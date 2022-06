Promotion

10 Tipps, die deinen Schwyz-Aufenthalt perfekt machen

Für Abenteurer, Geschichtsliebhaber und Geniesser - Der Kanton Schwyz bietet alles, was dein Herz begehrt.

Berg-Bahn-Bad Kombi

Wandern, erholen und mühelos abschalten. Der Rigi-Ausflug lässt sich ideal mit gemütlichen Wellness-Stunden im Mineralbad & Spa auf Rigi Kaltbad kombinieren. Die atemberaubende Aussicht auf die imposante Bergwelt verzaubert. Die Berg-Bahn-Bad Kombi ermöglicht eine eindrückliche Fahrt in der ersten Bergbahn Europas hoch auf Rigi Kulm, wo das imposante 360° Panorama lockt. Unvergesslich wird der Tagesausflug mit dem Eintritt in das bekannte Mineralbad & SPA auf Rigi Kaltbad, inklusive Aussenpool mit Blick auf das umliegende Bergpanorama.

E-Bike Genuss-Tour

Das Highlight in der Erlebnisregion Mythen. Gemütlich als auch genussvoll lässt sich die Gegend entlang dem Vierwaldstättersee, dem Zuger- und Lauerzersee mit dem E-Bike erkunden, inklusive Ausblick auf weite Ebenen, wilde Flüsse und schöne Seen, sanfte Hügel und hochalpine Berge. Im Genuss-Tour-Package ist ein reichhaltiges Picknick dabei, welches nach Lust und Laune an einem der vielen lauschigen Plätze am Seeufer genossen werden kann sowie ein Gutschein für den Eintritt ins Forum Schweizer Geschichte in Schwyz. Die E-Bikes können in der Tourist Info in Brunnen abgeholt und zurückgebracht werden. Der Preis pro Person beträgt 65 Franken.

Museumspass «Wiege der Schweiz»

In Altdorf, Bürglen und Schwyz geht es auf Entdeckungsreise in vergangene Zeiten. Mit dem Museumspass «Wiege der Schweiz» tauchen die Besucherinnen und Besucher in die geschichtlichen Hintergründe zum Mythos Wilhelm Tell und der Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein. Der Museumspass «Wiege der Schweiz» berechtigt zum einmaligen Eintritt in drei Schwyzer und zwei Urner Museen. Er kostet 20 Franken pro Person.

Wander-Kombi «Moorwälder Ibergeregg»

Der Tagesausflug in die Moorwälder der Ibergeregg beginnt mit einer Fahrt mit der Rotenfluebahn. Rund eine Stunde dauert die Wanderung von der Rotenflue zur Passhöhe Ibergeregg. Ein kulinarischer Genuss ist die inbegriffene Kaffeepause mit Süssgebäck auf der Rotenflue oder Ibergeregg. Der Alte Schwyzerweg führt nun durch ein Mosaik von offenen Moorflächen, Weiden und Wäldern mit feuchtnassen Böden. 2019 hat die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz die Moorwälder der Ibergeregg als Landschaft des Jahres ausgezeichnet. Die Wanderung durch die einzigartigen Moorwälder endet nach rund 75 Minuten in Oberiberg. Von dort bringt der Bus die Besucherinnen und Besucher zurück zum Ausgangspunkt nach Rickenbach.

Hinter die Klostermauern blicken

Die barocke Klosteranlage aus dem 18. Jahrhundert bildet den imposanten Mittelpunkt Einsiedelns. Das Benediktinerkloster mit prächtiger Kirche und Bibliothek hat eine über tausendjährige Geschichte. Seit dem Mittelalter zieht die Gnadenkapelle mit der «Schwarzen Madonna» Wallfahrer aus ganz Europa an. Die Besucherinnen und Besucher blicken bei einer öffentlichen Führung hinter die Klostermauern oder als Gruppe in den Weinkeller des bis heute lebendigen Klosters Einsiedeln.

Weitere Informationen gibt's hier, hier und unter Tel. 055 418 44 88

Art Ufnau - Harald Naegeli

Die Insel Ufnau liegt im Zürichsee und eignet sich hervorragend für einen Ausflug in die Natur. Die Klosterinsel bietet auch Kultur: Zwei mittelalterliche Kirchen, und von Mitte Mai bis Oktober eine Ausstellung mit Werken des Zürcher Zeichners und Sprayers Harald Naegeli. Der erstmals ausgestellte «Ufnauer Totentanz», ein Zyklus von 37 Zeichnungen (2014-2018) verlangt vom Betrachter etwas Zeit und Vertiefung in eine teils verstörende Bildsprache und düstere Symbolik.

Weitere Informationen findest du unter art-ufnau, zsg, inselufnau und unter Tel. 055 418 44 88

Südseitensafari

Auf vielfältige Art und Weise die Südseite der Rigi entdecken: per Schiff, Luftseilbahn, Kleinbus, öffentlichem Bus, Zahnradbahn und auf einer einfachen, aussichtsreichen Wanderung. Dank den Spielplätzen, Feuerstellen, dem vielen Platz zum Herumtoben sowie den wunderschönen Aussichten auf der ganzen Route ist die Rigi Südseiten Safari das perfekte Angebot für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie. Für alle zugänglich wird die Wanderung durch die Barrierefreiheit, somit ist sie auch problemlos mit dem Kinderwagen machbar.

Vollmond-Wanderung

Wandertüchtige, Mondsüchtige und Alltagsflüchtige aufgepasst: Die Rigi ist nicht nur bei Tageslicht einen Ausflug wert. Auch in der Dunkelheit zeigt die «Königin der Berge», dass sie viel zu bieten hat. Die Vollmondwanderung ab Vitznau-Hinterbergen führt durch die nächtliche Dunkelheit bis nach Rigi Kulm, wo der Sonnenaufgang die Anstrengungen vergessen lässt. Anschliessend folgt ein feines Zmorge in der Alpwirtschaft Chäserenholz. Begleitet von einem Guide erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Fakten zur Rigi und werden fachkundig durch die Dunkelheit der Nacht geführt.

Mit der steilsten Standseilbahn der Welt ins verträumte Bergdorf Stoos

110% Steigung – ein Weltrekord. Ein technisches Wunderwerk, welches bereits die Anreise zum Erlebnis macht. Die steilste Standseilbahn führt direkt ins autofreie Bergdorf Stoos, ein Sommer- und Winterparadies. Natürlich darf ein Ausflug auf den Fronalpstock auf 1922 m ü. M. nicht fehlen. Unzählige Alpengipfel, die Sicht auf über zehn Seen und das Rütli, der Ursprung der Schweiz lassen jedes Herz höherschlagen. Das Gipfelrestaurant hoch über dem Vierwaldstättersee sorgt für ein unvergessliches Bergerlebnis. Ein Must für jede Bucket List.

Wellnessvergnügen und Gipfelglück

Eine Kombination aus zwei Tagen Verwöhnzeit und atemberaubendem Gipfelerlebnis verspricht dieses Sommerangebot. Auf den 1922 Meter hohen Fronalpstock geht es zu Fuss oder bequem mit dem Sessellift. So oder so begeistert die Aussicht schon beim Aufstieg. Anschliessend lässt sich der Tag perfekt im Wellness-Spa des mehrfach ausgezeichneten 4-Sterne-Wellnesshotels Stoos Revue passieren. Sommerangebot «Gipfelerlebnis»: Zwei Tage inklusive Vollpension und Bahnkarten gibt es ab 189 Franken pro Person (buchbar von Sonntag bis Freitag).

Weitere Informationen gibt's hier und unter Tel. 041 817 44 44