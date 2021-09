Promotion

Wettbewerbe

Wettbewerb: How to keep your Führerausweis auf Probe



Wettbewerb: How to keep your Führerausweis auf Probe

Endlich: Du hast deinen Führerausweis in der Tasche! Aber eben nur auf Probe. Das heisst: Wenn du den Motor startest, solltest du auch dein Hirn einschalten. Denn sonst wird der Schredder deine heilige Karte verschlingen. Hier findest du nützliche Tipps fürs Überstehen der Probezeit – und du kannst erst noch CHF 200.– für deinen WAB-Kurs erbeuten.

Jedes Jahr müssen rund 1500 Neulenkende ihren Führerausweis schon wieder abgeben, weil sie die Bedingungen der 3-jährigen Probezeit nicht eingehalten haben. Die Kolleginnen und Kollegen vom Ausgang nach Hause fahren? Ist nicht mehr. Mal rasch am Weekend eine schöne Runde drehen? Fehlanzeige. Das willst du garantiert nicht erleben. Also: Pass gut auf und bleib sauber. Wir zeigen dir, wie es gelingt.

Vier goldene Tipps – und die Strasse gehört dir

Überschätze deine Fähigkeiten nicht.

So kurz nach der Fahrprüfung fehlt dir noch die Routine. Wahre Könnerinnen und Könner wissen, wo ihre Grenzen liegen.

Unterschätze das Unfallrisiko nicht.

Die Physik ist immer stärker als du. Im Auto oder auf dem Töff wirken extreme Kräfte – und es kann schnell krachen. Sehr schnell. Fahre vorausschauend und defensiv.

Du musst kein Magier sein, um in die Zukunft zu schauen. Ein paar Sekunden vorausdenken genügen schon. No drinks, no drugs.

Und zwar zu 100 %. Immer. Und nein, nicht mal ein Bierchen ist drin.

Noch mehr gute Tipps? Bitte schön! Video: YouTube/bfu, bpa, upi

Es lohnt sich, den Videoclip zweimal anzuschauen. Denn du findest darin die Antworten auf unsere Wettbewerbsfragen. Mach mit – mit etwas Glück gewinnst du CHF 200.– Cash als Beitrag an deinen WAB-Kurs (Weiterausbildungskurs). Oder Reka-Gutscheine im Wert von CHF 200.–, mit denen du beispielsweise im ÖV bezahlen kannst. Unter allen Teilnehmenden mit den richtigen Antworten bestimmen wir mittels Verlosung sechs Gewinnerinnen und Gewinner. Wenn du dazugehörst, informieren wir dich sofort per Mail.

Alles klar? Beweise es und gewinne CHF 200.– für deinen WAB-Kurs. Los gehts: Welche drei der folgenden Aussagen stimmen? Jedes Jahr müssen rund 1500 Neulenkende ihren Führerausweis auf Probe wieder abgeben. richtig

falsch 40 % der Ausweise werden wegen zu viel Promille entzogen. richtig

falsch Entspannt, vorausschauend, defensiv und mitdenkend: So fährst du ohne Probleme. richtig

falsch Mist gebaut? Beim ersten Mal verlängert sich deine Probezeit um ein Jahr. Beim zweiten Mal ist dein Führerausweis weg richtig

falsch Geschafft! Wenn ich gewinne, möchte ich … CHF 200.– Cash für meinen WAB-Kurs auf mein Konto erhalten. Reka-Checks im Wert von CHF 200.– erhalten. Anrede Vorname Nachname Strasse & Nr. PLZ & Ort E-Mail Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gibt zu denken: Junge bauen mehr als doppelt so viele schwere Unfälle wie Ältere

Die Jungen leben auf Schweizer Strassen weitaus gefährlicher als erfahrene Lenkerinnen und Lenker. Dies belegen harte Facts der Unfallstatistik. Aber es gibt auch Good News. Je mehr Fahrpraxis du hast, desto kleiner wird das Unfallrisiko. Drei Jahre nach deinem Start beträgt es weniger als die Hälfte. Warum das so ist? Erfahrung zählt – gerade auch jeder Kilometer vor der Prüfung.

Crash-Charts: Warum es bei den Jungen knallt

Pass verteufelt gut auf, wenn du am Wochenende oder nachts unterwegs bist. Denn besonders viele Unfälle passieren genau dann. In der U24-Altersgruppe sind selbstverschuldete Schleuderunfälle die häufigste Unfallart – sie führen auch zu den meisten schweren Verletzungen. Ganz oben in den Unfallursachen-Charts: zu hohes Tempo, Übermüdung und zu viel Alkohol im System. Auch Unaufmerksamkeit und Ablenkung spielen eine prominente Rolle.

Als Kompetenzzentrum forscht und berät die BFU, damit in der Schweiz weniger folgenschwere Unfälle passieren – im Strassenverkehr, zu Hause, in der Freizeit und beim Sport. Für diese Aufgaben hat sie seit 1938 einen öffentlichen Auftrag.

