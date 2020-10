Promotion

Bild: swissmilk

Was für Tätschli. Die Rotkraut-Kartoffel-Tätschli von Swissmilk.

Ein wenig Rotkraut. Ein wenig Kartoffeln. Ein wenig tätscheln und es werden wunderbare Tätschli. Wir❤️ saisonal & regional.

Rotkraut hat immer Saison. Damit kann man feine Gerichte machen. Eben, auch die Tätschli sind ein Gaumenschmaus. Und wenn wir schon bei Tätschli sind, unten gleich noch zwei Variationen.

Das ganze Rezept im Video

Zutaten

12 Stück

Backpapier

2 ofengrosse Bleche

Rotkohl-Kartoffel-Tätschli:

500 g Rotkohl, an der Röstiraffel gerieben

400 g Kartoffeln, roh, an der Röstiraffel gerieben

30 g Ingwer, an der Bircherraffel gerieben

1 Zwiebel, gehackt

2 Knoblauchzehen, gehackt

2 Eier

180 g Vollkornmehl

1 EL Rapsöl

1 TL Paprika

Salz

Pfeffer

Joghurtdressing:

180 g Joghurt nature

2 EL Vollrahm

1 EL Zitronensaft

1 Bund Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Zubereiten: 20 Minuten

Kochen / Backen: 45 Minuten

Auf dem Tisch in: 1 Stunde 5 Minuten



Backofen auf 200°C Heissluft/Umluft vorheizen (Ober-/ Unterhitze 220°C). Rotkohl-Kartoffel-Tätschli: Alle Zutaten in eine Schüssel geben und miteinander vermischen. Mit dem Pürierstab grob pürieren, bis sich die Masse gut formen lässt. Masse in ca. 12 gleichmässige Portionen aufteilen und mit den Händen kompakte Tätschli formen, ca. 1 cm dick. Tätschli mit ein wenig Abstand auf zwei mit Backpapier belegte Bleche legen und in der Mitte des vorgeheizten Ofens 45 Minuten knusprig backen. Joghurtdressing: Alle Zutaten miteinander vermischen. Tätschli heiss mit Joghurtdressing servieren.

Masse nicht zu fein pürieren, nur soweit, bis sie gut zusammenhält.

1 Stück enthält:

Energie: 465kJ / 111kcal, Fett: 3g, Kohlenhydrate: 16g, Eiweiss: 5g

Tätschli kann man auch mit Zucchetti machen. Bild: Swissmilk

Oder mit Süsskartoffeln Bild: swissmilk

Und jetzt ab in die Küche!



