Bild: swissmilk

So schmeckt Umami: Winter-Buddha-Bowl von Swissmilk

Schweizer Zutaten braucht der Buddha. Regional und saisonal geht immer.

Zutaten

Für 4 Portionen

Backpapier

Gepickelte Zwiebeln:

2 - 3 rote Zwiebeln, in Spalten

1 EL Bratbutter oder Bratcrème

2.0 dl Apfelessig

1 EL Zucker

1 EL Senfkörner

2 Lorbeerblätter

einige Pfefferkörner

1 Nelke

(oder gekaufte Pickles)

Bowl:

1 - 2 Süsskartoffeln, in Spalten

1 EL Bratcrème

Salz

Pfeffer

200 g Kalettes

1 gekochte Rande, in Würfeln

2 EL Sesam

1 EL Bratcrème

Salz

Curry

4 dünne Scheiben Vollkornbrot, in Stücken

200 g Sbrinzmöckli AOP

2 - 3 Handvoll Nüsslisalat oder Spinatblättchen

einige Datteln, entkernt, in Scheiben

Rüebli-Raita:

200 g Jogurt nature

1 Rüebli, an der Röstiraffel geraffelt

Salz

Pfeffer

1 TL Haselnussöl

Dressing:

1 EL Birnendicksaft

2 EL Apfelessig

3 - 4 EL Rapsöl

Salz

Pfeffer

1 EL Schnittlauch, fein geschnitten

Zubereitung

Zubereiten: 20 Minuten

Kochen / Backen: 15 Minuten

Auf dem Tisch in: 35 Minuten



Gepickelte Zwiebeln: Zwiebeln in der heissen Bratbutter anbraten, mit den restlichen Zutaten in ein Glas geben. Zwiebeln sollten mit Flüssigkeit bedeckt sein. Sonst noch etwas Essig nachgiessen, verschliessen und über Nacht ziehen lassen. Bowl: Süsskartoffeln mit Bratcrème mischen, würzen und auf das mit Backpapier belegte Blech geben, in der Mitte des auf 180°C Heissluft/Umluft vorgeheizten Ofens (Ober-/Unterhitze 200°C) 10-15 Minuten backen. Kalettes und Randen mit Sesam und mit Bratcrème mischen, würzen, mit den Brotscheiben aufs Blech legen und 5-10 Minuten mitbacken. Raita: Alle Zutaten verrühren. Dressing: Alle Zutaten verrühren. Kurz vor dem Servieren alle Zutaten in Bowls schichten, mit dem Dressing beträufeln und frisch servieren.

1 Portion enthält:

Energie: 2860kJ / 683kcal, Fett: 38g, Kohlenhydrate: 58g, Eiweiss: 26g

