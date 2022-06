Promotion

Die Schweiz von ihrer besten Seite - 10 Tipps fürs Wallis

Von traumhaften Wanderrouten über Bike-Touren, bis hin zum Goldwaschen. Im Wallis kommen Gross und Klein auf ihre Kosten.

«Fühl dich frei» am Grossen Aletschgletscher

«Feel Free» wird in der Aletsch Arena grossgeschrieben. Die Angebote sind so vielfältig und «befreiend» wie die einzigartige Natur rund um den Grossen Aletschgletscher. Möchte man den Grossen Aletschgletscher von der Ferne bewundern oder hautnah erleben? Möchte man Action oder sucht man Erholung? Für jeden ist etwas dabei. Mit über 300 Kilometer Wanderwegen und Mountainbike-Routen kommen Mountainbiker und Genusswanderer auf ihre Kosten. Von den Aussichtspunkten hat man eine spektakuläre Aussicht auf den 20km grossen Eisriesen. Perfekt zum Abschalten und Kraft tanken.

Jetzt informieren

Hexpress - schnell und bequem zum Aletschgletscher

Mit dem e-Shuttle Hexpress erreicht man das Aletschbord mit seiner einzigartigen Aussicht auf den Grossen Aletschgletscher, das Matterhorn und die Walliser Bergwelt bequem und ohne zu laufen. In nur 90 Minuten erreicht man die Belalp von Bern aus mit dem ÖV. Schneller geht’s nicht zum grössten Gletscher der Alpen. Einfach einsteigen und die atemberaubende Schönheit dieses UNESCO-Welterbes geniessen. Und vielleicht verweilen: das historische Hotel Belalp rundet das Erlebnis mit seinem gastronomischen Angebot ab.

Jetzt informieren

Goldrausch in Gondo

Hier herrscht Goldgräberstimmung und man kann dabei sein, auf den Spuren der Goldgräber wandeln und den Goldrausch in Gondo hautnah miterleben. Am Vormittag wird man dafür in das Handwerk eingeführt und besuchts einen ehemaligen Stollen, bevor es am Nachmittag zum Goldwaschen im Bach geht. Das verspricht, ein spannender Tag im Zwischbergental nahe der italienischen Grenze zu werden. Ein Abenteuer für kleine und grosse Goldwäscher.

Jetzt informieren

Von Hütte zu Hütte wandern

Beim Nendaz Trekking lässt man sich von der Schönheit der Natur verzaubern, übernachtet in gemütlichen Hütten mitten in den Bergen und geniesst dabei herzhafte Gerichte. Das Trekking mit vier Tagen Wandern und drei Übernachtungen ist perfekt für alle, die eine Auszeit vom Alltag brauchen. Ab CHF 270.-

Jetzt informieren

bild: etienne bornet

Bike Skills Park Kreuzboden

Bike-Fans kommen im neuen Bike Skills Park Kreuzboden oberhalb Saas-Grund voll auf ihre Kosten. Spass für alle ist mit den drei rund 380 Meter langen Kurz-Trails auf dem Kreuzboden garantiert – mit Blick auf zahlreiche Viertausender. Die Bikerinnen und Biker werden mit einem Förderband zum Start transportiert. Zudem wird der neue Trift Flowtrail von Kreuzboden bis zur Triftalp diesen Sommer eröffnet. Nun können von Hohsaas bis Saas-Grund mit dem Bike 1600 Höhenmeter überwunden werden.

Jetzt informieren

Wanderung Monte-Moro-Pass

Beim Stausee Mattmark, dem südlichsten Punkt des Saastals, startet die 5.5-stündige Tagestour zum Monte-Moro-Pass auf 2858 Metern. Der Pass bildet die Landesgrenze zu Italien. Der historische Passweg führt über Steinplatten hinauf zur goldenen Marienstatue. Vor vielen Jahren stiegen hier die Säumer mit ihren Lastentieren hinauf, um allerlei Waren über die Alpen zu transportieren. Von hier hat man einen eindrücklichen Blick zur Monte-Rosa-Ostwand mit der Dufourspitze. Von hier aus kann man einen Abstecher mit der Gondel nach Macugnaga (IT) machen.

Jetzt informieren

Klettersteig Britanniahütte

So viele Klettersteige! Der neueste Klettersteig «Britannia» oberhalb Saas-Fee bietet ein atemberaubendes Klettersteigerlebnis und einen einmaligen Blick auf das Allalin- und das Mattmarkgebiet. Der Schwierigkeitsgrad des Klettersteiges ist im Bereich K-3 (ziemlich schwierig) und K-4 (schwierig) angesiedelt. Etwas Erfahrung beim Klettern ist von Vorteil. Die Britanniahütte auf 3030 Metern ist eine der meistbesuchten SAC-Hütten der Alpen – ein Besuch lohnt sich.

Jetzt informieren

Murmeliweg Spielboden – Lerne Eddie kennen

Murmeltiere sind herzige Tiere. Mit dem Murmeli Eddie entdeckt man den neuen Murmeliweg auf Spielboden (2448m) und erfährt auf sieben Tafeln viel Wissenswertes über die Tiere. Der Rundweg führt von der Bergstation Spielboden über den Wanderweg ins Gebiet der Murmeltiere. Ziemlich sicher trifft man eines auf dem Weg. Die kleinen Nager freuen sich dann über Rüebli, Erdnüsse und Löwenzahn füttern. Tipp: Ab der ersten Übernachtung sind die Bergbahnen und die Postauto-Fahrten mit der SaastalCard inklusive und man fährt kostenlos auf den Spielboden.

Jetzt informieren

Am Gipfel der Via Francigena

Hier folgt man den Spuren von Sigerich, dem Erzbischof von Canterbury, der im Jahr 990 auf dem Rückweg von Rom all seine Etappen notierte. Die letzte Etappe zwischen Bourg-St-Pierre und dem Grossen St. Bernhard ist die symbolträchtigste. Dieser Pass, der höchste Punkt der Via Francigena, war schon zur Römerzeit eine Alpenüberquerung. Heute kennt man vor allem die Bernhardinerhunde - mit denen kann man beim Besuch des Passmuseums Bekanntschaft schliessen.

Jetzt informieren

bild: geatan tornay

Wandern auf Stockalpers Spuren

Vor mehr als 300 Jahren baute der Briger Handelsherr Kaspar Stockalper den Saumpfad über den Simplonpass aus. Die Wanderung von Brig über den Simplonpass bis nach Simplon Dorf und weiter nach Gondo ist geprägt von Gegensätzen – alt und neu, Licht und Schatten, laut und leise. Der Kulturwanderweg kann in einzelnen Tagesetappen oder als Mehrtageswanderung mit Gepäcktransport bis nach Gondo oder nach Domodossola (I) entdeckt werden.

Jetzt informieren