Achtung, fertig, Bodyfood: Shakshuka von Swissmilk



Bild: swissmilk

Das orientalische In-Gericht mit Schweizer Feta.

Swissmilk

Das ganze Rezept im Video

Zutaten

Für 4 Personen

Bratcrème zum Anbraten

1 rote Peperoni, in feinen Streifen

1 gelbe Peperoni, in feinen Streifen

1 Zwiebel, in feinen Streifen

2 Knoblauchzehen, gehackt

2 Dosen gewürfelte Pelati, à je 400 g

1 TL Paprikapulver edelsüss

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Cayennepfeffer

1 Zimtstange

1 TL Salz

Pfeffer

100 g Frischkäse (Feta-Art), zerbröselt

4 Eier

Garnitur:

Koriander, grob geschnitten

Petersilie, grob geschnitten



Zubereitung

Zubereiten: 15 Minuten

Kochen / Backen: 30 Minuten

Auf dem Tisch in: 45 Minuten​

Bratcrème in einer Bratpfanne erhitzen. Peperoni, Zwiebeln und Knoblauch bei mittlerer Hitze für ca. 5 Minuten anbraten. Pelati und Gewürze bis und mit Pfeffer dazugeben, unter gelegentlichem Rühren 20-25 Minuten offen bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Flüssigkeit eingekocht und eine dickliche Konsistenz entstanden ist. Käse beigeben, abschmecken. 4 Mulden formen und jeweils 1 Ei in die Mulden geben. Zugedeckt ca. 8-10 Minuten pochieren, bis das Eiweiss fest ist. Das Eigelb darf noch weich oder flüssig sein. Shakshuka-Bowl mit Koriander, Petersilie oder anderen Kräutern garnieren.

Dazu schmeckt frisches, knuspriges Brot.

Energie: 833kJ / 199kcal, Fett: 13g, Kohlenhydrate: 10g, Eiweiss: 12g

Regionale, saisonale Rezepte gibt's auf swissmilk.ch.

Saisonal geht immer. 🇨🇭🥕👌