Der Klassiker: New York Cheesecake von Swissmilk

New York Cheesecake

Zutaten

Für 16 Stück

Springform von 24-26 cm Ø

Backpapier

Alufolie für die Form

Boden:

225 g Vollkorn-Butterguetzli, fein zerkrümelt

80 g Butter, flüssig

1 Prise Salz



Guss:

800 g Frischkäse nature, z.B. Toni’s

200 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

50 g Maisstärke

5 dl Crème fraîche

6 Eier

Zubereitung

Zubereiten: 30 Minuten

Kochen / Backen: 1 Stunde 15 Minuten

Ruhezeit: 8 Stunden

Auf dem Tisch in: 9 Stunden 45 Minuten





Boden: Guetzlikrümel mit Butter und Salz mischen, auf dem vorbereiteten Formenboden verteilen, mit einem Löffelrücken andrücken. Form aussenrum gut in Alufolie einwickeln, damit kein Wasser eindringen kann. Grosses Ofenblech oder eine passende Form 2-3 cm hoch mit Wasser füllen. In der Mitte des Ofens einschieben, auf 180°C Heissluft/Umluft vorheizen (Ober-/Unterhitze 200°C). Guss: Frischkäse, Zucker, Vanillezucker und Maisstärke in einer Schüssel mit dem Schwingbesen verrühren. Crème fraîche und Eier darunterrühren. Guss auf den Guetzliboden geben, in der Mitte des vorgeheizten Ofens 15 Minuten backen. Ofentemperatur auf 90°C reduzieren, den Kuchen 60-65 Minuten fertig backen. Der Cheesecake sollte in der Mitte noch leicht weich sein. Anschliessend 1-2 Stunden im ausgeschalteten, leicht geöffneten Ofen ruhen lassen, herausnehmen, auskühlen lassen und über Nacht zugedeckt kühl stellen.

In New York wird der Kuchen mit Schlagrahm serviert.

Der Cheesecake lässt sich 4-5 Tage zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren

Energie: 1692kJ / 404kcal, Fett: 29g, Kohlenhydrate: 27g, Eiweiss: 9g

