Zehn Ferien-Tipps, die du über Nendaz wissen musst



Nach diesen Tipps ist dein nächstes Ferienziel Nendaz. Garantiert!

Erfrischende Spaziergänge entlang der Suonen

Spaziergänge am kühlen Wasser und die Ruhe der Natur sind besonders im Sommer eine Wohltat. Die acht Suonen, von denen sechs noch immer Wasser führen, sind ideale Wanderrouten. Sie liegen zwischen 700 und 2300 m und decken ein Wegnetz von 98 km ab. Die Wege sind meist flach und im Sommer angenehm schattig und kühl. Besonders lohnend ist die beliebte Rundwanderung entlang der Bisse du Milieu, die von Nendaz Station in Richtung Planchouet und dann zurück über die Bisse Vieux führt.

Hier bekommst du mehr Infos.

Schatzsuchen

Wenn Kinder vorneweg rennen und eifrig mit von der Partie sind, wird jede Wanderung zum Vergnügen. In Nendaz und Umgebung werden Sommer wie Winter verschiedene Schatzsuchen angeboten. Sobald man beim Tourismusbüro sein Büchlein bezogen hat, steht dem Abenteuer nichts mehr im Wege. Am Ende gibt es sogar noch eine Überraschung für die kleinen Teilnehmer.

Hier kommst du zur Schatzsuche.

Themenpfade

Wer auch in den Ferien gerne Neues lernt, wird von den vier Themenpfaden der Region begeistert sein. Der Panoramaweg beispielsweise ist mit zahlreichen Spielmodulen und Panoramatribünen ausgestattet. Ein Erlebnis der etwas anderen Art ist der Barfussweg, bei dem man die Natur mit allen 5 Sinnen entdeckt. Interessante Informationen zu den Lebensräumen im Wald liefert der Tannzapfenweg und als Highlight für Gross und Klein wartet der Skulpturenweg, auf dem einem die verschiedenen Tiere der Bergwelt begegnen. Und falls man beim Spazieren doch einmal eine Pause braucht, finden sich unterwegs zahlreiche Picknickplätze, die zum Verweilen einladen.

Hier kommst du zu den Themenpfade.

Spa des Bisses

Mit seinem grandiosen Panorama bietet das Spa des Bisses des Hotels Nendaz 4 Vallées Erholung pur. Das Design des Wellnessbereichs ist an die Natur der Region angelehnt, wobei die nachgebaute Suone, die durchs Spa fliesst, eine richtige Augenweide ist. Draussen erwartet Sie ein grosszügiges Becken von 670m2. Für die Kinder wurden ein separates Kinderbecken, Wasserspiele und eine Spielhütte eingerichtet. Und schliesslich werden in insgesamt 7 Behandlungsräumen verschiedene Beauty Treatments angeboten.

Hier kommst du zum Spa des Bisses.

Nendaz Trekking

Erleben Sie eine viertägige Wandertour inkl. Übernachtung und Vollpension in Berghütten. Geniessen Sie einfach die freie Natur und die üppigen Landschaften, denn Sie müssen sich um nichts kümmern: Die Wanderroute ist festgelegt, die Mahlzeiten sind inbegriffen und auch die Übernachtungen werden organisiert. Während dieser zauberhaften Auszeit lernen Sie die Berge rund um Nendaz und Veysonnaz kennen.

Hier kommst du zum Trekking.

Trailrunning

Seit diesem Sommer bieten Nendaz und Veysonnaz 14 Trailrunning-Strecken an. Die abwechslungsreichen und attraktiven Routen gewähren traumhafte Aussichten auf die umliegenden Berge und Gipfel. Über spektakuläre Gratwege, durch dichten Wald oder vorbei an lieblichen Lichtungen entdeckt man im Laufschritt die schönsten Landschaften der Region. Die Trails sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt und erobern das Herz jedes Laufsportfans, ob Anfänger oder Profi.

Hier findest du weitere Infos.

Pass Altitude

Mit dem Pass Altitude erhalten Sie zwischen Juni und Oktober unbeschränkten Zugang zu allen Bergbahnen von Nendaz und Veysonnaz, wobei Sie die Wahl zwischen einem 3, 4, 5 oder 6-Tagespass haben (nicht aufeinanderfolgende Tage). Das attraktive Angebot beinhaltet ausserdem ein Voucher-Heft mit verschiedenen Vergünstigungen auf Aktivitäten im Tal und in den Bergen.

Hier kommst du zum Pass Altitude.

Mountainbike

Mit 12 markierten Mountainbike-Routen finden Radsportfans rund um Nendaz ein ideales Terrain. Der grandiose Ausblick über die Alpen und die abwechslungsreichen Landschaften, die man auf den Touren durchquert, entschädigen für alle Anstrengungen. Auch Familien kommen mit zwei Strecken auf ihre Kosten. Für sportlich Ambitionierte lohnt sich die Tour zum Cleuson-Staudamm, die mit knackigen Aufstiegen und einer tollen Landschaft aufwartet.

Hier kommst du zu mehr Infos.

Japanischer Garten

Zuhinterst im Tal von Tortin, auf dem Rücken einer alten Gletschermoräne erfreut der Jardin japonais, der Japanische Garten, die Wanderer. Seinen Namen trägt der Ort aufgrund seiner Ähnlichkeit mit den liebevoll gestalteten Gärten aus Fernost. Die natürliche Landschaft ist einmalig und beeindruckt mit seinem wunderschönen Panorama über die umliegenden Berge. Mit seinem Flüsschen, das sich in unzähligen Windungen seinen Weg Richtung Tal sucht, begeistert das Wanderziel besonders Familien. Ein idealer Ort also zum Verweilen und Spielen.

Hier kommst du zum Japanischen Garten.

Sonnenaufgang auf dem Mont-Fort

Es gibt kein imposanteres Naturschauspiel, als auf 3330 m Höhe zuzuschauen, wie die ersten Sonnenstrahlen die Dämmerung durchbrechen und ein neuer Tag beginnt. Nie wurde man fürs Frühaufstehen schöner belohnt! Die magische Stimmung wird untermalt von lieblichen Alphorntönen und wer die Morgenstimmung noch etwas länger geniessen möchte, schreibt sich für eine Yoga-Session ein. Danach geht es per Bahn wieder hinunter zum Col des Gentianes, wo im Restaurant ein reichhaltiges Frühstück serviert wird.

