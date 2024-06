bild: schweiz tourismus

Sommer in Ascona-Locarno: 10 Aktivitäten, die du nicht verpassen darfst

Sommer in Ascona-Locarno bedeutet pure Vielfalt! Von aufregenden Klettertouren über genussvolle Wanderungen bis hin zu mitreißenden Musikfestivals – hier sind die zehn Aktivitäten, die deinen Sommer zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lass dich überraschen und entdecke die Highlights der Region.

Endlose Aussicht vom Sassariente

Ascona-Locarno

Mit einer 360°-Aussicht bis weit über den Lago Maggiore ist der 1768 m hohe Sassariente ein attraktives Ausflugsziel. Die rund 888 Höhenmeter von den Monti di Motti verlaufen meist durch den Wald, was besonders im Sommer angenehm ist. Speziell ist das letzte Stück, der Aufstieg zum Gipfel. Ein Holzsteg schlängelt sich etwas ausgesetzt (deshalb blau-weiss markiert) dem steilen Fels entlang bis auf den Gipfel, auf dem das mächtige Kreuz thront.

The Beach Festival und SunIce Festival im Lido Ascona

Ascona

Diesen Sommer ist der Lido Ascona Gastgeber zweier ganz spezieller Musikfestivals: The Beach Festival und SunIce Festival. Vom 14. bis 15. Juni 2024 verwandelt The Beach Festival den Lido Ascona in eine magische Oase mit zwei Bühnen, auf denen internatio nale DJs dem Publikum Musik zum Tanzen mischen. Zum Ende der Sommersaison, 20.–22. September 2024, bringt das SunIce Festival das Strandbad von Ascona mit heissem Elektro und Techno noch einmal so richtig zum Vibrieren. Bei beiden Festivals stehen Sonne, Sandstrand, Musik und gemütliches Zusammensein im Vordergrund.

Ascona Locarno Golden Trail Finals

Locarno

Vom 17. bis 20. Oktober 2024 wird Cardada, der Hausberg von Locarno, zum Austragungsort der wichtigsten Trailrunning-Veranstaltung – dem Finale der Golden Trails Series. 26 km durch die malerische Tessiner Natur mit Blick auf den Lago Maggiore. Am Event nehmen die weltweit besten 30 Athletinnen und 30 Athleten teil. Es gibt aber auch einen rund 7 km langen Lauf, bei dem alle mitmachen können. In der Fanzone heizt das Publikum den Läufern ein und es gibt Unterhaltung. Melden Sie sich an oder erleben Sie die Ascona Locarno Golden Trail Finals als Zuschauer!

Destination für Sportbegeisterte

Ascona-Locarno

Die Region Ascona-Locarno ist dank ihrer Weitläufigkeit, der variablen Landschaft bestehend aus Bergen, Flüssen, dem See, Flächen und Hügeln und dem ganzjährig milden Klima die ideale Destination, um zahlreichen Sportarten wie Wandern, Trailrunning, MTB, Strassenrad, Wassersport, Golf oder Klettern nachzugehen. Davon zeugen auch unsere Botschafter Ajla del Ponte (Sprinterin), Noè Ponti (Schwimmer) und Ricky Petrucciani (Sprinter), die hier stets beste Trainingsbedingungen vorfinden, um mit der Weltelite mitzuhalten.

40 Jahre JazzAscona

Ascona

Eines der bekanntesten Jazz-Festivals der Schweiz wird 40! Mitreissende Musik aus New Orleans vor der malerischen Kulisse von Ascona und dem Lago Maggiore geben dem JazzAscona seinen einzigartigen Charme. Die Konzerte sind gratis und werden von vielen weiteren Attraktionen begleitet. So wird die 40. Ausgabe mit «Jazz off the Wall» gefeiert, einem Street-Art-Event mit mehr als 40 grossformatigen fotografischen Werken von Yuri Catania. Feiern Sie vom 20. bis 29. Juni 2024 mit!

Trekking Maggiore

Ascona-Locarno

In vier Etappen vom idyllischen Walserdorf Bosco Gurin nach Brissago an den Lago Maggiore. Die Mehrtageswanderung führt durch beeindruckende Naturlandschaften, vorbei an bewirtschafteten Alpen und schönen Bergseen, in denen an heissen Sommertagen gebadet werden kann. Übernachtet wird in Hütten und die 53 km lange rot-weiss markierte Tour kann beliebig verkürzt werden. Vom höchstgelegenen Dorf im Tessin an den Lago Maggiore, dem tiefsten Punkt der Schweiz.

Coop-Familienwanderung

Maggiatal

Am 6. Oktober 2024 können sich Familien wieder auf die beliebte Coop-Familienwanderung im Maggiatal machen. Dieses Jahr können Sie sich auf die Geschichte «Der Fluch des Pharaos» freuen, die wiederum an mehreren Posten erzählt und aufgeführt wird. Dabei ist wie immer die Hilfe aller Teilnehmenden gefragt. Reservieren Sie sich Ihre Tickets und seien Sie bei diesem sympathischen Wandererlebnis für die ganze Familie dabei!

Klettern und Bouldern während des ganzen Jahres

Ascona-Locarno

Das hervorragende Gestein und das durchwegs freundliche Klima schaffen ideale Bedingungen zum Klettern und Bouldern. Besonders in der kühleren Jahreszeit zieht es viele Kletterbegeisterte an den Lago Maggiore – Neueinsteiger, aber auch professionelle Athletinnen und Athleten. Vom 29. Oktober bis 2. November 2024 finden bereits zum dritten Mal an der bekannten Verzasca-Staumauer in Vogorno die Red Bull Dual Ascent statt: der längste Wettkampf (6 Seillängen und 180 Meter), bei dem die 24 besten Kletterinnen und Kletterer teilnehmen.

Die Region mit dem E-Bike erkunden

Ascona-Locarno

Die beste Möglichkeit, die Region auszukundschaften, ist mit dem Fahrrad. Man kommt überall hin, kann die Umgebung besser geniessen und nimmt sich mehr Zeit, irgendwo anzuhalten und sich etwas genauer anzusehen. Verlangen Sie an einem der Infoschalter die Bike Map und erkunden Sie die üppigen Täler, die aussichtsreichen Hügel und die schönen Touren rund um den See. Damit Ihnen dabei die Energie nicht ausgeht, gibt es in der ganzen Region verteilt Ladestationen, um Ihr E-Bike kostenlos aufzuladen.

10 Wege, um die Täler zu entdecken

Ascona-Locarno

Entdecken Sie die grünen und üppigen Täler der Region zu Fuss! Wandern Sie von einem Ort zum anderen, übernachten Sie in einer der Unterkünfte, die auf dem Weg liegen, und geniessen Sie lokale Gastronomie. Lernen Sie sowohl Leute wie auch Traditionen kennen und erkunden Sie die pittoresken Landschaften und Orte, die man nur zu Fuss erreichen kann. Lassen Sie sich von den zehn Tourenvorschlägen inspirieren und machen Sie sich auf Entdeckungstour!

