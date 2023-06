bild: Alessio Pizzicannella

Mit diesen 10 Tipps für Ascona Locarno bleiben keine Wünsche offen

Kletterparadies, märchenhafte Falknerei oder Strandferien. Ascona Locarno hat einiges zu bieten - bei diesen 10 Tipps ist garantiert für jeden etwas dabei.

100 Jahre Centovallina

Der legendäre Panoramazug, der gemäss Lonely Planet auf einer der schönsten Bahnstrecken der Welt fährt, feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. Eine gute Gelegenheit, an Bord des historischen Zugs eine einmalige Zugfahrt zu erleben: Sei es für eine Reise in die Vergangenheit oder bei einem speziellen Anlass, wie dem 24. Juni, wenn Künstler des JazzAscona an Board für musikalische Unterhaltung sorgen werden. Der Charme dieser einzigartigen Bahn und die idyllische Landschaft, die sie durchquert, machen die Fahrt mit der Centovallina zu etwas ganz Besonderem.

Ferrovia Vigezzina-Centovalli – foto Sara Daepp

Das Geheimnis der versteckten Kastanien

Pardy, der abenteuerlustige Leopard, macht sich seit dem Sommer auf Kastanienjagd. Denn seine Fuchsfreundin Fioralba hat rund um den Lago Maggiore ihre bunten Lieblingskastanien versteckt, die sie nun nicht mehr findet. Pardy liebt es, Fährten zu lesen und seine Nase in neue Abenteuer zu stecken, und hilft Fioralba, das Geheimnis der versteckten Kastanien zu lüften. Ausserdem ist sich Pardy sicher, dass er auch auf die Hilfe vieler kleiner und grosser abenteuerlustiger Feriengäste zählen kann, die ihn bei seiner Kastaniensuche unterstützen.

Switzerland Tourism – foto Lorenz Richard

Red Bull zu Gast im Kletterparadies Ascona-Locarno

Die einen springen sie an einem Seil befestigt runter, die anderen klettern sie an einem Seil rauf – die Verzasca-Staumauer. Kein Wunder, war die 220 m hohe Staumauer bereits letztes Jahr Austragungsort der Red Bull Dual Ascent, einem für Red Bull typisch spektakulären Kletterevent, bei dem die 16 besten Kletterer der Welt im Zweierteam auf Zeit die schwindelerregende Betonwand hochklettern. Auch dieses Jahr verwandelt sich Ascona-Locarno im Oktober wieder in ein einzigartiges Klettermekka und zieht Kletterprofis aus aller Welt an. Es gibt also einige Kletterrouten und Bouldergärten in der Region zu entdecken...

True colors film – Red Bull Content Pool

Herzlicher See

Der 2022 gebaute Speichersee auf Cardada, dem Hausberg von Locarno, ist eine regelrechte Herzensangelegenheit. Zum einen, weil er als Herzform angelegt wurde, zum anderen, weil er zum Schutz der Wälder im Kampf gegen Waldbrände entstanden ist. Denn der See umfasst eine Wasserreserve von über 2000 m3, die durch Regenwasser und Zuflüsse sichergestellt wird, und dient dem Betanken von Hubschraubern. Zudem ist er dank seiner speziellen Form, der schönen Berglandschaft, in der er eingebettet ist, und dem traumhaften Panorama, ein beliebtes Fotomotiv.

Cardada Cimetta foto Luca Jardini

Ruinen der Castelliere

Die Castelliere sind prähistorische Ruinen, die sich oberhalb des Dorfes Tegna in den Terre di Pedemonte auf einem panoramareichen Felsvorsprung befinden. Bei diesem historischen Denkmal von nationaler Bedeutung handelt es sich um Überreste aus der römischen Zeit und dem Mittelalter, die während mehrerer Jahre restauriert und 2018 fertiggestellt wurden. Verschiedene Wanderwege von den Terre di Pedemonte oder vom Maggiatal her führen auf diesen besonderen Hügel, von wo aus man eine fantastische Aussicht auf die beiden Flüsse Maggia und Melezza und den Lago Maggiore hat.

Ascona-Locarno Tourism – foto Alessio Pizzicannella

Mehr als nur eine Falknerei

Die Falknerei Locarno ist eine märchenhafte Welt. Ein Ort, in dem Adler, Falken, Eulen, Geier und Störche sich vom Wind in den Himmel treiben lassen, tschechoslowakische Wolfshunde ihre Runden drehen, Pferde in elegantem Trab über die grünen Hügel schreiten, Koi-Karpfen in den Becken schwimmen und die Menschen wie aus einer anderen Zeit gekleidet sind. Die perfekte Kulisse für eine Märchenaufführung. Und so entführt das Märchen «Die goldene Feder» Jung und Alt in eine Welt, in der sich all diese Kreaturen und andere Fabelwesen vereinen und sich gemeinsam gegen die dunklen Mächte auflehnen.

Switzerland Tourism – foto Nicole Schafer

Strandferien am Ostufer

Das Ostufer des Lago Maggiore verzaubert mit seinem typisch mediterranen Charme, den bunten Hausfassaden und den unendlich langen Sonnenstunden. An der Riviera des Gambarognos befinden sich etliche öffentlich zugängliche Sandstrände. Daneben bieten gepflegte Strandbäder und gemütliche Strandbars beste Rahmenbedingungen für einen entspannten Tag an der Sonne. Wem dies zu langweilig ist, kann ein SUP mieten oder sich im Wakeboarden versuchen. Ein weiteres Highlight ist die «Swing the World»-Schaukel am Shaka Beach in Vira. Hier findet jeder seinen Traumstrand, um unvergessliche Sonnentage oder Sonnenuntergangsapéros zu geniessen.

Ascona-Locarno Tourism – foto Alessio Pizzicannella

Rundgang durch Geschichte und Landschaft

Brissago, das hübsche Grenzdorf am Lago Maggiore, ist bekannt für das einzigartige mediterrane Klima, die historische Dannemann-Fabrik und die nahe gelegenen Brissago-Inseln. Auf dem rund 1,5- bis 2-stündigen Rundgang lernt man viel über die Geschichte, die Architektur und einige illustre Persönlichkeiten sowie über die vom See und den Bergen geprägten Landschaften. Eine Mischung aus Moderne und Vergangenheit, ein Ort der Gegensätze.

Ascona-Locarno Tourism – foto Alessio Pizzicannella

Walk of Fame

Der Locarno Walk of Fame vereint die bronzenen Handabdrücke der Musikstars, die beim jährlich stattfindenden Musikfestival Moon & Stars die Piazza Grande mit guter Musik und fantastischer Stimmung zum Beben bringen. Die kunstvollen Totems, auf denen sich einige der zahlreichen Künstler verewigt haben, schmücken die Allee der Rusca-Gärten beim Largo Zorzi unweit der Piazza Grande. Diesen Sommer werden sechs neue Abdrücke dem Locarno Walk of Fame hinzugefügt, drunter jene von Loco Escrito, der bei der Einweihung im Frühling 2022 dabei war.

Ascona-Locarno Tourism – foto Alessio Pizzicannella

Gemeindemuseum für moderne Kunst

Das Gemeindemuseum für moderne Kunst in Ascona zeigt drei spannende Künstlerinnen: Die Werke der 1936 in Mailand geborenen Architektin und Künstlerin Nanda Vigo sind eine Gratwanderung zwischen Realität und Fiktion. Dagegen beschäftigt sich die multidisziplinäre Kunst der in der Region ansässigen Künstlerin Teres Wydler mit den Berührungspunkten zwischen Kultur und Natur. Bei der Fribourger Künstlerin Muriel Zeender geht es um den menschlichen Körper, die Natur und die Frage «Welche Erwartungen hat die Gesellschaft an die Frauen?».

