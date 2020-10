Das Tierwohl steht bei der Mutterkuhhaltung im Vordergrund

Promotion

Tierwohl steht bei Mutterkuh Schweiz seit Beginn vor 40 Jahren an erster Stelle. Aber was bedeutet das eigentlich genau?

Weisst du, dass die Mutterkuhhaltung weltweit als die nachhaltigste Art der Fleischproduktion gilt? Hierzulande ist diese natürliche Form der Rindviehhaltung erst seit den frühen Siebzigerjahren anzutreffen. «Natürlich» ist ja schön und gut, aber was heisst das ganz genau?

Zum einen leben die Kühe mit ihren Kälbern und mehrheitlich einem Stier im Familienverbund zusammen auf der Weide und im Stall. Dies entspricht dem natürlichen Verhalten von Rindern. Während bei den Milchkühen das Kalb nach der Geburt von der Mutter getrennt und separat aufgezogen wird, bilden Mutterkuh und Kalb ab Geburt eine Einheit. Nach ungefähr zehn Monaten, also kurz bevor die Mutterkuh wieder ein neues Kalb auf die Welt bringt, findet eine natürliche Trennung statt. Ab dann ist das Jungrind ziemlich selbständig. Dadurch, dass die Tiere nicht künstlich getrennt werden, wird das emotionale Wohlbefinden begünstigt.

Zum andern geht es bei dieser natürlichen Form der Rindviehhaltung auch darum, das Gras von Weiden zu verwerten, die für einen maschinellen Einsatz nicht in Frage kommen. Vielleicht weil sie zu steil sind oder nicht gut erreichbar. Sie stellt also keine Nahrungskonkurrenz für die Menschen dar. Stichwort «feed no food». Die Nahrung der Kälber besteht hauptsächlich aus Muttermilch. Später dann auch aus Gras und Heu. Auf wachstumsfördernde Zusatzstoffe, tierische Eiweisse oder Fette, Soja, Palmöl und Palmfett und gentechnisch veränderte Futtermittel wird verzichtet.

Zur nachhaltigen Tierhaltung gehört zudem ein Laufstall mit eingestreuten Liegeflächen und täglichem Auslauf auf Weide und Laufhof. Nicht ohne Grund sind die Labels von Mutterkuh Schweiz so gut angesehen. Das sieht auch der Schweizer Tierschutz STS so und klassiert die Labels Natura-Veal, Natura-Beef und Natura-Beef-Bio in die Kategorien Top ein.

Lass dich selbst davon überzeugen! Mutterkuh Schweiz führt insgesamt fünf Labels. Das älteste und bekannteste Natura-Beef feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Zusammen mit Natura-Veal wird es exklusiv bei Coop und direkt ab Hof verkauft. Die drei weiteren Labels SwissPrimBeef (Traitafina und Direktvermarktung), Premium-Beef und Weiderind (beide Transgourmet) beliefern die Gastronomie. Willst du noch mehr Einblick erhalten? Dann abonniere den beef.ch-Newsletter.

