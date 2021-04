Promotion

MINI BIG-LOVE-Challenge: Gewinne einen Sommer im MINI Cabrio.



bild: BMW (Schweiz) AG

MINI BIG-LOVE-Challenge: Gewinne einen Sommer im MINI Cabrio.

Stell dich der MINI BIG-LOVE-Challenge: Zeig uns, was du Verrücktes fürs

MINI Cabrio tust, und gewinn es für einen Sommer.

Die MINI BIG-LOVE-Challenge.

Gokart-Feeling pur mit Sonnenschein im Gesicht gibt es im neuen MINI Cabrio. Oben ohne bietet es jede Menge Fahrspass und rasante Freude am Leben. Alles, was du tun musst, um es einen Sommer lang gratis zu fahren, ist, deine Liebe zum MINI Cabrio zu beweisen.

Und zwar so: Denk dir eine verrückte Challenge als Liebesbeweis aus, formuliere diese in einem Satz, schick uns ein passendes Foto dazu und registriere dich hier. Beispiele findest du weiter unten auf dieser Seite.

Das musst du wissen.

Liebe kommt von Herzen: Bring also mit deiner Challenge weder dich noch andere in Gefahr, beleidige niemanden und mach dich nicht über andere lustig. Gefällt uns dein Beitrag, kommt er ins «This or that»-Duell und tritt gegen die Beiträge der anderen Teilnehmenden an. Die watson-Community stimmt darüber ab, wer schlussendlich aus allen Duellen als Sieger hervorgeht.

Die finale Challenge.

Wer die «This or that»-Duelle gewinnt, ist nur noch einen Katzensprung davon entfernt, das MINI Cabrio einen Sommer lang sein Eigen zu nennen: Sie oder er wird von uns besucht, um die Challenge vor laufender Kamera einzulösen und mit dem Video auf watson sowie den Social-Media-Kanälen von MINI und watson zum Star zu werden. Bist du dabei? Let’s go!

Lass dich inspirieren

MINI BIG-LOVE-Challenge Gewinne einen Sommer im MINI Cabrio. Anrede Vorname Nachname Strasse & Nr. PLZ & Ort Telefon E-Mail Führerschein der Kategorie B Ja Nein Was würdest du dafür tun? Lade Dein Bild hoch Datei hochladen Ausgewählte Dateien Teilnahmebedingungen akzeptieren* Ja Ich wünsche personalisierte Werbung Ja

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen

Hier geht es zur personalisierten Werbung

Das neue MINI Cabrio.

- Mit vollelektrischem, geräuscharmem Textilverdeck

- Innerhalb von 18 Sekunden geöffnet

- Bietet komfortabel Platz für vier Personen

- Exklusive Farblackierung: Zesty Yellow

- Zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten

- In vier Motorvarianten und drei Ausstattungsvarianten er- hältlich

- Zwischen 102 und 231 PS, je nach Modell

- Hat als John Cooper Works Modell besonders viel Power



Mehr zum neuen MINI Cabrio.



