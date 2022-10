bild: universal

Promotion

The Resort: All Inclusive - Honeymoon Suite mit ungelöstem Mordfall auf Sky Show

Mystery-Spannung mit einem Augenzwinkern. In der Mystery-Crime-Serie «The Resort» entpuppt sich die romantische Mexikoreise eines jungen Ehepaares zu einem rasanten Krimi und als eine bittere Zerreisprobe für ihre Beziehung. Ehe sie sich versehen, geraten die beiden in ein Abenteuer, ein bizarres Rätsel und einen Mord.

Um ihren zehnten Jahrestag zu feiern, reisen Emma und Noah auf die mexikanische Halbinsel Yucatan, wo sie im eleganten Oceana Vista Resort Urlaub machen. Noah freut sich vor allem darauf, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Emma hingegen freut sich auf die All Inclusive Drinks. Die idyllische und entspannte Stimmung des Urlaubes nimmt jedoch eine drastische Kehrtwende nach einem halsbrecherischen Ausflug, bei welchem Emma über ein altes Handy stolpert, das ein spannendes Mysterium zutage fördert.

Durch einen Zufall stösst das Paar auf einen mysteriösen und ungelösten Kriminalfall, welcher sich vor 15 Jahren ereignete. Die beiden betreiben Nachforschungen über die zwei vermissten Personen und erregen damit leider auch die Aufmerksamkeit von zwielichtigen Gestalten. Die romantisch geplante erneute Hochzeitsreise verwandelt sich so schnell in ein ereignisreiches und halsbrecherisches Abenteuer, welches ihre Ehe auf eine harte Probe stellt. Sind sie der Herausforderung gewachsen und hält ihre Beziehung die Strapazen aus?

Bild: Universal

Die düstere Comedy-Serie erforscht, welche seltsamen Dinge wir im Namen der Liebe tun, verpackt in eine Handlung um eine kriminelle Verschwörung, vor der Kulisse der bizarren ungelösten Rätsel des karibischen Küstenabschnitts Riviera Maya.

Das Peacock-Original «The Resort» ist exklusive auf Sky Show ab dem 7. Oktober 2022 abrufbar. Beginnend mit drei Episoden und danach mit wöchentlich einer neuen Folge.

Sky Show zeigt exklusiv herausragende Serien sowie die grossen Blockbuster Filme. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermassen beliebten Serien wie «Game of Thrones», «Mare of Easttown» und «Westworld» gibt es exklusive Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie «House of the Dragon», «Succession», «Euphoria» und «And Just Like That» zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Show aussergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. «Dexter – New Blood», Starzplay wie «Gaslit», Sky Originals aus Deutschland, Italien und Grossbritannien, wie «Das Boot», «Babylon Berlin» oder «Gangs of London» sowie ausgewählte Doku-Produktionen wie «Tiger».

Premium Unterhaltung mit Sky Show



Entertainment Pass – Top-Serien und eine Auswahl an Filmhits für CHF 14.90 pro Monat

Cinema Pass – Blockbuster Filme für CHF 9.90 pro Monat

Kombi-Pass – Entertainment & Cinema für CHF 19.90 pro Monat



7 Tage gratis testen (jederzeit kündbar)

www.sky.ch

