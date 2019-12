Promotion

swissmilk

Was für eine Bieridee: Bierfondue von Swissmilk



Bild: Swissmilk

Promotion

Was für eine Bieridee: Bierfondue von Swissmilk

Oktoberfest geht auch im Dezember. Irgendwie. O’grüehrt is!

Dieser Inhalt wurde von Swissmilk verfasst.

Zutaten

Für 4 Personen

1 Knoblauchzehe, in Scheiben

3.0 dl Bier

400 g Gruyère AOP, an der Röstiraffel gerieben

400 g Freiburger Vacherin oder Appenzeller AOP, an der Röstiraffel gerieben

3 TL Maisstärke

Pfeffer aus der Mühle

Muskatnuss

600 - 800 g Brot, z.B. Laugenbrezel oder Ruchbrot, in mundgerechte Stücke geschnitten

Zubereitung

Zubereiten: 25 Minuten



Caquelon mit Knoblauch ausreiben. Bier, Käse und Maisstärke mischen, ins Caquelon geben, unter ständigem Rühren bis vors Kochen bringen, sodass der Käse schmilzt. Fondue würzen, nicht kochen. Auf dem Rechaud bei mittlerer Hitze warm stellen und sofort mit Brezel oder Brot servieren.

Nach Belieben 100 g Speck- oder Schinkenwürfel, gebraten, unter das fertige Fondue mischen oder mit gehackten Kräutern ergänzen.

Brot mit Kartoffelwürfel oder Gemüsestücken ergänzen/ersetzen.

Nährwerte pro Portion: Energie: 4698kJ / 1122kcal, Fett: 61g, Kohlenhydrate: 74g, Eiweiss: 64g

Und jetzt ab in die Küche! Regionale, saisonale Rezepte für heute, morgen und übermorgen gibt‘s auf swissmilk.ch.

Saisonal geht immer. 🇨🇭🥕👌