Gewinne einen Tesla Model 3 einen ganzen Monat im Abo von Clyde Mobility



Bild: Clyde

Gewinne einen Tesla Model 3 einen ganzen Monat im Abo von Clyde Mobility

Wir haben „Good News“ für dich: Clyde hat sein Angebot überarbeitet und startet in 2021 im komplett neuen Look. Da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen. Aktuell kannst du einen Monat kostenlos das Tesla Model 3 gewinnen. Hol dir deine Freiheit zurück.

Du wolltest schon immer mal ein Auto der Zukunft erleben? Der Auto Abo Service Clyde hat gerade eine mega Aktion am Start. Mach mit und gewinne einen von drei Tesla Model 3 für einen Monat kostenlos im Auto Abo. So hast du zumindest mit deinem Auto deine volle Freiheit zurück.

Dein Abo in die Freiheit

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Einfach einsteigen und losfahren. Und das Ganze mit dem absolut sorglos Paket? Gibts nicht, gibts doch! Und wir sagen dir wie. Clyde ist das flexibelste Auto Abo der Schweiz. Versicherung, Service, Reifen, Steuern, Zulassung, Vignette und Mehrfahrer sind mit drin. Das Auto Abo macht, was du willst. Du bezahlst einfach eine monatliche Rate, in der alle Kosten inklusive sind - ausser Tanken. Und wenn du dein Auto nicht mehr brauchst, kündigst du das Abo einfach per E-Mail und gibst es zurück. Oder du wechselst einfach auf ein anderes Modell. So kannst du im Sommer ein Cabrio fahren und im Winter einen Tesla . Dein Auto wird dir sogar kostenlos vor die Tür geliefert - schweizweit.

Einfach ein Auto. So bist du frei und flexibel.

Bei Clyde kannst du dir einfach dein Wunschauto auswählen, das Abo mit Kilometer und Laufzeit bestimmen und ab in die Freiheit fahren. Klingt einfach? Ist es auch. Das Leben ist kompliziert genug, dann muss es nicht auch noch dein Auto sein. Mit Clyde hast du für jede Lebenssituation das richtige Auto an deiner Seite. Und gerade in der aktuellen Zeit der Pandemie haben wir sehr individuelle Lebenssituationen. Clyde unterstützt dich mit dem Auto Abo fair und flexibel.

Gewinne einen von drei Tesla Model 3 für einen Monat

Wir möchten Danke sagen! Danke für euren unermüdlichen Einsatz und die Hoffnung, dass wir irgendwann wieder in einem “Normal” ankommen. Wir können dazu nur einen kleinen Beitrag leisten, wollen aber dreien von euch die Chance geben, einen Monat CO2-neutral sicher zur Arbeit, an die schönsten Orte der Schweiz und zu euren Liebsten zu kommen. Und so einfach geht’s:

Kontaktformular ausfüllen Sag uns wie dich Corona betrifft und warum dich ein Monat Tesla fahren glücklich machen würde Gewinne einen Tesla Model 3 im Abo von Clyde für einen Monat

Die Gewinne

Du hast die Chance auf ein kostenloses Abo für einen Monat von Clyde für jeweils:

Einen Tesla Model 3 Standard Range Plus

Einen Tesla Model 3 Long Range

Einen Tesla Model 3 Performance

Unter allen Kommentaren ziehen wir drei Gewinner.

Gewinne einen von drei Tesla Model 3 für einen Monat Jetzt Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen! Vorname Nachname Jahrgang* E-Mail Strasse & Nr. PLZ & Ort Sag uns wie dich Corona betrifft und warum dich ein Monat Tesla fahren glücklich machen würde Teilnahmebedingungen 1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die AMAG Import AG, Clyde, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich (nachfolgend „AMAG“ genannt). Die Durchführung des Gewinnspiels erfolgt auf Basis der nach- stehenden Teilnahmebedingungen. Für die Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung bzw. Gewinnausschüttung ist AMAG zuständig und verantwortlich. 2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 20 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz oder in Liechtenstein. Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Personen unter 20 Jahren und Mitarbei- ter/-innen der AMAG einschliesslich deren Angehörige. 3. Verlost werden drei (3) einmonatige Clyde-Abos für einen Tesla Model 3. 4. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit der Beantwortung der Frage auf der Watson-Website oder deren Social Media Kanäle, warum dem Teilnehmer oder einer bestimmten Person ein einmonatiges Clyde-Abo eines Tesla Model 3 sehr im Alltag helfen würde, da der Teilnehmer oder die dritte Person durch die Corona-Pandemie stark beeinflflusst wurde. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich. Eine Jury bewertet die Antworten unabhängig und prämiert nach bes- tem Wissen und Gewissen die drei Gewinner. 5. Die Einlösung des Gewinnes setzt voraus, dass der/die Gewinner/-in bzw. die dritte Person einen in der Schweiz oder Liechtenstein gültigen Führerschein besitzt und die AGB und Daten- schutzerklärung von Clyde/AMAG akzeptiert. 6. Preise können nicht übertragen, abgetreten, umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. 7. AMAG hat das jederzeitige Recht, ohne Mitteilung und Begründung Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschliessen, die den Teilnahmevorgang oder das Gewinnspiel manipulieren bzw. dies versuchen und/oder die gegen die Spielregeln verstossen. Dies gilt ebenso hinsichtlich Teilnehmer, die falsche Angaben zu ihrer Person machen. 8. Die AMAG ist berechtigt, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung, Mitteilung oder Begründung unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer zu unterbrechen oder zu beenden, wenn der Verdacht auf Spielmanipulation besteht sowie wenn technische Gründe oder rechtliche Gründe eine ordnungsgemässe Durchführung oder Fortsetzung nicht gewährleis- ten lassen. 9. AMAG haftet soweit gesetzlich möglich nur für Schäden, die von AMAG oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Sämtliche mit dem Gewinn einhergehenden Betriebs-, Neben- und Folgekosten trägt der Gewinner. 10. AMAG übernimmt keine Gewähr für das jederzeitige einwandfreie Funktionieren der Watson- Seiten, auf denen das Gewinnspiel angeboten wird, insbesondere auch nicht für eine eventuelle Überlastung der Watson-Seiten. 11. Teilnahmeschluss ist der 13.03.2021 um 23:59 Uhr MEZ. Die Gewinner werden schriftlich via E- Mail oder telefonisch durch Watson benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht bzw. antwortet der Gewinner nicht auf die E-Mail von Watson innerhalb von 7 Tagen nach Absenden der Benachrichtigung, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner bestimmt. 12. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass die zu seiner und/oder der dritten Person gemachten Angaben richtig sind und insbesondere, dass der Teilnehmer zur Übermittlung der Daten der dritten Person an AMAG berechtigt ist. In diesem Zusammenhang stellt der Teilnehmer die AMAG von jeglichen Ansprüchen dieser dritten Person frei, sollten diese nicht in die Weitergabe ihrer Daten an die AMAG eingewilligt haben. 13. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. 14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 15. Das Gewinnspiel untersteht schweizerischem Recht. 16. Diese Teilnahmebedingungen können von AMAG jederzeit abgeändert werden. 17. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. 18. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Watson und wird in keiner Weise von Watson gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschliesslich an AMAG und nicht an Watson zu richten. Teilnahmebedingungen Akzeptieren AGB's Akzeptieren

Hier geht es zu den AGB's

Bild: Clyde

