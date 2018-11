Promotion

Schule - Bildung

Die Matura geschafft, aber keine Lust auf die Uni? [Promotion]



Bild: FFHS

Promotion

Die Matura geschafft, aber keine Lust auf die Uni?

Ein neues Studienmodell ermöglicht es gymnasialen Maturanden, direkt ins Berufsleben einzusteigen, ohne auf einen Hochschulabschluss zu verzichten.



Dieser Inhalt wurde von FFHS verfasst

Praxis oder Studium – wieso nicht gleich beides?

Die gymnasiale Matura geschafft, aber keine Lust auf ein theorielastiges Studium? Die Fernfachhochschule Schweiz bietet dir eine echte Alternative. Das praxisintegrierte Bachelor-Studium (PiBS) ist ein neuartiges innovatives Studienmodell für junge Menschen mit gymnasialer Maturität, die direkt in die Berufswelt einsteigen möchten, ohne auf einen Hochschulabschluss zu verzichten.

Berufserfahrung und Bachelor-Titel in einem!

Mit dem PiBS punktest du doppelt. Denn parallel zum vollwertigen anerkannten Bachelor-Studium sammelst du in einem Unternehmen wertvolle praktische Erfahrung, sinnvoll abgestimmt auf die Studieninhalte. Mit dieser Kombination erlangst du in 8 Semestern den international anerkannten Bachelor-Titel (Bachelor of Science), bist direkt in die Arbeitswelt integriert und kannst dir gleichzeitig das Studium (teil-)finanzieren.

Mehr als Bits und Bytes: PiBS Informatik

Für die ICT macht die integrale Verknüpfung von Theorie und Praxis besonders Sinn: Statt blosse Modell-Informatik aus dem Lehrbuch wird das Gelernte direkt umgesetzt und sichtbar. Teamarbeit, Kommunikation und Kreativität werden gleichzeitig gefördert − entscheidende Soft Skills für eine Karriere in der ICT. Das PiBS kann endlich mit den Vorurteilen des «trockenen» IT-Studiums aufräumen, denn es macht Informatik plastisch, vielfältig und echt spannend!

Jetzt bewerben! Immer mehr namhafte Unternehmen wie Post, SBB, Swisscom und viele mehr bieten PiBS-Studienplätze in Bern oder Zürich an. Hier findest du die aktuelle Übersicht unserer Praxispartner.

Und wie funktioniert’s?

Du bewirbst dich bei einem PiBS-Praxispartner um einen Studienplatz. Wenn du den Studienausbildungsvertrag erhältst, wirst du direkt in den Betrieb integriert und monatlich entlöhnt. Eine Betreuungsperson sorgt für vielfältige Aufgaben, die mit dem Studium abgestimmt werden. An zwei bis drei Tagen in der Woche absolvierst du das Bachelor-Studium Informatik an der FFHS in Bern oder Zürich.

Fernfachhochschule Schweiz

Zürich ǀ Bern ǀ Basel ǀ Brig

ffhs.ch/pibs

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter