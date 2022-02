Promotion

GEWINNE EINEN ATOMIC REDSTER S9 GEN S SOWIE EIN MEET & GREET MIT DARIO COLOGNA

Bei den Redster Skate Ski ging es schon immer um Geschwindigkeit und Stabilität – zwei massgebliche Faktoren fürs Skaten – und der Redster S9 Gen S von Atomic setzt hier weiterhin Massstäbe. Gewinne jetzt einen Redster S9 Gen S oder ein «Meet & Greet» mit Dario Cologna.

Manche Ski werden besser, andere revolutionieren alles bisher Bekannte. Der Atomic Redster S9 Gen S gehört definitiv zur zweiten Kategorie! Atomic verlost einen Redster S9 Gen S und drei «Meet & Greet» Plätze mit Dario Cologna am Engadiner Skimarathon. Das «Meet & Greet» mit Dario Cologna findet am Samstag, 12. März 2022 in Pontresina statt. Mach mit und erfahre, wie sich ein perfekter Ski anfühlt.

Mit dem Redster S9 Gen S stellt Atomic die bisher gängigen Ansätze in der Konzeption von Skating Ski auf den Kopf und geht, was Form und Länge betrifft, völlig neue Wege. Ein tieferer Sidecut mit mehr Breite an der Spitze und am Skiende, genannt Speedline, sorgt für mehr Power beim Abstoss sowie maximale Langlaufeffizienz. Die überarbeitete Seitenwangenkonstruktion Racewall optimiert die Kraftübertragung für mehr Leistung und Stabilität.

Dank dieser Innovationen gibt es den Redster S9 Gen S in nur einer Skilänge: 183cm. Dieses Konzept heisst Speedscale, eine einheitliche und kürzere Länge erhöht die Agilität und Wendigkeit für Langläufer jeder Körpergrösse und Könnensstufe. Damit gehören die Langlauftage mit vielen Ski in unterschiedlichen Längen der Vergangenheit an. Und der Traum von nur einer Skilänge für alle Bedürfnisse wird wahr. Die Seitenwangeninnovation Racewall sorgt für noch besseren Kontakt zwischen Skikante und Schnee. Das Ergebnis: noch direktere Kraftübertragung, die durch ein Bindungssystem mit verklebter Bindungsplatte weiter optimiert wird.

Redster S9 Gen S by Atomicski. Lass dich jetzt von unseren Experten beraten! #weareskiing