Makellos schöne Haut: Mit diesen wertvolle Fakten und Tipps ist das möglich. bild: NICOLETTE

Promotion

Entdecke die Geheimnisse für perfekte Haut und gewinne!

Die plastische Chirurgin weiss, wie das geht: Im Interview verrät Dr. med. Colette C. Camenisch wichtige Facts and Figures für ein perfektes Hautbild.

Dr. med. Colette C.Camenisch, Co-Gründerin von «Nicolette» bild: NICOLETTE

«Omega-3 Fettsäuren stärken die Hautbarriere und wirken entzündungshemmend»

Können Sie uns erklären, wie Omega-3 Fettsäuren zur Hautgesundheit beitragen?

Omega-3 Fettsäuren stärken die Hautbarriere und wirken entzündungshemmend. Sie helfen, die Haut feucht zu halten und bieten Schutz vor der schädlichen Auswirkung der UV Strahlung. Heidelbeersamenöl, das wir in unserer NICOLETTE Hyaluronic Nourishing Cream und im neuen Eye Serum verwenden, bietet ein reichhaltiges Omega-3-6-9-Fettsäureprofil, das die Hautfeuchtigkeit bewahrt und vor Schäden durch freie Radikale schützt.

«Antioxidantien und moderne Hyaluronsäuren stimulieren die Zellerneuerung»

Und was bewirken Antioxidantien in einer Creme?

Unsere NICOLETTE Hyaluronic Nourishing Cream enthält Antioxidantien und moderne Hyaluronsäure-Komplexe, die die Zellerneuerung stimulieren, Zellreparaturprozesse beschleunigen und die natürlichen Abwehrkräfte der Haut stärken. Somit können Pflegeprodukte mit Antioxidantien einen sichtbar positiven Einfluss auf Ihre Haut nehmen.

«Doch für das Hautbild ist auch wichtig, den Zuckerkonsum im Auge zu behalten»

Auch eine antioxidative Ernährung ist wichtig für die Haut. Was geschieht dabei im Körper?

Ja genau, auch von innen wirken Antioxidantien hervorragend. Eine antioxidative Ernährung bekämpft freie Radikale, die die Hautzellen schädigen können. Durch den Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Antioxidantien sind, kann man die Haut vor vorzeitiger Alterung und Schäden schützen. Zu diesen Lebensmitteln zählen beispielsweise diverse Gemüse und vor allem Zitrusfrüchte. Doch für das Hautbild ist auch wichtig, den Zuckerkonsum im Auge zu behalten.

Wie wirkt sich eine zuckerarme Ernährung auf die Haut aus?

Ganz klar: Zu viel Zuckerkonsum ist generell nicht gesund für uns Menschen. Somit wird auch die Haut durch zuckerreiche Ernährung belastet, denn zu viel Zucker im Körper kann verschiedene Entzündungsprozesse wie zum Beispiel Ekzeme und Rosace fördern und den Alterungsprozess beschleunigen. Es ist zudem nachgewiesen, dass eine zuckerarme Ernährung die Talgproduktion reduziert und somit auch Akne in Schach hält. Das wiederum führt zu einem klareren und gesünderen Hautbild.

Immer wieder hört man von Vitaminen, die einem Pflegeprodukt beigefügt werden. Welche Rolle spielen Vitamin C und E in der Hautpflege?

Unsere Pflegprodukte enthalten keine synthetischen Vitamine wie C und E. Allerdings enthalten unsere Produkte sehr wohl natürliche Öle, wie Lupinöl und Blaubeeröl, sowie Provitamin A, die eine gute Bioverfügbarkeit aufweisen und wertvolle Eigenschaften für die Haut bieten, die denen der synthetischen Vitamine gleichkommen. Unsere Inhaltsstoffe haben einen Anti Aging Effekt, sind also feuchtigkeitsspenden, regenerativ, antioxidativ und schützen die Haut vor Umwelteinflüssen.

«Die Haut ist nach dem Duschen am aufnahmefähigsten»

Wann ist der ideale Zeitpunkt, um Feuchtigkeitscreme auftragen?

Gleich nach dem Duschen! Das ist ein sehr nützlicher Lifehack, den Sie ausprobieren sollten. Die Hautporen sind nach dem Duschen am aufnahmefähigsten, so dass die aufgetragene Feuchtigkeit der Creme sofort eingeschlossen wird. Die Haut wird so optimal und nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt.

Können Sie uns noch etwas zum Thema Sonnenschutz verraten?

Täglicher Sonnenschutz ist unverzichtbar! Sonnencreme schützt die Haut vor schädlichen UV-Strahlen, die zu Hautkrebs und vorzeitiger Hautalterung führen können. Selbst an bewölkten Tagen oder im Winter empfehle ich, Sonnencreme oder eine Pflege mit Sonnenschutz zu verwenden. In unserer Nourishing Creme ist darum Lupinöl enthalten, das unter anderem die Haut vor UV-Strahlung schützt und den Anti-Aging-Prozess unterstützt.

Vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps und Tricks.

Das sind die einmaligen Eigenschaften:

Reparatur, Schutz und Stärkung - Idealer Booster für müde, fahle Haut - Stärkt das mitochondriale Netzwerk der Haut - Stimuliert hauteigene Reparaturmechanismen etwa bei Wundheilung und Regeneration (beispielsweise. bei Akne) - Nährt, stärkt und schützt die Haut, vor allem in der kalten Jahreszeit oder bei reifer Haut

Das sind die speziellen Eigenschaften:

Der ultimative Lifting-Effekt für die Augenpartie - Leichtes, kühlendes Erfrischungsgefühl - Sichtbare Reduzierung von Tränensäcken und Augenringen - Aufhellung der Augenkontur - Wiederherstellung der Hautfestigkeit und -struktur

