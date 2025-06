bild: Tourisme neuchâtelois

Das Jura & Drei-Seen-Land entdecken.

Von geheimen Stadtrundgängen über Schluchtenwanderungen bis zu Schatzsuchen im Kanu – das Jura & Drei-Seen-Land begeistert mit Natur, Kultur und familienfreundlichen Abenteuern. Ob auf dem Chasseral, im Moorgebiet am Étang de la Gruère oder in den Gassen von Saint-Ursanne: Die Region überrascht mit Vielseitigkeit und spannenden Entdeckungen für Gross und Klein.

Porrentruy & Saint-Ursanne

Geheime kulinarische Stadtrundgänge

Die geheimen Stadtrundgänge im Jura bieten eine einzigartige Kombination aus kultureller Erkundung und kulinarischem Genuss. In den historischen Städten Porrentruy und Saint-Ursanne ermöglichen diese Touren den Zugang zu Orten, die normalerweise verschlossen sind. Durch Licht- und Toninstallationen werden sie zum Leben erweckt. An mehreren Stationen werden lokale jurassische Spezialitäten serviert, die den Rundgang zu einem besonderen Erlebnis machen.

Switzerland Tourism Dominik Baur

Neuenburg

Per Schnitzeljagd durch die Altstadt

Die Schnitzeljagd «Les Chenapans» führt Familien spielerisch durch die charmante Altstadt von Neuenburg. Mit einer Schatzkarte ausgerüstet, lösen die Teilnehmenden spannende Rätsel, welche sie auf die Spuren der Wandfresken der Belle Époque im historischen Zentrum führt. Die interaktive Tour verbindet Spass mit Kultur und bietet ein unvergessliches Abenteuer nicht nur für kleine Entdecker.

Tel. 032 889 68 90

Schweiz Tourismus / Nicolas Fuerer

Bielersee

Geschichte und Natur auf der St. Petersinsel

Ein Ausflug auf die St. Petersinsel ist ein echtes Highlight. Die Halbinsel mitten im Bielersee verzaubert mit unberührter Natur, stillen Uferwegen und historischem Flair – hier verweilte einst Rousseau und holte sich Inspiration für sein grosses Werk. Erreichbar ist sie bequem per Schiff ab Biel, Erlach oder einem der Winzerdörfer am Nordufer des Bielersees, per Velo über den Damm ab Erlach oder zu Fuss entlang des Ufers.

Tel. 032 329 84 84

Schweiz Tourismus Andre Meier

Magglingen, Twann

Eindrucksvolle Schluchtenwanderung

Diese Wanderung ist ein Klassiker. Sie führt von Magglingen über den Twannberg durch die imposante Twannbachschlucht nach Twann. Steile Felswände und rauschendes Wasser machen die Schlucht zu einem eindrucksvollen Naturerlebnis. In Twann laden malerische Gassen, historische Winzerhäuser und gemütliche Weinstuben zum Verweilen ein. Im Sommer bietet die Kühle der Schlucht ein angenehmes Wandererlebnis, während der Herbst mit den leuchtenden Weinreben einen ganz anderen Charme versprüht.

Tel. 032 329 84 84

Switzerland Tourism/Jonathan Ducrest

Chasseral

Métairies auf dem Jura Höhenweg

Die Métairies sind typische Berggasthöfe, die Wandernde und Velofahrende mit regionalen Spezialitäten wie Fondue, Rösti, Schinken oder Tête de Moine verwöhnen. Besonders lohnend ist eine Wanderung auf den Chasseral, mit 1607 m der höchste Berg der Region. Von Nods, Les Prés-d’Orvin oder Vue des Alpes führen abwechslungsreiche Routen durch Wälder und Weiden bis zum Gipfel, wo man mit einem beeindruckenden 360-Grad-Panorama auf Jura, Alpen und die Drei Seen belohnt wird.

Tel. 032 329 84 84

Stephan Bögli

Saignelégier

Dem Étang de la Gruère entlang

Der Étang de la Gruère ist ein idyllischer Moorsee mitten im Jura, umgeben von dichten Wäldern und unberührter Natur. Ein rund 3 km langer Rundweg führt familienfreundlich um den See und bietet zu jeder Jahreszeit ein wunderschönes Naturerlebnis. Kinder können Libellen, Frösche und Wasservögel entdecken, während die Eltern die Ruhe geniessen. Im Sommer lädt der See zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Ein perfekter Ausflug in die Natur!

Tel. 032 951 12 69

Switzerland Tourism / Nicola Fürer

Saint-Ursanne

Auf Schatzsuche im Kanu

Die Schatzsuche mit dem Kanu auf dem Doubs in Saint-Ursanne ist ein unvergessliches Abenteuer für die ganze Familie. Auf dem Wasser gibt es die faszinierende Fauna und Flora des Flussufers zu entdecken. Nach der Tour lädt das mittelalterliche Städtchen Saint-Ursanne mit seinen verwinkelten Gassen, historischen Gebäuden und charmanten Cafés zum Verweilen ein. Eine perfekte Kombination aus Naturerlebnis und Kultur, ideal für einen abwechslungsreichen Tagesausflug.

Tel. 032 461 00 00



Switzerland Tourism / Dominik Baur

Saut du Doubs / La Chaux-de-Fonds

Wasserfälle und Uhrentradition

Der Saut du Doubs, ein 27 Meter hoher Wasserfall, ist ein spektakuläres Naturerlebnis. Die Schifffahrt ab Les Brenets führt durch eine beeindruckende Flusslandschaft mit steilen Felsen und dichten Wäldern. Nach einem kurzen Spaziergang bieten sich atemberaubende Ausblicke auf die tosenden Wassermassen. Ein Abstecher nach La Chaux-de-Fonds, die Unesco-Stadt der Uhren, ist fast schon ein Muss – mit spannenden Museen, Jugendstil-Architektur und einem Einblick in die Uhrmachertradition.

Tel. 032 889 68 95

Tourisme neuchâtelois

Biel

Auf Schatzsuche mit Kater Gizmo

Mit einem Stubentiger entdeckt man die verborgenen Schätze der Bieler Altstadt, nämlich mit dem neugierigen Kater Gizmo. Das spielerische Abenteuer führt zu versteckten Ecken mit charmanten Details. Gemeinsam beantwortet man knifflige Fragen und erlebt Biel aus einer neuen Perspektive. Ideal für Familien – lehrreich, lustig und voller Überraschungen.

Tel. 032 329 84 84

Switzerland Tourism / Dominik Baur

Crémines

Ein Zuhause für gerettete Wildtiere: Sikypark

Der Schweizer Tierrettungspark Sikypark ist eine Auffangstation für Wildtiere und bietet geretteten Tieren ein sicheres Zuhause. Inmitten der Natur kann man Löwen, Tiger, Papageien und viele weitere Tiere aus nächster Nähe erleben. Besonders für Familien ist der Park ein spannendes Ausflugsziel: Neben Tierbeobachtungen gibt es einen Streichelzoo, einen Abenteuerspielplatz und lehrreiche Erlebnispfade. Ein Ort, an dem Schutz und Respekt für Tiere im Mittelpunkt stehen.

Tel. 032 499 90 52



