Luzern-Vierwaldstättersee

Vier-Quellen-Weg

Andermatt

Der Vier-Quellen-Weg ist ein familienfreundlicher Bergwanderweg von rund 85 Kilometern Länge, der zu den Quellen der vier Flüsse Rhein, Reuss, Ticino und Rhone führt. Er kann in einzelnen Tagesetappen oder in einer zusammenhängenden Wanderung mit Übernachtungsmöglichkeiten zurückgelegt werden. Mit dem Pauschalangebot für Genusswanderer geniessen Sie sechs Tage unbeschwert die Natur ohne Gepäck und verbringen die Nacht in Hotels und Hütten.

Informationen Tel. 041 888 71 00, www.vier-quellen-weg.ch

Schächentaler Höhenweg



Uri

Das Klausenpassgebiet gehört zweifellos zu den schönsten Passlandschaften der Schweiz. Auf der Sonnenseite des Kantons Uri führt die Route des Schächentaler Höhenweges vorbei an fantastischer Landschaft, majestätischen Bergen und einer einzigartigen Blumen- und Pflanzenwelt. Vier Seilbahnen führen hinauf auf die Schächentaler Sonnenterrasse. Schönste Aussichten, erfrischende Bergluft und unverfälschte Naturerlebnisse sind garantiert.



Informationen Tel. 041 874 80 00, www.schaechentaler-hoehenweg.ch

Steinbock-Trek Brienzer Rothorn

Sörenberg

Eine der schönsten Erlebnisse ist die 2-tägige Gratwanderung, die mit einem unglaublichen Panorama und tierischen Begegnungen punktet. Das Erlebnis beginnt mit einer Gondelbahnfahrt auf die Rossweid. Die Wanderung auf dem Steinbock- Trek führt von der Bergstation über das Lättgässli zum Brienzer Rothorn. Über den Eiseesattel erreicht man das Berghaus Eisee, wo man kulinarisch verwöhnt wird und sich über Nacht von der Wanderung erholen kann. Am nächsten Tag geht es via Eiseesattel und Arnihaaggen nach Glaubenbielen und von dort zurück nach Sörenberg.



Informationen Tel. 041 488 21 21, www.steinbock-trek.ch

Musenalp



Niederrickenbach

Das idyllisch gelegene Klosterdorf Maria Rickenbach (Niederrickenbach) ist Ausgangspunkt für lauschige Spaziergänge, schöne Wanderungen und grossartige Bergtouren. In ungefähr 90 Minuten zu Fuss oder mit der kleinen Vierer-Pendelbahn erreicht man die Musenalp auf 1747 m. Auf der sonnigen Terrasse des Alpbeizlis lassen sich einfache Speisen wie die berühmte Bratkäseschnitte bei einer grossartigen Rundsicht auf die benachbarten Berge und den Vierwaldstättersee geniessen.



Informationen Tel. 041 610 88 33, www.nidwalden.com

Vom Menzberg auf den Napf



Willisau

Mitten im hügeligen Napfgebiet auf 1016 m ü. M. liegt der Menzberg, der ideale Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wanderungen. Will man zum Gipfel des Napfs (1406 m ü. M.), muss man mit gut drei Stunden rechnen. Keine Bahn oder Strasse führt auf den Gipfel, dadurch ist Ruhe und Erholung garantiert. Nach einer abwechslungsreichen Wanderung wird man mit einer wunderschönen Aussicht über die Schweiz, zum Schwarzwald und den Vogesen belohnt. Zurück in Menzberg lädt der Landgasthof Menzberg zur Einkehr ein.

Informationen Tel. 041 970 26 66, www.willisau-tourismus.ch

Erlebnis auf dem Vierwaldstättersee



Luzern

Ferienstimmung pur gibts auf dem Vierwaldstättersee. Mit seinen unterschiedlichen Facetten lädt er zum Verweilen und Geniessen ein, ob mit dem Dampf- oder mit einem Motorschiff. Ausflüge auf dem Vierwaldstättersee lassen sich mit einer Bergbahn- Fahrt auf die Rigi, den Pilatus, die Klewenalp, den Seelisberg, die Rütliwiese oder auf den Bürgenstock verbinden.



Informationen Tel. 041 367 67 67, www.lakelucerne.ch

Und erst diese Aussicht!



Rigi

Wandern auf der Königin der Berge bedeutet 120 Kilometer Wanderwege vom einfachen hindernisfreien Spaziergang bis hin zur exponierten Kraxelei. Gemeinsam haben dabei alle das unverkennbare Panorama mit dem Weitblick bis fast in die Unendlichkeit. Und wenn der Ausflug auf die Rigi geplant ist, aber die Zeit zum Einkaufen zu knapp? Dann könnte der «Rucksack to go» eine Lösung sein: als Grill-, Raclette-, Rigibieroder Picknick-Rucksack erhältlich. Online auswählen und buchen, loswandern und in freier Natur bei herrlicher Aussicht den Rucksackinhalt geniessen.



Informationen Tel. 041 399 87 87, www.rigi.ch

Tell-Pass – 1 Ticket für die Zentralschweiz



Luzern-Vierwaldstättersee

Imposante Bergspitzen, tiefblaue Seen, abenteuerliche Bergbahnen und Aussichten, soweit das Auge reicht. Die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee bietet eine unglaubliche Vielfalt an wunderschönen Ausflugszielen. Und durch freie Fahrt mit dem Tell-Pass erlebt man die Zentralschweiz ganz unkompliziert während zwei bis zehn Tagen: per Bahn, Bus, Schiff oder mit den zahlreichen Bergbahnen. Zudem bieten Bonuspartner weitere Vergünstigungen an und Familien profitieren von einem attraktiven Kinderfestpreis von nur CHF 30–.



Informationen Tel. 041 227 17 17, www.tellpass.ch

Vom Schloss Hallwyl nach Schloss Heidegg



Seetal

Die Wanderung verbindet zwei über 800-jährige Burgen, das aargauische Wasserschloss Hallwyl und das luzernische Höhenschloss Heidegg. Beide waren jahrhundertelang Herrschaftszentren adliger Familien. Die knapp vier Wanderstunden sind gut beschattet, aussichts- und abwechslungsreich. Der Weg führt bis Aesch durch Weinberge und Wiesen dem Ufer des Hallwilersees entlang. Von dort geht es weiter an der Flanke des Lindenbergs durch Wälder zur ehemaligen Ritterkommende Hitzkirch und zum Schloss Heidegg.



Informationen Tel. 062 886 45 46, www.seetaltourismus.ch

Höch-Gumme-Rundtour Geheimtipp



Lungern

Das Dorf Lungern liegt am Brünigpass auf der Strecke Luzern–Interlaken. Mit der modernen Luftseilbahn gelangt man in wenigen Minuten nach Turren. Von der Bergstation führt die Wanderung bis zum Gipfelkreuz des Höch-Gumme. Die fantastische Aussicht umfasst die drei Wetterhörner, Eiger, Mönch und Jungfrau, die Zentralschweizer Alpen sowie den Brienzer- und Lungernsee. Wer Hunger bekommt, kehrt im Restaurant Turren oder im «Bärghuis» Schönbüel ein.



Informationen Tel. 041 666 50 40, www.obwalden-tourismus.ch

