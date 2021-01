Promotion

Grinsend durch den Winter – mit Komödien auf Sky Show



Grinsend durch den Winter – mit Komödien auf Sky Show

Humor ist bekanntlich Geschmackssache. Sky Show hat deshalb Comedy-Serien für jede Vorliebe auf Lager – ob Satire, Slapstick oder Dramedy. Egal, für was man sich entscheidet: Mit gelegentlichen Attacken aufs Zwerchfell wird der Lockdown schneller vorbeigehen.

«Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt»: Dieses Bonmot des Dichter Joachim Ringelnatz gilt derzeit mehr denn je. Wem zuhause die Decke auf den Kopf zu fallen droht, ist deshalb gut beraten, sich statt der neusten Corona-News ein paar Lacher in die Stube zu holen. Deshalb seien hier einige Comedy-Serien vorgestellt, die auf Sky Show verfügbar sind - und für einige Stunden gute Laune garantieren.

Bomberpilot in der Zwickmühle, drittklassige Astronauten und ein Startup auf

«Catch-22»

Zwar befinden wir uns in einer Pandemie – doch die ist immer noch besser als der 2. Weltkrieg. Mitten darin befinden sich die jungen US-Bomberpiloten in «Catch-22». Obwohl die Tage der Nazis gezählt sind, riskieren sie bei ihren Einsätzen über Feindesland Kopf und Kragen. Kein Wunder, hat Bomberschütze John Yossarian keine Lust darauf, kurz vor Kriegsende als Held zu sterben. Deshalb versucht er, sich als Verrückter hinzustellen und vorzeitig entlassen zu werden. Denn die Dienstvorschrift Catch-22 sieht vor, dass jeder, welcher der Kriegshölle entfliehen will, bei klarem Verstand sein muss. Nach Hause geschickt wird man nur gegen den eigenen Willen. Die Miniserie basiert auf einem gleichnamigen Erfolgsroman und ist eine beissende Satire auf den Irrsinn des Krieges. Im angelsächsischen Raum hat sich Catch-22 inzwischen sogar als fester Begriff für solche kafkaeske Regelwerke etabliert, die keinen Ausweg vorsehen. Produziert wurde die Miniserie von George Clooney, der gleich noch Regie führte und in der Nebenrolle des pedantischen Offiziers Cathhart auch vor der Kamera zu sehen ist.

«Moonbase 8»

Was wäre, wenn der Komiker-Klassiker «The Office» statt in einem Papiergrosshandel in der NASA spielen würde? Willkommen in «Moonbase 8». Die Arbeitsplatz-Satire zeigt, wie enthusiastische, aber letztlich drittklassige Astronauten auf einer Mondbasis-Simulation in Arizona trainieren - und sich dabei grosse Hoffnungen machen, für eine echte Mond-Mission ausgewählt zu werden. Obwohl die Chance dafür klein sind, arbeiten sie unermüdlich an ihrem Trainigsplan und werden dabei immer wieder mit unvorhergesehenen Herausforderungen wie einem Sandsturm konfrontiert. Immer mehr fragen sie sich, ob sie die Aufgabe, in einer Raumkapsel zu Mond zu fliegen und dort zu überleben, auch wirklich packen würden. John C. Reilly («Guardians of the Galaxy»), Fred Armisen (Ex-«Saturday Night Live») und Tim Heidecker spielen die drei Astronauten - und sind zusammen mit Jonathan Krisel zugleich die Autoren der sechsteiligen Miniserie.

«Silicon Valley»

Ohne Blutvergiessen, aber dennoch mit harten Bandagen wird in «Silicon Valley» gekämpft. Im kalifornischen Tal der Tech-Giganten will der geniale, aber menschenscheue Richard Hendriks (gespielt von Thomas Middleditch) mit seinem Startup durchzustarten. Ihm zur Seite steht sein grossmäuliger und herrlich komischer Vermieter Erlich Bachmann. In den sechs Staffeln der abgeschlossenen Serie erleben Hendricks, Bachmann und ihre Startup-Crew eine konstante Achterbahnfahrt – jedem bevorstehenden Milliardenverkauf folgt auf dem Fuss die drohende Pleite. Bösewicht der Serie ist der Konzern Hooli, dessen jähzorniger CEO Gavin Belson mit seinen Steve Jobs-mässigen Auftritten die Scheinheiligkeit im Silicon Valley parodiert. Sein bester Satz: «Ich will nicht in einer Welt leben, in der andere Leute die Welt zu einem besseren Ort machen!»

Überlastete Eltern und junge Ärzte

«Breeders»

Mit weitaus alltäglicheren Problemen haben die Paul (gespielt von Lord of the Rings-Star Martin Freeman) und Ally in «Breeders» zu kämpfen. Die beiden Eltern versuchen, im alltäglichen Chaos von Kindergeschrei, Windeln und Spielgruppen-Elternabenden irgendwie zu bestehen. Die Sky-Originalproduktion, die in einer ersten Staffel verfügbar ist, erzählt mit britischem Humor und entwaffnender Ehrlichkeit vom Elterndasein.

«Kidding»

An einem anderen Punkt im Leben steht der Familienvater und Kinder-TV-Star Jeff Pickles, verkörpert von der Comedy-Grösse Jim Carrey. Seine Ehe hat den Tod eines seiner beiden Kinder nicht überstanden; der andere Sohn hält den immer positiv eingestellten Pickels für einen Schwächling. «Kidding», dessen beide Staffeln auf Sky Show verfügbar sind, ist dem Genre der Dramedy zuzuordnen. Und beweist einmal mehr, dass Jim Carrey mehr beherrscht als Slapstick.

«Scrubs»

Wem Dramedy zu schwer scheint, ist mit Scrubs gut beraten. Der Comedy-Hit aus den Nullerjahren mit seinen neun Staffeln handelt von jungen Ärzten um den Ich-Erzähler Michael Dorian (Zach Braff), die den alltäglichen Wahnsinn eines Spitals erleben. Scrubs glänzt mit Situationskomik und bunten Charakteren, etwa dem sarkastischen Stationsarzt Dr. Cox. Obwohl die Serie in erster Linie die Lachmuskeln strapaziert, überrascht ich-Erzähler Dorian immer wieder mit tiefgründigen Erkenntnissen.

Gebäudereinigung mit Spezialisierung

«Der Tatortreiniger»

Eher skurril als philosophisch geht es dagegen in «Der Tatortreiniger» zu und her. Die deutsche Comedy-Produktion, deren sieben Staffeln auf Sky Show zu sehen sind, dreht sich um Heiko «Schotty» Schotte. Dieser hat die undankbare Aufgabe, Tatorte nach den Polizeiermittlungen zu reinigen. Sprich: Blutspuren zu beseitigen. In den Wohnungen der Verstorbenen trifft «Schotty» auf merkwürdige Gestalten – Verwandte, Prostituierte und einmal auch den Geist eines ermordeten Therapeuten, der dem durchs Leben trottenden «Schotty» den Spiegel vorhält. «Der Tatortreiniger» lebt von skurrilen Momenten und witzigen Dialogen.

