Promotion

Mehrweg statt Einweg! Jetzt 1 von 10 Starbucks Reusable Sets gewinnen

Am 25. August führt Starbucks in der Schweiz eine Gebühr von 10 Rappen auf Einwegbecher für heisse, handgefertigte Getränke ein, um die Gäste dazu zu motivieren, wiederverwendbare Becher mitzubringen. Der Erlös geht vollumfänglich an den WWF. Ausserdem gibt es dafür natürlich weiterhin einen Rabatt von 80 Rappen auf den normalen Preis. Damit auch ihr in Zukunft Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen könnt, verlosen wir unter allen Teilnehmern 10 stylische Starbucks Reusable Sets bestehend aus einem Tumbler für Heissgetränke sowie einem Cup für Kaltgetränke.

«Make the Change» lautet das Motto von Starbucks, mit dem sie ein Umdenken bei den Menschen erreichen möchten. Ziel des globalen Sustainability Commitments ist es, weltweit den Abfall bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und Kunden zur Verwendung von Mehrweggefässen statt Einwegbechern zu ermutigen.

«Dass die Cup Charge der richtige Weg ist, unsere Gäste zu motivieren, wiederverwendbare Becher mitzubringen, zeigen die Erfahrungen aus anderen Märkten», sagt Stefan Hungenberg, General Manager Starbucks Schweiz und Österreich. «Dort wurde die Nutzung der Einwegbecher reduziert – und das möchten wir nun auch in der Schweiz erreichen.»

In Zahlen heisst das: Starbucks möchte in der Schweiz bis Ende 2024 eine Verdreifachung der Mehrwegbecher bei Heissgetränken im ToGo-Bereich sowie eine Einsparung von über 1 Mio. Einwegbecher erzielen.

Die Cup Charge ist eine von vielen Massnahmen, um die Menschen zum Umdenken zu bewegen und ihnen die Entscheidung für die Benutzung von Mehrwegbechern zu erleichtern. Folgende Massnahmen wurden in der Schweiz bereits umgesetzt:

Attraktiver Rabatt: Bereits seit der Eröffnung des ersten Starbucks in Zürich vor 20 Jahren gewährt Starbucks in der Schweiz einen Rabatt von 80 Rappen auf handgefertigte Getränke für alle, die ihren eigenen wiederverwendbaren Becher mitbringen.

In den Starbucks Coffee Houses können Getränke vor Ort in Porzellan Tassen genossen werden.

In den Starbucks Coffee Houses können Getränke vor Ort in Porzellan Tassen genossen werden. Grosses Angebot an wiederverwendbaren Gefässen: Starbucks bietet eine grosse Auswahl an stylischen Mehrweggefässen an. Seit 2014 gibt es mit dem Reusable Cup für CHF 3.50 zudem eine günstige Alternative im ikonischen Starbucks Look.

Weitere Massnahmen, wie die Einführung eines Circular Cups, der aus recycelten Einwegbechern hergestellt wird, sowie der Möglichkeit des Cup Sharings, wobei in jedem Coffee House Mehrwegbecher gegen Abgabe eines Pfands bezogen und auch wieder abgegeben werden können, folgen in Kürze.

Der Erlös aus der Cup Charge wird zu 100 Prozent an den WWF Schweiz weitergegeben, um die Organisation bei verschiedenen Projekten – unter anderem zur Reduzierung der Plastikverschmutzung der Umwelt – zu unterstützen.

