Bild: swissmilk

Brownies kennt jeder. Kennst du die Cheesecake Brownies von Swissmilk?

Wenn dir Brownies zu langweilig sind, dann haben wir was Besonderes für dich.

Wir❤️ saisonal & regional.

Sie sehen nicht nur fein aus, die schmecken auch so.

Wirklich. Genau so.

Harmonische Desserts können so einfach sein.

Zutaten

16 Stück

Backformen von ca. 20 x 20 cm

Backpapier für die Form

Brownieteig:

125 g Butter, in Stücken

100 g dunkle Schokolade, z.B. Crémant, gehackt

125 g Zucker

1 Prise Salz

3 Eier

125 g Mehl

3 EL Kakaopulver

¾ TL Backpulver

Frischkäsecrème:

300 g Frischkäse nature, z.B. Toni’s

100 g Puderzucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

Zubereitung

Zubereiten: 35 Minuten

Kochen / Backen: 35 Minuten

Auf dem Tisch in: 1 Stunde 10 Minuten



Brownie-Teig: Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen (160°C Heissluft/Umluft). Butter in einer Pfanne schmelzen. Schokolade beifügen, unter Rühren schmelzen lassen. Zucker, Salz und ein Ei nach dem anderen darunterrühren. Mehl, Kakao und Backpulver mischen, gut darunterrühren und ca. 3/4 des Teiges in die vorbereitete Form geben, glatt streichen. Frischkäsecrème: Frischkäse mit Puder- und Vanillezucker glatt rühren. Eier gut darunterrühren. Die Masse auf den Schokoladenteig geben. Restlichen Schokoladenteig esslöffelweise auf der Frischkäsemasse verteilen, mit einer Gabel leicht marmorieren. In der Mitte des vorgeheizten Ofens 35-40 Minuten backen, der Teig soll in der Mitte etwas weich sein, herausnehmen, auskühlen lassen. Vor dem Servieren in beliebig grosse Stücke schneiden.

Der Kuchen lässt sich 4-5 Tage zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren.

1 Stück enthält:

Energie: 1013kJ / 242kcal, Fett: 14g, Kohlenhydrate: 24g, Eiweiss: 6g

Oder lieber was für Puristen: Brownies Bild: Swissmilk

Und noch die Variante Ivory: Blondies Bild: swissmilk

Und jetzt ab in die Küche!



