bild: nico schärer / schweiz tourismus

Promotion

Action, Entspannung und Genuss: 10 Must-Dos in der Zentralschweiz

Bereit für unvergessliche Erlebnisse in der Zentralschweiz? Von aufregenden Abenteuern über luxuriöse Wellness bis hin zu kulinarischen Highlights – diese zehn Empfehlungen versprechen Spannung und Entspannung pur. Lass dich überraschen!

Berg, Bahn und Bad

Rigi

Den Rigi-Ausflug kombiniert man am besten mit gemütlichen Wellness-Stunden im Mineralbad & Spa auf Rigi Kaltbad, von wo man eine atemberaubende Aussicht auf die Bergwelt geniesst. Hier erwartet einen ein Ort der Ruhe und Erholung, wo der Alltag schnell vergessen wird. Das grosse Innenbecken führt direkt in das Aussenbecken, wo sich das Alpen-Panorama eröffnet. Im Spa-Bereich sorgen ein Kristallbad, ein Dampfbad, eine Bio-Sauna und eine grosszügige Ruhezone für Tiefenentspannung.

Jetzt informieren

bild: Beat Brechbühl / Rigi Bahnen AG

Wellness-Hopping

Weggis Vitznau Rigi

Wellness pur an der Luzerner Riviera: Mit dem Wellness-Hopping entspannt man gleich in vier luxuriösen Spas in Weggis, Vitznau und auf der Rigi. Dafür bucht man das Hotelpackage mit Wellness-Hopping in einem der teilnehmenden Hotels für zwei Nächte und geniesst drei Tage lang den exklusiven Zugang zu den Wellness-Oasen. Wellnessanlagen: Hotel Alexander, Hotel Rössli, Hotel FloraAlpina, Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad

Jetzt informieren

bild: Sven Germann / Luzern Tourismus AG

E-Bike-Tour – Route 1291

Region Luzern-Vierwaldstättersee

Auf zwei Rädern durch das Herz der Schweiz: Die Route 1291 führt in sieben Etappen vorbei an tiefblauen Seen, über majestätische Alpenpässe und durch geschichtsträchtige Täler. Entlang der 385 km langen Strecke lassen sich Ursprünge und Kultur der Zentralschweiz erkunden. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten gibt es auch viele kulinarische Highlights und regionale Spezialitäten zu entdecken. Die Route 1291 kann bei Eurotrek als Gesamtpaket mit Gepäcktransport gebucht werden.

Jetzt informieren

bild: Nico Schärer / Schweiz Tourismus

10 Museen mit 1 Pass

Luzern

Technologie-Raritäten aus der Verkehrsgeschichte, Kostbarkeiten von Picasso und Klee, ein riesiges Rundgemälde, Funde aus der Steinzeit sowie Volkskunde aus der Region – in den Luzerner Museen gibt es Rekordverdächtiges zu bestaunen. Und mit dem Luzerner Museums-Pass können während zweier aufeinanderfolgender Tage alle zehn Museen besucht werden. Preis: 39 Franken.

Jetzt informieren

bild: Verkehrshaus der Schweiz

Bewegende Erlebnisse im Verkehrshaus

Luzern

Das Verkehrshaus bietet an 365 Tagen im Jahr lehr- und erlebnisreiche Entdeckungsreisen. Informativ und interaktiv erfährt man hier einiges zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Mobilität. Auf mehr als 20 000 Quadratmetern treten über 3000 Objekte als Zeugen einer bewegten Verkehrsgeschichte in Erscheinung. Abgerundet wird das Angebot durch die einzigartigen Shows im Filmtheater und im Planetarium.

Jetzt informieren

bild: Verkehrshaus der Schweiz

Wandern mit dem Urner Hütten-Pass

Region Andermatt

In der Region Andermatt befinden sich auf kleinstem Raum 16 Berghütten, im ganzen Kanton Uri sind es sogar 23. Von gemütlichen Familienhütten bis zu alpineren Bergsteigerhütten findet sich für jeden Geschmack das perfekte Wanderziel. Mit dem Urner Hütten-Pass werden fleissige Wanderinnen und Wanderer belohnt: Für jeden Besuch auf einer Berghütte gibt’s einen Stempel in den Pass und Ende Saison werden tolle Preise verlost. Also: Wanderschuhe schnüren, loswandern und Stempel sammeln.

Jetzt informieren

Bild: dominik baur / schweiz Tourismus

Passstrassen Abenteuer

Andermatt

Auf den landschaftlich reizvollen Routen der Pässe rund um Andermatt warten atemberaubende Ausblicke und eine unvergleichliche Möglichkeit, die Bergwelt der Schweizer Alpen zu entdecken. Am besten startet man vom Radisson Blu Hotel Reussen, um die malerischen Passstrassen des Oberalp, Gotthard und Furka zu erkunden und die vielfältigen Wanderwege zu entdecken. Nach einem ereignisreichen Tag kann man im Wellnessbereich des Hotels entspannen oder den Abend an der Bar mit einem erfrischenden Getränk ausklingen lassen.

Jetzt informieren

bild: Radisson Blu Hotel Reussen

Kleinstadt-Hopping

Region Luzern - Vierwaldstättersee

Sie liegen einen Steinwurf voneinander entfernt und lassen sich dank dem gut ausgebauten ÖV-Netz bestens kombinieren: die überraschenden Kleinstädte der Zentralschweiz wie z. B. Stans, Sursee oder Schwyz. Ganz individuell lassen sich spannende Möglichkeiten aus Kultur, Geschichte, Handwerk und kulinarischen Besonderheiten entdecken. Am besten bucht man hierfür den Tell-Pass und hat an zwei, drei, vier, fünf oder zehn Tagen freie Fahrt mit Bahn, Bus und Schiff.

Jetzt informieren

bild: Silvano Zeiter / Schweiz tourismus

Erlebnis Fräkmüntegg

Pilatus

Bei der Mittelstation Fräkmüntegg erlebt man Abenteuer und Spass. Nervenkitzel, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit im grössten Seilpark der Zentralschweiz oder traumhafte Outdoornächte in den schwebenden «Tree Tents» garantieren unvergessliche Momente. Mit dem Wipfelstürmer-Pass fliegt man zudem im «Dragon Glider» direkt zur Drachenalp, wo die Grillstelle am Pilatus zu einem unvergesslichen Brätelspass einlädt.

Jetzt informieren

bild: PILATUS-BAHNEN AG

Alpine Geschmacksreise

Andermatt

Kulinarische Höhepunkte in Andermatt starten mit Kaffee und Gipfeli beim Nätschen, bevor es mit der Gondel zum Gütsch geht. Die Wanderung zum Restaurant Schneehüenerstock wird mit Älplermagronen und atemberaubenden Ausblicken auf das Urserntal und in die Surselva belohnt. Zum Dessert geht es dann zum Piz Calmot am malerischen Oberalppass. Zurück nach Andermatt führt die Matterhorn-Gotthard-Bahn entlang der berühmten «Glacier Express Route». Eine Geschmacksreise mit alpinem Panorama, in 1,5 Stunden Wanderzeit.

Jetzt informieren