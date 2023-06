bild: Laila Bosco

Mit diesen 10 Tipps die Luzerner Landregion erkunden

Aussergewöhnliche Campingabenteuer, picknicken auf der Marbachegg oder Auge in Auge mit den Wildtieren - bei diesen Tipps für die Luzerner Landregion ist für jeden etwas dabei.

Der Napf: Aussichtspunkt und Kraftort

Im Süden von Willisau gelegen, erhebt sich das dünn besiedelte Napfgebiet mit seinen typischen Hügeln und Kreten. Der Gipfel kann nur zu Fuss oder mit Bike erreicht werden, ideal also für alle Ruhesuchenden. Zudem wird dem Napf nachgesagt, dass er ein mystischer Kraftort ist. Kein Wunder bei der Ruhe und dem Panorama, das einen einzigartigen Blick über das Luzerner Hinterland, das Emmental, zu den Alpen und bis zum Jura bietet.

bild: Willisau Tourismus / Beat Brechbüh

Aussergewöhnliche Campingabenteuer

Landschaftlich richtig spektakulär wird es hinter den Toren der Stadt Luzern. Rund ums Napfgebiet und in den beiden ländlichen Seeregionen gibt es wahre Perlen und zahlreiche Camps, die entdeckt werden wollen. Ein guter Start für ein naturnahes Campingabenteuer bei authentischen Gastgebern. Lagerfeuer und lokale Spezialitäten sorgen für ein komplettes Ferienerlebnis im Herzen der Schweiz.

bild: Nomady

Route 1291

Auf diesem Roadtrip auf zwei Rädern entdeckt man die vielfältige Zentralschweiz. Auf den Etappen 4–7 radelt man durch die facettenreichen Luzerner Landregionen. Zwischen Brienzer Rothorn und Schrattenfluh geht’s entlang an bunten Entlebucher Moorlandschaften über zahlreiche Kurven über den Napf bis ins historische Städtchen Willisau. Von da wird die Route zwar etwas flacher, trumpft aber weiterhin mit unzähligen Wow-Erlebnissen, u. a. beim Anblick des prächtigen Schlosses Heidegg und der idyllischen Rebberge.

Bild: Switzerland Tourism / Nico Schaerer

Picknicken auf der Marbachegg

Klein, aber fein – unkompliziert und familienfreundlich – das ist die perfekte Beschreibung für die «Sonnenterrasse» Marbachegg. Die Bretzelibahn, wie die Gondelbahn in Marbach genannt wird, startet etwas ausserhalb des Dorfes Marbach und fährt in rund 10 Minuten auf der Nordseite hoch zum Punkt, von wo man eine unerwartete, besondere Aussicht auf die Emmentaler und Berner Alpen hat. Für unbeschwerte Stunden auf dem Berg und für alle, die die Seele unter blauem Himmel baumeln lassen wollen – z. B. bei einem Picknick.

bild: Laila Bosco

Kulinarische Rätselwanderung

Auf dem FoodTrail lassen sich Wandern, Rätseln, Essen und Trinken zu einem genussvollen Gesamterlebnis verbinden. Denn auf diese Weise entdeckt man die Region Willisau im entschleunigten Tempo. Nebst den kulinarischen Highlights erfährt man zudem spannende Fakten und Geschichten über die malerische Altstadt von Willisau und deren Umgebung.

bild: Willisau Tourismus / Beat Brechbüh

Caribbean Village

Karibisches Ambiente mit Palmen, Sonne, farbigen Häuschen und einem kühlen Drink findet man in der Beachbar des Caribbean Village in Nottwil am Sempachersee. Egal ob Firmenausflug, Geburtstagsfest, Familien- oder Klassentreffen: Ein Event im Carribbean Village ist immer was Besonderes. Wer will, mietet ein Stand-up-Paddle-Board und macht sein Workout ganz entspannt auf dem Sempachersee. Auch nach einem Windsurf-Schnupperkurs hat schon manch einer eine neue Passion entdeckt.

bild: Sempachersee Tourismus

Entdeckerpass Region Sempachersee

Mit der App «Lehners Entdeckerpass» die Region Sempachersee erkunden: Mit den kostenlosen und 2-für-1-Gutscheinen lässt es sich herrlich bewegen, entdecken oder geniessen, denn zahlreiche regionale und überregionale Angebote inspirieren zu unvergesslichen Momenten.

bild: Sempachersee Tourismus

Auge in Auge mit den Wildtieren

Die Biosphärenguides sind Experten in Sachen Natur im Entlebuch. Wer früh aus den Federn kommt, beginnt den Tag mit einer Wildtierexkursion. Wildhüter Daniel Schmid und sein treuer Vierbeiner führen einen geschickt durch den Wald auf das freie Feld. Im Morgengrauen legt man sich auf die Lauer und beobachtet mit Feldstecher und Fernrohr allerlei «Wildes» in den geröllhaltigen Flanken des Brienzergrats: pfiffige Murmeli, eindrückliche Steinadler, flinke Gämsen oder im Herbst die röhrenden Rothirsche. Da lohnt sich doch das frühe Aufstehen.

bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch / Marco Schaffner

Schongiland – das Ausflugsziel mit wetterfester Rodelbahn

Das Schongiland im Herzen der Schweiz erfreut sich auch nach über 30 Jahren grosser Beliebtheit bei Jung und Alt. Ein Grund für den Erfolg des Familienbetriebs dürfte sein, dass er immer wieder neue Attraktionen einführt. So können sich die Besucher in dieser Saison auf einen Indoor-Spielplatz, eine Kinderbaustelle und ein renoviertes Schongibeizli freuen. Ob Schaukeln, Butterfly, Streichelzoo oder Wasserspielplatz – das Schongiland bietet unzählige Attraktionen. Aber der grösste Trumpf ist wohl ihre Hauptattraktion: die legendäre überdachte Riesenrodelbahn, die wie eh und je alle in ihren Bann zieht.

bild: ROCKET GMBH

Achtsamkeitstrail per E-Bike

Für ein stressfreies Leben, gute Gesundheit und Wohlbefinden geht es per E-Bike auf den neuen Achtsamkeitstrail Seetal. Auf der E-Bike-Route radelt man gemächlich durch die liebliche Landschaft zu den Seetaler Sehenswürdigkeiten und zu den acht «Raststätten zum kleinen Glück». An diesen Posten lernt man, seine Gedanken zu beruhigen, den Moment bewusst wahrzunehmen, und erlebt die wohltuende Wirkung der Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen.

