seen kann man direkt vor der Haustür wandern, biken oder sonstige Naturerlebnisse geniessen. Entspannung pur erwartet einen im modernen Spa mit Seeblick. Kulinarisch verwöhnt das Resort seine Gäste mit regionaler Küche – perfekt für alle, die Ruhe, Natur und Genuss auf höchstem Niveau suchen.

Tel. 041 669 79 79

Engelberg

Kempinski: Natur, Handkunstwerk & Wohlbefinden

Am Fusse des Titlis, nur 30 Minuten von Luzern entfernt, lädt das Kempinski Palace Engelberg zu einem regenerativen Alpen-Erlebnis ein. Rund um das Hotel gibt es traumhafte Wanderwege, atemberaubende Aussichten und ein bedeutsames Benediktinerkloster zu entdecken. Das exklusive Spa lädt Geist und Körper zur Erneuerung ein und bietet einen spektakulären Blick über das Dorf, während das Cattani Restaurant Ihren Gaumen mit Aromen der modernen französischen Küche verwöhnt

Tel. 041 639 75 75

Andermatt

Unvergessliche Passstrassen-Abenteuer

Auf den landschaftlich reizvollen Routen der Pässe rund um Andermatt warten atemberaubende Ausblicke und eine unvergleichliche Möglichkeit, die Bergwelt der Schweizer Alpen zu entdecken. Um die Passstrassen des Oberalp-, Gotthard- oder Furkapasses mit dem Fahrrad oder dem Motorrad zu befahren oder die Vielfalt der Wanderwege zu erkunden, ist das Radisson Blu Hotel Reussen der ideale Ausgangspunkt. Und nach einem ereignisreichen Tag lädt das Hotel ein, im Wellnessbereich zu entspannen und bei einem Drink an der Bar den Tag Revue passieren zu lassen.

Tel. 041 888 11 11

Region Andermatt

Alpine Geschmacksreise

Kulinarische Höhepunkte in Andermatt: Man startet mit Kaffee und Gipfeli beim Nätschen, bevor es mit der Gondel zum Gütsch geht. Die Wanderung zum Restaurant Schneehüenerstock wird mit Älplermagronen und atemberaubenden Ausblicken auf das Urserntal und in die Surselva belohnt. Für das Dessert geht es zum Piz Calmot am malerischen Oberalppass. Zurück nach Andermatt führt die Matterhorn Gotthard Bahn entlang der berühmten Glacier-Express-Route. Eine Geschmacksreise mit alpinem Panorama, in etwa 1,5 Stunden Wanderzeit.

Tel. 058 200 68 68

Stadt Luzern

Luzerner Museums-Pass

Ein Ticket für neun Museen und Garant für unzählige Erlebnisse: Mit dem Luzerner Museums-Pass lassen sich die Meisterwerke von Picasso, Klee und Matisse bestaunen, nostalgische Spielekonsolen testen oder bahnbrechende Innovationen erleben. Ob Kunst, Geschichte, Natur oder Technik – zwei Tage lange kann man für 39 Franken flexibel Kultur in der Stadt entdecken.

Tel. 041 227 17 17

Zentralschweiz

Highlights mit dem Tell-Pass

Mit dem Ticket für die Zentralschweiz, dem Tell-Pass, sammelt man nicht nur schwindelerregende Höhenmeter, aussergewöhnliche Panorama-Aussichten und magische Naturschauspiele, sondern auch die damit verbundenen tollen Erinnerungen. Für unvergessliche Momente sorgen die Rekordbahnen: Steiler, höher, extravaganter – in der Zentralschweiz beginnen die Highlights schon mit der Fahrt auf den Gipfel.

Tel. 041 227 17 17



Region Rigi

Berg, Bahn und Bad

Die Rigi bietet 120 Kilometer traumhafte Wanderwege und fantastische Ausblicke. Nach einer erlebnisreichen Tour tauscht man dann Wanderschuhe gegen Badelatschen und entspannt aufs Beste im Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad von Stararchitekt Mario Botta. Hier im Aussenbereich geniesst man eine atemberaubende Panorama-Aussicht auf die Schweizer Alpen. Eine perfekte Auszeit inmitten unberührter Natur.

Tel. 041 399 87 87

Region Luzern-Vierwaldstättersee

Seen-Hopping

Eintauchen, abschalten, geniessen! Ob ein Sprung in den Sempachersee, eine Kanufahrt bei Sonnenuntergang, Wellenritt auf dem Urnersee oder Tauchgang im U-Boot: Die Region Luzern-Vierwaldstättersee steckt voller erfrischender Wasserabenteuer – am, im, auf oder sogar unter Wasser. Dank kurzer Distanzen und Top-ÖV-Anbindung lassen sich die schönsten Gewässer mühelos verbinden und die Vielfalt der Seen unkompliziert geniessen – perfekt für ein unvergessliches Seen-Hopping.

Tel. 041 227 17 17

Weggis Vitznau Rigi

Yoga-Sommer-Festival

Zwei Tage voller Bewegung, Achtsamkeit und Genuss – das ist das «Yoga meets Weggis»-Sommer-Festival am 30. und 31. August 2025 im Pavillon Weggis. An traumhafter Lage direkt am Ufer des Vierwaldstättersees erwarten einen inspirierende Yoga-Stunden, leckeres Soulfood und eine vielfältige Auswahl an Yoga-Gadgets am Kula-Market. Die Yogalehrer Adam Husler, Amayama und Céline Ryf sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und zeigen die vielen Facetten des Yoga.