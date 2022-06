Promotion

Lasst euch von diesen 10 Tipps der Luzerner Landregionen inspirieren

Die grössten Moorlandschaften und Karstgebiete der Schweiz entdecken, spannende Einblicke bei der Schweizerischen Vogelwarte oder im Schweizerischen Agrarmuseum erhalten – bei diesen 10 Tipps ist für jeden etwas dabei.

Luzerner Velo-Landschaft

Egal ob mit E-Bike, Touren-Bike oder Rennrad, es gibt viel Überraschendes an Kultur und Landschaft zu entdecken. Die Luzerener KulTour verbindet in drei Tagen die schönsten Hügelzüge und viele WOW-Momente. Eine wortwörtliche Herzensangelegenheit erwartet dich auf den dreitägigen Schlaufen um den Napf und durch das Seetal. Registriere dich für die Velo-Challenge Luzern Land und sammle deine Erlebnisse vom Mai bis September 2022.

Savurando – kulinarische E-Bike Schatzsuche

Die kulinarische Schatzsuche Savurando führt ins Herz der UNESCO Biosphäre Entlebuch und lässt einen durch das Lösen spannender Rätsel köstliche Spezialitäten und lokale Produzenten rund um die vielfältigen Entlebucher Kräuter entdecken. Mit dem E-Bike geht es durch das Dorf Entlebuch, die leuchtenden Moorlandschaften, die Aussicht auf die imposanten Windräder, die duftenden Kräuterfelder und die endlosen Hügellandschaften.

Grosser Moorrundweg

Die Forscher-Tour im Mooraculum in Sörenberg lädt die ganze Familie zum Mitmachen ein. An 17 interaktiven Erlebnisstationen lernt man spielerisch die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt mit ihren verblüffenden Überlebensstrategien kennen. Prominente Moorbewohner erzählen an Moortelefonen dazu ihre ganz persönliche Geschichte – bei diesen muss durch Kurbeln selbst Strom erzeugt werden.

FoodTrail Willisau

Entdecken Sie die Region Willisau auf einer genussvollen Schnitzeljagd. An sechs Genuss-Stationen degustieren Sie die lokalen, kulinarischen Spezialitäten und lernen Willisau und die Luzerner Landschaft auf eine andere Art kennen. Der FoodTrail eignet sich für Paare, Familien, Freunde, Vereine und Firmen. Das Praktische dabei, für die Verpflegung ist schon gesorgt.

Schweizerische Vogelwarte

Lernen Sie die einheimischen Vögel auf ganz neue Weise kennen. Werden Sie selbst zum Vogel, lassen Sie sich beringen und finden Sie heraus, was für ein Vogel Sie sind. Das Besuchszentrum bietet in jeder Saison und bei jedem Wetter ein unverwechselbares, überraschendes Erlebnis.

RAMSEIER Erlebniswelt

Die RAMSEIER Erlebniswelt ist alles andere als ein «trockenes Museum»: Beim Besuch in Sursee erfährt man abwechslungs- und genussreich, welche Obstsorten den besten Naturgenuss ausmachen, woher die Früchte stammen und was die Handwerkskunst des Mostens so besonders macht. Man sieht und schmeckt wie die Firma uralte Tradition und Innovation verbindet. Freuen Sie sich auf die multimediale Show «Ein Schluck Natur».

Seetal mobil (E-Bike)

Vom 11. April bis 31. Oktober 2022 stehen an den Bahnhöfen Lenzburg, Beinwil am See und Hochdorf E-Bikes zur Selbstausleihe zur Verfügung. Das E-Bike kann bequem per App von «Rent a Bike» reserviert und an der ausgewählten Selbstverleih-Station ausgeliehen werden. Dank «Seetal mobil» ist man zudem praktisch unterwegs und kann die Tour mit einem Schlossbesuch oder mit einer Schifffahrt auf dem Hallwilersee kombinieren.

E-Bike FoodTrail Seetal

Eine E-Bike Fahrt, auf welcher sich alles um die Aussicht und die Gaumenfreuden dreht. Trotzdem muss man keine Kalorien zählen auf der teilweise fordernden Fahrt. Dafür aber knifflige Rätsel lösen. Denn nur so erfährt man, wo sich die nächste Genuss-Station befindet. Das Highlight der Fahrt ist übrigens in... Nein, das wird nicht verraten, das gilt es selbst herauszufinden.

Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain

Das Schweizerische Agrarmuseum geht in der neukonzipierten Dauerausstellung «Was ist Landwirtschaft?» aktuellen Fragen rund um nachhaltige Lebensmittelproduktion auf den Grund. Ergänzt wird die interaktive Dauerausstellung durch den neu angelegten Naturgarten, der zum Erkunden, Spielen und Geniessen einlädt. Die bereits existierenden Sonderausstellungen «Food Waste» und «Bienenerlebnis» sowie das Schaudepot mit historischen Objekten runden das Angebot ab.

Dein Nomady-Camp in der Luzerner Landschaft

Definitiv, schon die Ankunft in Luzern ist eindrücklich. Richtig spektakulär wird es aber erst hinter den Toren der schönsten Stadt. Dort, wo die Natur ihrem Namen alle Ehre macht. Rund ums Napfgebiet und in den beiden ländlichen Seeregionen gibt es wahre Perlen und zahlreiche Camps, die entdeckt werden wollen. Starte dein Campingabenteuer und finde deinen naturnahen Stell-/ Zeltplatz bei echt authentischen Gastgebern.

