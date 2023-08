bild: Graubünden Ferien (Foto: © Rob Lewis Photography)

Dieser Trick macht euren Graubünden-Trip perfekt – gewinnt ihn!

Wer Ferien oder einen Kurztrip in Graubünden plant, wird mit Ausflugstipps überschwemmt. Doch wie ihr die vier grössten Bündner Highlights perfekt kombiniert, wissen die wenigsten. Der ultimative Trick lautet Alpine Circle und den könnt ihr jetzt gewinnen!

Die sagenhafte Rheinschlucht vor oder nach dem Schweizer Nationalpark besuchen? Lieber in die einzigartige Gletscherwelt Diavolezza eintauchen oder das legendärste Bauwerk des Bündnerlands besuchen und wohin geht’s von da weiter?

Ihr lieben Reisefüdlis, Wandervögel und Natur-Nerds, eure Fragen und Sorgen haben hier ein Ende! Auf dem Alpine Circle besucht ihr vier der grössten Bündner Highlights am Schnüerli. Kein Witz! – Und natürlich steht es euch völlig frei, weitere Spots auf der Rundreise zu besuchen.

Ob zwei, drei, fünf oder gar zehn Tage Graubünden, die alpine Rundreise könnt ihr auf eure Wünsche anpassen. Ob mit Bus, Bahn oder Auto, das entscheidet ihr. Und das Beste: Für den Alpine Circle braucht’s keine Anmeldung oder Buchung. Die alpine Rundreise hält drei Routenvorschläge bereit von kurz bis lang. Ihr wählt zwischen der Ruta focus, centrala oder cumpleta.

Und das noch bessere Beste: Ein Glückspilzchen unter euch gewinnt vier Tage Schienenkreuzfahrt mit der Rhätischen Bahn ab Chur für zwei Personen. In der Alpine Cruise ist je eine Übernachtung in Chur, St. Moritz und Davos sowie der Gepäcktransport selbstverständlich inklusive. Einfach ganz unten das Formular ausfüllen und schon geht’s los zu den schönsten Highlights unseres Lieblingskantons!

Welt aus Eis und Schnee: Diavolezza

Die Eiswelt im Erlebnisraum Bernina Glaciers ist einmalig! Ob Gletschergarten Cavaglia oder die Wanderung zum berühmten Morteratschgletscher, diese Welt aus Eis und Schnee muss man einfach mal gesehen haben. Übrigens: Bester Blick auf das Berninamassiv bietet die Bergstation Diavolezza. Unbedingt mitbringen: Handy mit vollem Akku, damit ihr richtig viele Fotos machen könnt.

Bild: Graubünden Ferien (Foto: © Rob Lewis Photography)

Der Landwasserviadukt

Er ist eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten in Graubünden: Der Landwasserviadukt bei Filisur. 65 Meter ragt das UNESCO-Weltkulturerbe in die Höhe. Auf der berühmtesten Brücke des Bündnerlands führt die Bahnlinie in einer engen Kurve über das wilde Landwassertal direkt in den Tunnel. Ihr habt die Wahl, ob ihr das imposante Bauwerk mit dem Landwasser-Express von unten bestaunt, die 4-Viadukte-Wanderung macht oder einfach gleich eine Fahrt mit der Rhätischen Bahn über die Brücke.

Bild: Graubünden Ferien (Foto: © Rob Lewis Photography)

Die Schlucht der Schluchten

Man nennt sie auch den Grand Canyon der Schweiz, die Rheinschlucht. Und wer sie einmal sieht und sei es auch nur auf einem Foto, der wird sich ein bisschen in sie verlieben. Daher gehört die Schlucht gesehen, wann immer man im Bündnerland ist. Egal, ob bei einer Wanderung, bei einer Kanu- oder Rafting Tour oder während einer Fahrt mit dem Erlebniszug durch die Rheinschlucht. Den ultimativen Blick von oben in die Schlucht bietet übrigens die Aussichtsplattform Il Spir. Und das Beste: Auf dem Weg dahin könnt ihr gleich noch den weltberühmten Caumasee bestaunen. Übrigens gibt es natürlich auch viele weitere Aussichtsplattformen entlang des Rheins. Cool oder?

bild: Graubünden Ferien (Foto: © Stefan Schlumpf)

Natur pur im Schweizer Nationalpark

Die Wildnislandschaft in den Engadiner Dolomiten ist berühmt für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Besser bekannt ist diese Landschaft auch als Schweizerischer Nationalpark, der auf jede Reise-to-do-List gehört. Kleiner Insider-Tipp: Die Val Trupchun, ist ein Eldorado für Tierbeobachtungen. Das ist aber natürlich nur eine von unzähligen Möglichkeiten. Denn der Park bietet rund 80 Wanderkilometer. Ihr solltet die Wanderschuhe also unbedingt mit dabeihaben.

Bild: Graubünden Ferien (Foto: © Rob Lewis Photography)