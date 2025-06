bild: lakelucerne.ch

Uri Tourismus – Wiege der Schweiz

Die Erlebnisregion Uri, Schwyz und Unterwalden bietet Geschichte, Natur und Abenteuer für Gross und Klein. Ob mit dem Treno Gottardo durch beeindruckende Landschaften, interaktive Erlebnispfade mit dem Smartphone, eine Schifffahrt auf dem Urnersee oder ein Besuch im Bundesbriefmuseum – hier wird Schweizer Geschichte lebendig, modern und familienfreundlich erlebbar.

Uri, Schwyz, Unterwalden

Per smarTrails durch die Erlebnisregion

smarTrails sind digitale Themen-, Rätsel- und Erlebniswege, die einen per virtuelle Karte zu verschiedenen Posten führt – toll, um spielerisch die Wiege der Schweiz zu entdecken. Auf neuen, spannenden, interaktiven Themenwegen taucht man ein in Geschichten und Mythen. Es braucht lediglich ein Smartphone mit genügend Akku, damit geht es zum Startort der jeweiligen Tour, und los geht’s.

Tel. 041 874 80 00 Tel. 041 874 80 00

bild: wiegederschweiz.ch

Brunnen

Kulinarik-Tour «Wiege der Schweiz»

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Daher verbindet man Kultur am besten mit kulinarischen Gaumenfreuden. Erkundet den See per Schiff, besucht die geschichtsträchtige Rütliwiese und geniesst dabei immer wieder was Leckeres: den Apéro in Brunnen, das Mittagessen auf der historischen Rütliwiese und mit dem Schiff geht’s zum Dessert. Tickets für diese Kulinarik-Tour gibt es an der Schiffstation in Brunnen oder online.

Tel. 041 825 00 40

bild: wiegederschweiz.ch

Fronalpstock

Das Leben der Älpler

Luäg uf d Alp – der Fronalpweg bietet spielerische Einblicke in das Leben der Älpler auf dem Stoos sowie deren Traditionen und Rituale. Der Erlebnisweg startet auf dem Fronalpstock und führt an neun Stationen und aussichtsreichen Rastplätzen entlang ins Bergdorf Stoos – stetiger Begleiter ist eine Holzkugel. Damit ist der Fronalpweg perfekt für Familien mit Kindern. Passend dazu fahren Kinder mit einer Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte gratis mit allen Anlagen auf dem Stoos.

Tel. 041 818 08 08

bild: stoos-muotatal.ch

Stoos

Stoos Lodge – It’s family time

Das neue Design- und Lifestylehotel ist grosszügig, unkompliziert und perfekt für Familien. Auf 1300 m, mitten in der Schwyzer Bergwelt, bietet die Stoos Lodge den idealen Ort für unvergessliche Momente. Autos findet man hier keine, dafür Kinder in der Natur, auf dem grossen Indoor-Spielplatz oder in der liebevollen Kinderbetreuung. Eltern geniessen währenddessen eine entspannte Auszeit. Grosszügige Familienzimmer, herzliche Atmosphäre und Natur pur sorgen für eine unbeschwerte Familienzeit.

Tel. 041 817 99 99



bild: stoos-lodge.ch

Schwyz

Neue Ausstellung «Volksmusik»

Bereit für ein musikalisches Abenteuer? Die interaktive Ausstellung lädt ein, die Geschichte der Schweizer Volksmusik zu erkunden. Im Zentrum stehen Schwyzerörgeli, Alphorn, Hackbrett und Jodel. Erleben Sie, wie Melodien wandern, sich Stile vermischen und wie der «Mythos Volksmusik» entstanden ist. Klangbeispiele, historische Instrumente und Porträts machen den Wandel hör- und spürbar. Wer möchte, kann Instrumente ausprobieren, jodeln oder tanzen. Ab 14. Juni im Forum Schweizer Geschichte Schwyz.

Tel. 041 819 60 11

bild: forumschwyz.ch

Treno Gottardo

Aussichtsreiche Anreise

Die Wiege der Schweiz entdeckt man auf besondere Art mit dem Treno Gottardo. Der moderne, kupferfarbene Zug bringt einen direkt in die Erlebnisregion. Ob Schwyz, Brunnen, Flüelen oder Altdorf – der Treno Gottardo verbindet Basel, Luzern und Zürich stündlich alternierend mit Locarno und lässt einen die schönsten Gegenden der Schweiz erleben.

Tel. 058 580 70 70

bild: sob.ch

Schwyz

Schweizer Geschichte entdecken

Die Schweizer Geschichte beginnt ... wo eigentlich? Auf dem Rütli? Mit dem Bundesbrief? Oder erst mit der Bundesverfassung von 1848? Das Bundesbriefmuseum beantwortet all diese Fragen und erklärt, was auf dem Gebiet der Schweiz im Mittelalter geschah. Doch gibt es nicht nur Historisches, sondern es werden auch Geschichten erzählt: was es mit dem Rütlischwur auf sich hat, warum Wilhelm Tell so wichtig ist und welche Bedeutung der Bundesbrief von 1291 hat.

Tel. 041 819 20 64

bild: bundesbrief.ch

Urnersee

Eine Schifffahrt, die guttut

Eine Schifffahrt auf dem Urnersee ist perfekt, um abzuschalten und zu entspannen. Man spürt den Fahrtwind, lässt sich faszinieren von der fjordähnlichen Landschaft, dem grünblauen Wasser und den vorbeiziehenden Bergen. Der Weg ist für einmal das Ziel. Tipp: die Urnersee-Rundfahrt von Brunnen nach Flüelen und zurück. Diese eineinhalbstündige Fahrt findet täglich das ganze Jahr über statt.

Tel. 041 367 67 67

bild: lakelucerne.ch

Beckenried

Goldi Familiensafari

Nach der Bergfahrt mit der Luftseilbahn auf die Klewenalp führt die 90-minütige Wanderung zur Stockhütte vorbei an vielseitigen Spielplätzen, gemütlichen Bergrestaurants und zahlreichen Grillstellen. Nach der kurzweiligen Gondelbahnfahrt von der Bergstation Stockhütte hinunter nach Emmetten geht es mit dem Postauto weiter nach Seelisberg. Die Standseilbahn bringt die Gäste von dort hinunter nach Treib und mit einer entspannten Schifffahrt geht es zurück nach Beckenried.

Tel. 041 624 66 01

bild: nidwalden.com

Isleten

Graffiti-Jam am «Weg der Schweiz»

Entlang des historischen «Weg der Schweiz» entsteht eine innovative Inszenierung, die Kunst, Geschichte und moderne Technologie miteinander verbindet. Ein besonderes Highlight ist ein Graffiti-Jam, der Künstlerinnen und Künstler einlädt, fünf Tunnelwände mit ihren Werken zum Thema «Wiege der Schweiz» zu gestalten.

Tel. 041 874 80 00

