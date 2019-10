Promotion

swissmilk

7 Stunden garen lassen, geniessen: Pulled Pork Burger von Swissmilk



Bild: Swissmilk

Promotion

7 Stunden garen lassen, geniessen: Pulled Pork Burger von Swissmilk

Dieser Burger ist vielleicht etwas zeitaufwändig, okay. Aber meeeega einfach!

Dieser Inhalt wurde von Swissmilk verfasst.

Das ganze Rezept im Video

Zutaten

Für 4 Burger

(Fleisch für 8 Burger, Hälfte einfrieren, restliche Zutaten für 4 Burger)



Gratinform mit Deckel oder Alufolie

Klarsichtfolie

Pulled Pork:

1 kg Schweinsschulter (1 kg ergibt gegart ca. 680 g, für 8 Burger)



Marinade:

2 EL Ketchup

1 EL Senf

½ TL Zimtpulver

1 EL Salz

1 EL flüssiger Honig

1 TL Korianderpulver

1 TL Chiliflocken

1 TL Paprika edelsüss



0,5 dl Bratenjus

70 g BBQ Sauce

Salat für Burger:

150 g Rüebli, in Julienne geschnitten

150 g Weisskabis, in Julienne geschnitten

3 EL Mayonnaise

3 EL Crème fraîche

Salz

1 Prise Kardamom

1 Handvoll Eisberg- oder anderer Blattsalat, in Streifen

1 kleine rote Zwiebel, in Streifen

4 Burger-Brötchen, halbiert

Zubereitung

Zubereiten: 25 Minuten

Kochen / Backen: 6 Stunden 30 Minuten

Marinieren: 8 Stunden

Auf dem Tisch in: 14 Stunden 55 Minuten





Marinade: Alle Zutaten gut mischen. Fleisch mit Haushaltspapier trocken tupfen, mit Marinade einreiben, in Klarsichtfolie wickeln und über Nacht in einer Schüssel in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag Fleisch 2 Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Backofen auf 120°C Ober- und Unterhitze vorheizen (Heissluft/Umluft ca. 100°C). Fleisch in Auflaufform geben, mit Alufolie bedecken und auf dem Gitter auf der untersten Rille in den Ofen schieben. 6½-7 Stunden zugedeckt garen. Mit einer Gabel testen, ob sich die Fasern leicht voneinander lösen. Wenn nicht, eine weitere ½ Stunde im Ofen lassen. Braten aus dem Ofen nehmen und 20 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Fleisch mit einer Gabel zerzupfen. 0,5 dl Bratenjus mit der BBQ Sauce vermischen. Die Hälfte des Fleischs mit der Sauce mischen, die andere Hälfte auskühlen lassen und einfrieren. Salat: Rüebli und Weisskabis mit Mayonnaise und Crème fraîche mischen, mit Salz und Kardamom abschmecken. Die Brötchen auf einem Blech ca. 5 Minuten bei 180°C Ober- und Unterhitze (Heissluft/Umluft ca.160°C) im Ofen warm und leicht knusprig backen. Brötchen aus dem Ofen nehmen, mit Salaten, Zwiebeln und Pulled Pork belegen.

Energie: 2571kJ / 614kcal, Fett: 35g, Kohlenhydrate: 47g, Eiweiss: 29g

Und jetzt ab in die Küche! Regionale, saisonale Rezepte für heute, morgen und übermorgen gibt‘s auf swissmilk.ch.

Saisonal geht immer. 🇨🇭🥕👌

Dieser Inhalt wurde nicht von der watson-Redaktion verfasst.