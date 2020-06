Promotion

Bild: swissmilk

So schmeckt griechische Frische: Gyros-Wrap mit Kartoffeln von Swissmilk.

Sauce aus der Tube geht immer. Aber selbstgemacht kommt im Gyros-Warp definitiv besser. Wir ❤️ saisonal & regional.

Das ganze Rezept im Video

Zutaten

4 Portionen

Backpapier

400 g Schweinssteak, quer in 3 mm dicken Streifen

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 Zwiebel, in Streifen

1 Peperoni, in feinen Streifen

Salz, Pfeffer

1 TL Zitronensaft

2 EL Bratbutter

300 g Kartoffeln, längs geachtelt

1 Msp. Korianderpulver

1 Msp. Kardamompulver

1 Msp. Currypulver

1 Msp. Paprikapulver

Salz, Pfeffer

8 Tortilla-Wraps

Sauce:

300 g Rahmjoghurt (griechische Art)

2 EL Zitronensaft

20 g Ingwer, gepresst

2 EL Honig

Salz, Pfeffer

200 g Eisbergsalat, in feinen Streifen

2 Tomaten, in Würfeln

Zubereitung

Zubereiten: 30 Minuten

Kochen / Backen: 20 Minuten

Marinieren: 30 Minuten

Auf dem Tisch in: 1 Stunde



Fleisch und Knoblauch in eine Schüssel geben. Zwiebeln, Peperoni dazugeben, mit Salz, Pfeffer und wenig Zitronensaft abschmecken, kühl stellen. Ofen auf 220°C Ober-/Unterhitze (200°C Heissluft/Umluft) vorheizen. Kartoffeln auf einem mit Backpapier belegten Blech mit Koriander, Kardamom, Curry, Paprika, Salz und Pfeffer würzen. In der Mitte des vorgeheizten Ofens 20 Minuten backen. In den letzten 2 Minuten der Backzeit Tortillas dazulegen. Sauce: Alle Zutaten mischen. Bratbutter in einer Pfanne erhitzen, marinierte Fleisch-Gemüse-Mischung dazugeben, ca. 5 Minuten anbraten. Tortillas mit Sauce bestreichen und mit Salat belegen. Fleisch-Gemüse-Mischung, Kartoffeln und Tomaten darauf verteilen, mit restlicher Sauce beträufeln, einrollen.

1 Portion enthält:

Energie: 2592kJ / 619kcal, Fett: 24g, Kohlenhydrate: 64g, Eiweiss: 34g

Und jetzt ab in die Küche!



