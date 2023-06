bild: © luzern tourismus

10 Tipps für deinen Sommer in der Wiege der Schweiz

Vom Gipfelerlebnis auf dem Fronalpstock, einer Panoramatour im Reich der Mythen bis hin zu einer Reise in die Vergangenheit mit dem Museumspass. Bei diesen 10 Tipps für die Erlebnisregion Wiege der Schweiz ist für jeden etwas dabei

Unterwegs auf dem Weg der Schweiz

Bei dieser malerischen Panorama-Wanderung erlebst du die Geschichte der Schweiz hautnah. Der 35 km lange Weg ist in 4 Etappen aufgeteilt, die per Schiff, Bus oder Bahn erreichbar sind. Er beginnt auf dem Rütli, führt rund um den Urnersee und endet in Brunnen beim Platz der Auslandschweizer. Grenzsteine markieren die 26 Kantonsabschnitte. Neben der atemberaubenden Aussicht gibt es diverse Highlights wie das Reussdelta, die Tellskapelle oder die alte Axenstrasse zu entdecken.



Telefonnummer: 041 825 00 40

Schifffahrt auf dem schönen Urnersee

Eine Schifffahrt auf dem Urnersee verspricht ein spektakuläres Erlebnis. Während der Fahrtwind für Erfrischung sorgt, zieht eine wunderschöne, fjordähnliche Landschaft vorbei. Perfekt zum Abschalten und Entspannen. Empfehlung: Die Urnersee-Tageskarte bietet die Möglichkeit, einen ganzen Tag auf dem See zu verbringen und einen Ausflug auf das Rütli oder den Seelisberg zu unternehmen. Von oben eröffnet sich eine ebenso imposante Aussicht auf den See und die Berge. Ein abwechslungsreicher Tag ist garantiert!



www.lakelucerne.ch/urnersee-tageskarte Telefonnummer: 041 367 67 67

Goldi-Familiensafari

5 Verkehrsmittel mit 1 Ticket: Mit der Luftseilbahn gehts mit atemberaubender Aussicht auf See und Berge von Beckenried auf die Klewenalp. Auf der 90-minütigen Wanderung sind Kinder von Spielplätzen und Grillstellen begeistert, während Erwachsene die Natur, Tierwelt und Bergbeizli geniessen. Nach der Gondelbahn- oder Bikeboardfahrt Stockhütte-Emmetten gehts mit dem Postauto nach Seelisberg zur Naturbadi und mit der Standseilbahn hinunter zum See, wo das Schiff zurück nach Beckenried tuckert.



Telefonnummer: 041 624 66 01

Auf Spurensuche in Uri

Treffsicher wie kein zweiter widerspiegelt Wilhelm Tell die Seele der Schweiz. Das entwickelte Geländespiel «Tatort Tell» führt in der sagenhaften Urner Berg- und Seenlandschaft auf Spurensuche und bringt den Nationalhelden Gross und Klein mit moderner Inszenierungstechnik spielerisch näher. Speziell für Schulklassen gibt es die Schnitzeljagd «Wo ist Walterli?». Auf spielerische Art sucht man den verschwundenen Sohn von Wilhelm Tell im Urner Hauptort.



Telefonnummer: 041 874 80 00

Gipfel-Erlebnis Fronalpstock

Nur schon die Anreise auf den Stoos mit der steilsten Standseilbahn der Welt ist einen Ausflug wert. Weiter auf dem Gipfel Fronalpstock, auf 1’922 m ü. M. gibt es so einiges zu sehen und zu erleben! Während die Eltern die Aussicht geniessen, toben sich die Kinder auf dem grossen Geissli-Spielplatz aus. Für Verpflegung sorgt das Gipfelrestaurant Fronalpstock, das höchstgelegene Restaurant im Kanton Schwyz. Im Sommer 2023 entsteht ein neuer Erlebnisweg am Fronalpstock, welcher über das Älplerleben und deren Rituale erzählt.



Telefonnummer: 041 818 08 08

Mythenrundreise – Panoramatour im Reich der Mythen

Zwei Ausgangspunkte – eine Tour. Die Mythenrundreise, mit Start in Rickenbach oder Sattel, ist eine herrliche Wanderung entlang der Schwyzer Mythen. Aufstieg zum Start und Abstieg ins Tal werden bequem mit der Gondelbahn (Rotenflue & Sattel-Hochstuckli) zurückgelegt. Die rund dreistündige Panoramawanderung führt über Wiesen, durch Wald und über die Fussgängerhängebrücke mit Blick auf die Mythen und umliegenden Berge. Nach der Talfahrt bringt der lokale Bus die Wandergäste zurück zum Ausgangspunkt.



Telefonnummer: 041 819 70 00 oder 041 836 80 80

Anreise mit dem Treno Gottardo

Entdecke die Wiege der Schweiz mit dem Treno Gottardo. Der moderne, kupferfarbene Zug bringt dich direkt in die Erlebnisregion. Ob Schwyz, Brunnen, Flüelen oder Altdorf – der Treno Gottardo verbindet Basel, Luzern und Zürich stündlich alternierend mit Locarno und lässt dich unterwegs die schönsten Gegenden der Schweiz erleben. Jetzt attraktive Angebote entdecken.



www.trenogottardo.ch Telefonnummer: 058 580 70 70

Wildbeobachtungspfad Niederbauen

Auf dem einzigartigen Wildbeobachtungspfad können mit etwas Glück und scharfem Auge Birkhähne bei der Balz und Steinwild in freier Natur beobachtet werden. Der Pfad führt von Emmetten mit der Luftseilbahn auf den Niederbauen und von dort zu Fuss über Heitliberg zur Klewenalp oder etwas abgekürzt bis zur Stockhütte. Je nach gewählter Route beträgt die Wanderzeit zwischen 3 bis 4 ½ Stunden. Unterwegs informieren 16 Infotafeln über einheimische Tiere. Aussicht geniessen nicht vergessen!



Telefonnummer: 041 624 66 01

Stoos Lodge – deine Homebase in den Bergen

Auf 1’300 m ü. M., inmitten der atemberaubenden Schwyzer Bergwelt und direkt bei der Weltrekordbahn erwartet sie dich bereits: deine Stoos Lodge. Grosszügig, unkompliziert, urban. Die perfekte Homebase für unvergessliche Tage mit der Familie, Freunden oder Geschäftspartnern. Hier trifft Gross auf Klein, Familie auf Business und urbaner Lifestyle auf Schwyzer Tradition. Das Sommer-Outdoorabenteuer wartet schon vor der Hoteltür. Doppelzimmer ab CHF 130.00.



Telefonnummer: 041 817 99 99

Museumspass «Wiege der Schweiz»

Entdecke die bewegte Vergangenheit der Schweiz. Mit dem Museumspass erkundest du fünf spannende Museen in Altdorf, Bürglen und Schwyz für nur 20 Franken. Vom Bundesbriefmuseum über das Forum Schweizer Geschichte Schwyz bis hin zum Tell-Museum und Historischen Museum Uri: Tauche ein in den Mythos Wilhelm Tell und die Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Pass ist zwei Jahre gültig und für jedes besuchte Museum gibts einen passenden Stempel als Erinnerung.



Telefonnummer: 041 825 00 40

Mehr Informationen zu allen Erlebnissen und Ausflügen in der Wiege der Schweiz findest du unter www.wiegederschweiz.ch