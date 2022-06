Promotion

Diese 10 Tipps des Jura & Drei-Seen-Land hauen dich aus den Socken

Ob eine Schnitzeljagd im historischen Herzen von Neuenburg, ein Zoobesuch der besonderen Art, oder eine Familienwanderung auf dem Naturlehrpfad – lass dich inspirieren.

Schnitzeljagd Les Chenapans

Spass und Action für Gross und Klein gibt es auf der Schnitzeljagd im historischen Herzen von Neuenburg. Die Chenapans nehmen die Besucher mit auf die Suche nach Belle-Epoque-Fresken, die im Zentrum von Neuenburg versteckt sind. Unterwegs warten knifflige Rätsel und ungewöhnliche Entdeckungen. Nebenbei gibt es einige der schönsten Orte der Stadt zu sehen, wie die Kollegiatskirche, das Schloss und seinen Wehrgang oder die kleinen, charmanten Gassen der tausendjährigen Stadt.

Jetzt informieren Tel: 032 889 68 90

Auf den Spuren der Hexen

Die Hexe lässt Neugierige die Geheimnisse des mittelalterlichen Städtchens La Neuveville entdecken. Sie weiht den Wanderer in die verborgene Kraft der Heilpflanzen, der Gerüche, der Bäume, der Steine und des Wassers ein. Der Hexenpfad führt auf malerischen Wegen zu den Höhen des Waldes und dann zum Wasserfall, dem geheimen Badeplatz der Hexen, bevor er zurück an den See führt, zur Uferpromenade wo in einer der charmanten Buvetten der Durst gelöscht werden kann.

Jetzt informieren Tel: 032 494 53 43

Geheime Rundgänge in Delémont, Porrentruy oder St-Ursanne

Dank ihren brandneuen Circuits Secrets kann man in drei jurassischen Städten eine Reihe von exklusiven Orten entdecken. Diese Themenwege führen zu versteckten oder ungewöhnlichen Orten, die zum Thema Comics in Delémont, zum Mittelalter in Saint-Ursanne und zur Geschichte in Porrentruy inszeniert wurden. Animationen und Überraschungen aller Art erwarten einem auf den geheimen Rundgängen. In Porrentruy können Gourmets und Liebhaber regionaler Produkte neu bei fünf Partnern Halt machen, um lokale Spezialitäten an aussergewöhnlichen Orten zu kosten.

Jetzt informieren Tel: 032 432 41 80

Schifffahrtsgesellschaft in Feststimmung

Das Jahr 2022 ist in der Region Jura und Drei-Seen-Land reich an Festivitäten. Die 1872 gegründete Schifffahrtsgesellschaft des Neuenburger- und Murtensees (LNM) feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Die Besatzung der LNM lädt ein, dieses Jubiläum von April bis Oktober an Bord zu feiern. Auf dem Programm stehen Ton- und Lichtshows, gastronomische Kreuzfahrten und viele weitere Überraschungen

Jetzt informieren: Gourmetkreuzfahrt Schifffahrts Jubiläum

Tel: 032 729 86 00

Sikypark in Crémines

Der Sikypark in Crémines ist ein besonderer Zoo. Er sorgt dafür, dass einheimische und exotische Wildtiere in Not ein gutes Zuhause erhalten. Zu sehen gibt es viel, von der Seniorenresidenz für Raubtiere über die Papageienstation bis hin zur Station Mami für verletzte oder verwaiste Tiere. Aus nächster Nähe können einheimische Wildtiere, kleine Exoten, Wildkatzen und Greifvögel beim Spielen und bei der Fütterung beobachtet werden. Ein Begegnungsort für Tiere und Menschen auf Augenhöhe.

Jetzt informieren Tel: 032 499 90 52

Charmante Städtchen und ausgedehnte Weiden im Jura

Von Delémont über Porrentruy und Saint-Ursanne bis Saignelégier ist der Chemin du Jura eine wunderschöne Wanderroute mit fünf Etappen. Weite Landschaften, atemberaubende Ausblicke, Entspannung abseits des städtischen Trubels und unvergessliche Momente stehen auf dem Programm garniert mit leckeren regionalen Spezialitäten.

Jetzt informieren Tel: 032 432 41 60

Themenweg Friedrich Dürrenmatt

Ein Universum aus Wort und Farbe. Entlang der 13 Stationen dieses Themenweges zwischen Prêles und Ligerz lernt man Dürrenmatt durch Lulu, seinen Kakadu und treuen Begleiter, kennen. Berühmt für seine Theaterstücke und Krimis, hatte Dürrenmatt noch viele andere Facetten, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Eintauchen in die Welt von Friedrich Dürrenmatt, während man durch eine wunderschöne Landschaft wandert.

Jetzt informieren Tel: 032 329 84 84

Eine Familienwanderung auf dem Naturlehrpfad Libell'lay

Auf dem Naturpfad in Bellelay lernen die Wanderer mehr über die aussergewöhnlichen und faszinierenden Libellen. Die Tiere wurden früher auch als "fliegende Drachen" bezeichnet und haben die Entwicklung von Hubschraubern inspiriert. Der 4,8 Kilometer lange Weg ist der einzige Naturpfad der Schweiz, der diesen faszinierenden Insekten gewidmet ist und schlängelt sich zwischen Teichen, einem Fluss und Torfmooren hindurch. Zwölf Posten behandeln Themen rund um die Libellen, mit Aktivitäten zum Mitmachen und spannenden Rätseln.

Jetzt informieren Tel: 032 494 53 43

Hoch zu Ross durch den Jura, Saignelégier

Zwischen saftigen Weiden und majestätischen Wäldern bietet der Jura herrliche Landschaften, die zu einer Flucht aus dem Alltag einladen. Ob erfahrener Reiter oder Anfänger, es lohnt sich, die schönen Landschaften hoch zu Ross, bei einer Ausfahrt mit dem Pferdewagen oder bei dem Besuch einer Zuchtstätte zu erkunden. Übrigens, ab zwei Übernachtungen im Kanton Jura gibt es einen kostenlosen Ausritt.

Jetzt informieren Tel: 032 432 41 60

Mit dem Schiff auf die St. Petersinsel

Mit ihren kleinen Sandstränden und der malerischen Natur hat die St. Petersinsel das Zeug zu einem paradiesischen Ort. Die verkehrsfreie Insel lässt sich gut zu Fuss oder mit dem Fahrrad entdecken und die Buchten laden zum Entspannen ein. Die Besucher erreichen die Insel per Schiff ab Biel oder von einem der charmanten Weindörfer der Umgebung aus. Auch Jean-Jacques Rousseau verfiel dem Charme dieses Fleckchens Erde und war während seines Aufenthalts Gast im Klosterhotel St. Petersinsel. Es lohnt sich, dort eine Pause einzulegen, die köstlichen lokalen Produkte zu probieren und ein Glas Inselwein zu geniessen. Ein entspannter Tag ist garantiert.

Jetzt informieren Tel: 032 329 84 84