bild: Saastal tourismus

Erlebe Abenteuer statt nur Winterferien in Saas-Fee/Saastal

Gletschertrekking, Sunrise Skiing oder alpine Schluchtdurchquerung fast vor der Haustür? Mit etwas Glück 2 Übernachtungen gewinnen? Yesss! Die Ferienregion Saas-Fee/Saastal bietet viele unvergessliche Wintererlebnisse. Für dich heisst das vor allem eins: Keep on exploring!



Liebst du Herausforderungen genauso wie wir und bist stets auf der Suche nach Pistenvergnügen und Landschafts-Flashs?

Du magst hochalpinen Nervenkitzel mehr als Anstehen am Skilift?

Wenn ja, dann, du glückliches Winterkind, kommt hier die ultimative Winterdestination für dich: Saas-Fee/Saastal! Und weil hier das Motto «Keep on exploring!» gelebt und geliebt wird, geben wir dir schon mal einen bescheidenen Einblick in diese fabelhafte Winterwelt.

Doch bevor es gleich losgeht... ... vergiss nicht, am Wettbewerb teilzunehmen! Mit etwas Glück gewinnst du zwei Übernachtungen im Saastal und zwei Skipässe obendrauf. Alles, was du tun musst: Das Formular am Ende des Artikels ausfüllen.

So, und jetzt die Basics: Sonnenverwöhnt liegt das Saastal inmitten der höchsten Berge der Schweiz. Von 18 (!) Viertausendern umgeben, bietet die einzigartige Berg- und Gletscherlandschaft ein atemberaubendes Panorama und 150 Kilometer Pistenvergnügen.

Und nun die Frage der Fragen: Welche wird deine persönliche Herausforderung sein?

Auf dem Feegletscher auf Entdeckungsreise gehen

Ausgerüstet mit Schneeschuhen, Klettergurt und Stöcken nimmt dich ein Bergführer mit auf die eindrückliche Tour über den Feegletscher. Durch frischen Pulverschnee wanderst du bis zum Panoramaplatz (Hier das Selfie für Insta nicht vergessen) und weiter durch die unberührte Eislandschaft vorbei an Eiszacken und Gletscherspalten bis zur Bergstation Spielboden.

bild: saastal tourismus

Winterklettersteig inklusive Abseilen

Bist du schwindelfrei? In Saas-Grund direkt am Dorfrand kannst du mit einem Bergführer 150 Meter über Fels und Stein nach oben klettern. Die Tour endet mit einem spektakulären Abseilen von rund 40 Metern. Das fühlt sich ein bisschen an, wie durch die Winterlandschaft schweben.

Sunrise Skiing im atemberaubenden Bergpanorama

Eine der wohl unvergesslichsten Erlebnisse ist das Sunrise Skiing oberhalb von Saas-Fee. Auf 3'500 Metern warten absolute Stille, die ersten Sonnenstrahlen und unberührte Pisten auf dich. Zuerst im höchsten Drehrestaurant der Welt zmörgele und dann ab auf die Bretter. Ganz ehrlich? Jeder Mensch versteht, wenn du das gleich zweimal machen möchtest!

bild: saastal tourismus

Gorge Alpine – die wild zerklüftete Feeschlucht hinab

Vorbei an gefrorenen Wasserfällen, über Hängebrücken, Leitern und an Stahlseilen führt dich der Bergführer die eindrückliche Feeschlucht von Saas-Fee nach Saas-Grund. Als Highlight saust du die Seilrutsche hinunter. Falls du kannst, darfst du gerne mit dem Smartphone filmen. Das ist dir noch nicht Herausforderung genug? Die Tour gibt’s auch bei Nacht. PS.: Frag noch nach dem anschliessenden Fondueplausch…

Skitouren, die dein Herz höherschlagen lassen

Die Ferienregion Saas-Fee/Saastal ist ein Paradies für hochalpine Skitouren, das muss einfach mal gesagt sein! Das Fluchthorn zum Beispiel bietet einen einzigartigen Blick auf die Monte Rosa Ostwand und ist umgeben von imposanten Gletschern. Das Strahlhorn ist einer der einfachsten Viertausender, doch mit seinen Gletscherspalten ein Abenteuer, das nur mit Bergführer erklimmt werden kann. Oder du entscheidest dich für die legendäre Haute-Route von Saas-Fee nach Chamonix. Wir könnten hier noch ein paar Skitouren aufzählen oder du lebst vor Ort ganz einfach ganz nach dem Motto: Keep on exploring!

bild: saastal tourismus

Eisklettern am Gletscher

Auf Schneeschuhen wanderst du zuerst zu den eisblauen Gletscherwänden am Feegletscher. Die Saas-Fee Guides unterstützen dich beim Eisklettern, sodass du die grossartige Landschaft um dich herum in vollen Zügen geniessen kannst.

bild: saastal tourismus

Das war erst der Anfang

Ach, mein Winterkind, wir könnten hier noch zig kleine und grössere Abenteuer und Erlebnisse aufzählen, vom Nachtschlitteln übers Schneeschuhwandern durch diese grandiose Wintertraumlandschaft bis zur Funslope in Saas-Grund, Kians Abenteuerland als Herausforderung für die kleinen Gäste und der längsten Abfahrt, bei der du 1'800 Höhenmeter hinuntersaust. Aber es wird dir so oder so nichts anderes übrigbleiben, als ins Saastal zu kommen und alles selbst zu entdecken. Die Wintersaison dauert übrigens bis zum 23. April 2023 – nutze die Zeit!