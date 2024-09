Promotion

Gewinne die ersten Socken aus 100% biologisch abbaubaren Materialien - D-Compose

Ein kleiner Schritt für die Konsumenten, ein großer Schritt für die Umwelt und die gesamte Modeindustrie. DillySocks® präsentiert die weltweit ersten Socken aus 100% biologisch abbaubaren Materialien.

Die Socken tragen den Namen D-Compose. Sie sehen nicht nur fantastisch aus, sondern zersetzen sich biologisch innerhalb weniger Wochen auf jedem Gartenkompost - ohne negative Rückstände oder Mikroplastik zu hinterlassen. Das ist keine Science-Fiction, sondern Sock-Science! Nimm am Ende des Artikels am Gewinnspiel teil und hol dir ein Paar D-Compose und einen Wertgutschein, einlösbar im Webshop von DillySocks.

D-Compose – Nachhaltigkeit trifft auf Innovation

Das Recycling von Stoffen ist für die Fashion-Industrie bis dato ein sehr grosses Problem. Kleider bestehen überwiegend aus Mischgeweben, weswegen das Recycling der Stoffe schwer wirtschaftlich abbildbar ist. Das Problem wiegt schwer, wenn es um die Nachhaltigkeit der gesamten Modeindustrie geht. Man muss sich nur mal den Müllberg vorstellen, der hier entsteht.

DillySocks® macht nun einen ersten Schritt, um dieses Problem zu lösen. Die D-Compose Socken bestehen zu 100% aus biologisch abbaubaren Materialien. In Sachen Qualität, Langlebigkeit und Tragekomfort stehen sie den normalen Socken von DillySocks® in nichts nach. Diese Entwicklung markiert einen Meilenstein in der nachhaltigen Modewelt und wird durch das Cradle to Cradle™ Gold Zertifikat bestätigt.

In diesem Video kann man sehen, wie sich die Socken auf einem Gartenkompost zersetzen.

D-COMPOSE - LOVE IT, WEAR IT, COMPOST IT!

Das Motto der D-Compose Kollektion ist «LOVE IT, WEAR IT, COMPOST IT! «. Diese Socken sind mehr als ein farbiges, modisches Accessoire. Sie stehen für einen dringenden Wandel in der Modeindustrie. D-Compose sind zum Produktlaunch in sechs Farben und jeweils vier verschiedenen Größen erhältlich. Es sind einfarbige Casual Socks die den Alltag farbiger machen. Die Socken gibt es im 2er Pack – doppelt hält besser! Die Verpackung besteht zu 100% aus recyceltem Karton.

State of the art Materialien und Produktionsstandards

Hergestellt aus mindestens 98% Bio-Baumwolle aus der Türkei, 1% naNea by OceanSafe Polyester aus Taiwan und 1% Roica™ Elasthan aus Japan, bieten diese Socken Komfort und Stretch, ohne die Umwelt zu belasten. Roica™ gilt weltweit als eine recycelte Stretch-Innovation. Es ist ein absolut innovatives Hightech-Material. Im Detail variiert die Zusammensetzung im Prozentbereich, je nach Farbe der Socken.

Beide synthetischen Materialien bauen sich vollständig biologisch ab, ohne Schadstoffe oder Mikroplastik zu hinterlassen. Die Produktion erfolgt in Pakistan bei einem Cradle to Cradle™ zertifizierten Hersteller, der sich besonders für soziale Nachhaltigkeit und die Unterstützung von Frauen einsetzt. Soziale Fairness und Umweltbewusstsein gehen hier Hand in Hand.

Die Pflege der Socken ist super easy: Maschinenwaschbar bei 30°C – kein Bleichen, kein Bügeln, kein Trockner. So bleiben die D-Compose Socken lange in Form und können am Ende ihres Lebenszyklus ganz einfach kompostiert werden.

D-Compose-Gewinnspiel

Um die Markteinführung der D-Compose Socken zu feiern, veranstaltet DillySocks® ein Gewinnspiel. Nimm an der Verlosung teil und werde zum sustainable First-Mover. Bei den Gewinnen werden wir unterstützt von WormUp, dem Spezialisten für geruchsneutrale, nachhaltige Heimkomposter.

Jetzt Preise im Gesamtwert von CHF 675,- abräumen.

Preis

Einen Home 2 Komposter für zuhause im Wert von CHF 259,- von WormUp

+ Ein 2er-Pack D-Compose in der gewünschten Farbe und Grösse

+ Ein Gutschein für den DillySocks Webshop im Wert von CHF 150,-

Preis

Ein 2er-Pack D-Compose in der gewünschten Farbe und Grösse

+ Ein Gutschein für den DillySocks Webshop im Wert von CHF 100,-

+ Geschenkgutschein im Wert von CHF 50,- für den WormUp Webshop

Preis

Ein 2er-Pack D-Compose in der gewünschten Farbe und Grösse

+ Ein Gutschein für den DillySocks Webshop im Wert von CHF 50,-