bild: sleepiz

Warum du ständig müde bist - deine Hoffnung auf schnarchfreie Nächte

Schnarchen belastet Paare mehr als bisher angenommen. Die nächtliche Lärmbelästigung stellt für 68% der Paare die schreckliche Realität dar und ist in jeder sechsten Partnerschaft die Ursache für Streit und Beziehungsprobleme.

Bei ganzen 13 % der Paare führt Schnarchen zu getrennten Schlafzimmern1, was wiederum zu emotionaler Distanz und weniger Intimität in der Partnerschaft führen kann. Was für den nicht-schnarchenden, wachliegenden Leidtragenden nur unangenehm ist, kann für den schnarchenden Teil ernsthafte gesundheitliche Probleme bedeuten. Sleepiz hilft diesen gesundheitlichen Problemen auf die Schliche zu kommen und legt den Grundstein für die richtige Behandlung.

1 Umfrage des Meinungsforschungsinstitus forsa: «Deutschland schläft gesund»

Oft ist Schlafapnoe die Ursache

Eine mögliche Ursache des Schnarchens ist Schlafapnoe, eine respiratorische Erkrankung, bei der während des Schlafes wiederholt die Atmung aussetzt. Betroffene merken davon meistens nichts, leiden jedoch unter ausgeprägter Tagesmüdigkeit, da Atempausen zu unbewussten Schlafunterbrüchen führen. Laut Lungenliga leiden schweizweit über 150'000 Menschen an Schlafapnoe – doch 80 % wissen es nicht. Gewisse Studien deuten gar darauf hin, dass die Hälfte der Männer über 40 von einer mittelschweren bis schweren Ausprägung betroffen ist2. Dann treten während des Schlafens schon mal 30 oder mehr Atempausen pro Stunde auf.

2 Prevalence of sleep-disordered breathing in the general population: the HypnoLaus study

Die Lösung heisst Sleepiz

Um das Problem der Schlafapnoe ganz unkompliziert und ohne Gang ins Schlaflabor anzugehen, hat das ETH-Spinoff Sleepiz ein kleines Gerät entwickelt, das den Schlaf bequem zuhause überwacht. Das Handling ist denkbar unkompliziert: Der kleine Sleepiz-Würfel wird entweder vom Hausarzt verschrieben und von der Krankenkasse bezahlt oder ab CHF 119 auf apnoe-screening.ch in der Schweiz oder auf apnoe-screening.com in Deutschland selbst bestellt. Während drei Nächten auf dem Nachttisch überwacht der Würfel die Atmung mit einer Genauigkeit von 99 % und übermittelt die generierten Daten in Echtzeit an eine Cloud-Plattform. Im Anschluss wird das Gerät einfach wieder zurückgeschickt und die Daten mit dem Hausarzt oder einem Sleepiz-Experten besprochen.

bild: sleepiz

Erkennst Du Dich, Deinen Partner oder Deine Partnerin wieder? Dann habt Ihr jetzt die Möglichkeit eines von fünf Premium Schlafscreenings mit dem Sleepiz-Würfel inklusive Analysebericht und Schlafcoaching im Wert von CHF 199.- von apnoe-screening.ch zu gewinnen! Damit auch Ihr Euch den Gang ins Schlaflabor aufschieben und wieder den wirklich wichtigen Dingen im Leben zuwenden könnt.

