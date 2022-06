bild: maude rion

Promotion

Lass dich von der Westschweiz verzaubern - 10 Tipps für Montreux

Ob eine romantische Schifffahrt auf dem Genfersee, ein Besuch des weltweit berühmten Jazz Festivals, oder ein unterhaltsamer Museumsbesuch - lass dich in Montreux verzaubern.

Montreux Riviera: Der Romandie Check-In

Montreux Riviera ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren in der gesamten Westschweiz. Ob mit dem Zug, dem Auto oder dem Schiff, von hier aus kann man bequem die gesamte Erlebniswelt der Westschweiz erkunden. Der ideale Ort also, um seine Koffer abzustellen, aber nicht nur – der Beweis dafür ist diese Auswahl an tollen Aktivitäten

Jetzt informieren

bild: g. antonelli

Schifffahrten auf dem Genfersee

Für eine romantische oder Gourmet-Kreuzfahrt oder einfach um den Genfersee zu überqueren: Die Schiffe der Compagnie Générale de Navigation (CGN) sind einfach ein Muss. Die Schiffe ab Villeneuve, Montreux, Vevey oder Lavaux, führen zu insgesamt vierzig Häfen an den schweizern und französischen Ufern.

Jetzt informieren

bild: marie contreras

Schloss Chillon

In Veytaux, in der Nähe von Montreux, wurde vor fast einem Jahrtausend das Schloss Chillon auf einer Felseninsel gebaut. Weltweit berühmt geworden durch Jean-Jaques Rousseaus Roman «Julie oder Die neue Heloise», und Lord Byrons Gedicht «Der Gefangene von Chillon», ist diese Festung ein echtes Kleinod aus der Vergangenheit. Absolut sehenswert.

Jetzt informieren

bild: marie contreras

Lavaux UNESCO

Diese seit dem 11. Jahrhundert von Menschen geformte Landschaft steht seit 2007 auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Das aus rund 10 000 Terrassen bestehende, von Weinbergpfaden durchzogene und Winzerdörfer umfassende Gebiet konnte in seiner Einzigartigkeit und als zusammenhängendes Gebilde erhalten werden, sodass dessen reiche und aussergewöhnlich vielfältige architektonische Geschichte bis heute bewundert werden kann

Jetzt informieren

bid: maude rion

Montreux Jazz Festival

Das 1967 von Claude Nobs ins Leben gerufene Montreux Jazz Festival, das heuer vom 1. bis am 16. Juli stattfindet, bringt jedes Jahr die Ufer des Genfersees zum Vibrieren. Jazz-Virtuosen, Popstars und legendäre Rockbands bilden die beeindruckende Erfolgsbilanz des Festivals. 16 Tage lang Konzerte, ebenso viele kostenlose Veranstaltungsorte wie kostenpflichtige Bühnen, 250 000 Festivalbesucher – die Zutaten für eine grandiose Stimmung.

Jetzt informieren

bild: maude rion

Radfahren in Montreux Riviera

Montreux Riviera ist ein ideales Reiseziel für Radfahrer. Von den Ufern des Genfersees bis zu den Weinbergen von Lavaux UNESCO, vom Naturschutzgebiet Grangettes bis zu den Bergwegen gibt es in der Region zahlreiche Routen für jeden Geschmack und jede körperliche Verfassung. Eine traumhafte Landschaft, in der jeder seine Route finden kann.

Jetzt informieren

bild: alain rumpf

Dolce Riviera

Die Riviera zeigt sich von ihrer mediterranen Seite – für einen entspannten und unvergesslichen Sommer. Sich im kühlen Nass erfrischen, Sonne tanken, die Seepromenade entlang spazieren oder eine regionale Spezialität auf einer Terrasse geniessen – und warum nicht eine Wanderung in luftigen Höhen wagen und dabei das aussergewöhnliche Panorama der Alpen und die Aussicht auf den Genfersee geniessen?

Jetzt informieren

bild: Grégoire Chappuis

Rochers-de-Naye

Das Bergmassiv mit seinem 2042 Meter hohen Gipfel steht bei Naturliebhabern hoch im Kurs. Mit einer Zahnradbahn von Montreux gelangen die Besucher vom See in die Berge und überwinden dabei einen Höhenunterschied von 1600 Metern. Vom Gipfel der Rochers-de-Naye eröffnet sich ihnen ein grandioses Panorama über den See und die Alpen. Der Berg bietet verschiedenste Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: eine sportliche Bergtour oder ein Familienspaziergang, ein Besuch im Alpengarten «La Rambertia» und auch eine Via Ferrata.

Jetzt informieren

bild: maude rion

Chaplin’s World

Auf den Anhöhen der Stadt Vevey liegt Chaplin's World, ein Museum, das ausschliesslich dem Leben und Wirken Charlie Chaplins gewidmet ist. Dieses weltweit einzigartige Universum wurde in der berühmten Villa Manoir de Ban untergebracht, wo der Künstler die letzten 25 Jahre seines Lebens (1952–1977) verbrachte. Nicht zu verpassen ist in diesem Jahr die Sonderausstellung «The Kid», die bis zum 25. September zu sehen ist.

Jetzt informieren

bild: andreas conrad

Unterkunft

Den Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels mit Balkon und Seeblick, den Charme eines B&B mitten in den Weinbergen oder die Geselligkeit eines Campingplatzes am Ufer des Genfersees? Montreux Riviera bietet zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jedes Budget. Zeit, die Koffer zu packen und sich wohlverdiente Ferien zu gönnen. Bis zum 30. Juni gibt es das Angebot «3 Nächte zum Preis von 2», bei dem das Vergnügen zu einem günstigen Preis verlängert werden kann.

Jetzt informieren