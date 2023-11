bild: Engadin Tourismus, Filip Zuan

Promotion

Auf die Loipe, fertig, los! Sammle die 15 schönsten Loipen und gewinne

Die Loipa-Safari Graubünda sorgt dafür, dass du bei einem Loipennetz von 1'700 Kilometer nicht den Überblick verlierst – und keine der schönsten Strecken verpasst. Du kannst 15 Loipen sammeln und am Saisonende warten tolle Preise auf dich.

Wolltest du schon immer mal den Sport auf den schmalen Latten ausprobieren? Oder bist du bereits ein Vollprofi? Dank der Loipa-Safari Graubünda finden diesen Winter alle die passende Spur. Die Teilnahme ist kostenlos und einfach: Registriere dich unter www.loipa-safari.ch und verlinke dich mit der bevorzugten Sportplattform (Strava oder Garmin Connect). Oder du nutzt die QR-Codes auf den Tafeln an den Loipen vor Ort.

bild: Lenzerheide Marketing und Support AG

Dank Steinböcken Langlaufferien gewinnen

Bis 31. März 2024 gilt es, möglichst viele der 15 schönsten Loipen in Graubünden zu sammeln. Die Loipa-Safari führt dich in weitläufige Hochtäler, durch verschneite Wälder und über gefrorene Seen. Und auch der Klassiker – der Engadin Skimarathon mit seinen herausfordernden 42 Kilometern – darf nicht fehlen.

Pro absolvierte Loipe erhältst du einen virtuellen Steinbock. Die gelaufene Zeit spielt keine Rolle. Hast du mindestens vier von 15 Strecken gesammelt, nimmst du Ende Saison an einer Preisverlosung teil. Zu gewinnen gibt’s unter anderem ein Langlauf-Weekend für vier Personen inklusive Biathlon-Schnupperkurs.

Bist du parat für die Herausforderung auf den schmalen Latten?

bild: Engadin Samnaun Val Müstair, Dominik Täuber

Wettbewerb:

Gutschein für:

Eine Übernachtung für 2 Personen im 4*-Hotel Cresta Palace in Celerina (Doppelzimmer Cresta) inklusive:

Frühstück

Loipenpass

Kuchenbuffet am Nachmittag

Minibar

Eintritt zum Vita Pura Spa

Der Gutschein ist nicht in der Hochsaison und nur nach Verfügbarkeit einlösbar.

