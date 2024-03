bild: käserei studer ag

«Maxxt» du auch? Gewinne jetzt 5x1 Kilo «Der scharfe Maxx»!

Entdecke die Welt von «Der scharfe Maxx», einem Käse voller Leidenschaft, der mit seiner angenehm würzigen und einzigartig cremigen Note seit über 20 Jahren die Sinne verführt. Doch warum eigentlich der freche Name? Finde heraus, wie der leidenschaftliche Charmeur zu seinem scharfen Namen kam – eine Geschichte, so spannend wie der Käse selbst!

Du hast deinen absoluten Lieblingskäse noch nicht gefunden? Dann wird es Zeit für «Der scharfe Maxx»! Wer den Namen liest, mag glauben, der Käse sei scharf im Geschmack. Doch lass dich von seinem Namen nicht hinters Licht führen! Der Käse ist angenehm würzig und einzigartig cremig, aber keinesfalls scharf. Du wirst den wilden Verführer mit seinem sanftmütigen Charakter lieben. Eine Gaumenfreude, die ihresgleichen sucht.

Warum also der Name «Der scharfe Maxx»?

Vor über 20 Jahren ist eine einzigartige Käsekreation in der Käserei Studer entstanden. Der damalige Käsereimeister Martin wagte ein Experiment aus einem Rahm-Überschuss in der Käseproduktion. Ein Versuch mit ungewissem Ausgang. Doch der Käsereimeister war jung, kreativ, mutig und bereit, neue Wege zu gehen. Umgangssprachlich würde man sagen, er war ein richtig „scharfer Kerl“.



So sollte der Käse den Namen seines kreativen Erfinders bekommen. Aus «Der scharfe Martin» wurde «Der scharfe Maxx».

Die grosse Überraschung

Nach mehreren Monaten Reifezeit durfte Martin seine neue Käsekreation endlich probieren. Potzblitz – Was für eine Gaumenfreude! Ein Käse, so unglaublich cremig, zartschmelzend und mit einer angenehmen Würze. Ein Käse, den es so kein zweites Mal gab und der aus der Masse leuchtete wie ein Stern am Nachthimmel. Genau wie sein Schöpfer Martin, der gerne als «scharfer Kerl» gesehen wurde. So sollte der Käse den Namen seines kreativen Erfinders bekommen und aus «Der scharfe Martin» wurde «Der scharfe Maxx».

bild: käserei studer ag

Ein ausgezeichneter Geschmack

«Der scharfe Maxx» inspiriert, überrascht, überzeugt und fällt auf. Der rote Stier mit seinem frechen Namen ist im Käseregal nicht zu übersehen. Er liebt den grossen Auftritt. Seine Fans vergöttern ihn seit über 20 Jahren. Unser Lieblingskäse steht gerne auf dem Siegertreppchen. Er gehört in der Schweiz zu den Top 10 Halbhartkäsesorten und gewinnt Medaillen an den World Cheese Awards. Hergestellt aus frischer Schweizer Rohmilch ist „Der scharfe Maxx“ DER Kult-Käse.

Ein Käse «So wie du's maxxt»

«Der scharfe Maxx» ist genauso wie du’s maxxt! Er ist ein Käse für alle Fälle. Mit ihm wird es nie langweilig. Er ist die freche Hauptattraktion auf deiner Käseplatte, die mit seinem besonderen und einzigartigen Geschmack überzeugt. Egal, ob mit Freunden und Familie beim Apéro, beim Brunch, beim Kochen oder mit dir ganz allein. Nimm ihn mit in deine Welt, schliesse deine Augen und lass dich von ihm verführen.

bild: käserei studer ag

Mit etwas Glück mischt «Der scharfe Maxx» schon bald deine Käseplatte auf und offenbart dir seine zarte Seele. Lass den Alltag los und gönn dir eine Pause mit unserem Lieblingsverführer.

«Der scharfe Maxx» freut sich auf dich. Du wirst deine Finger nicht mehr von ihm lassen können, versprochen!