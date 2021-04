Promotion

Raus in den Frühling –Ausflugtipps im Kanton Freiburg!



Bild: © Nicolas Geinoz

Lust auf Grün und Blau, Aktivität und Frischluft, kulturelle Inspiration? Die Gastgeber im Kanton Freiburg haben Ideen für jedes Energie-Level. Damit der Frühling so richtig schön aktiv wird!

Schön sieht’s aus, wenn über dem Greyerzersee die Gipfel der Freiburger Voralpen mit ihren noch weissen Mützen aufblitzen. Zum Wandern bleibt man vorerst in etwas tieferen Lagen, zum Beispiel auf dem Rundweg um den See. Die 44 fast flachen Kilometer können mit Hilfe des ÖVs problemlos in Etappen gegliedert werden. Die Novilé-App lädt dabei ein zum Wetteifern über Flora, Fauna und Kultur. Käseliebhaber besuchen im nahen Pringy die Schaukäserei La Maison du Gruyère, wo man zwischen 9.00 und 12.30 Uhr die Produktion des Le Gruyère AOP erleben kann. Oder doch lieber Schokolade? Auch das Maison Cailler mit seinem interaktiven Rundgang liegt am Weg. A propos See in den Bergen: Ein kleines, aber rares Juwel ist der Lac des Joncs bei Les Paccots. Er entstammt der Eiszeit, ist also rund 5000 Jahre alt und sehr tief. Ein wunderschönes Ausflugsziel für Naturliebhaber, wie überhaupt diese Region mit ihren Feuchtgebieten, Mischwäldern und Hochebenen.

Entdeckungen am Murtensee und Neuenburgersee

Prädestiniert für Frischluft-Aktivitäten im Frühling ist die Seenregion. Am Mont Vully, der freiburgischen Riviera des Murtensees, sorgt das Klima früh im Jahr für schönsten Blütenrausch. Wer auf dem Reblehrpfad Vully spaziert, geniesst den Blick über den Murtensee bis zu den schneebedeckten Berner Alpen… und wohl auch Vorfreude auf einen einheimischen Wein.Zahlreiche Velowege führen durch die liebliche Region Murtensee. Für fast alle machbar sind die 28 Kilometer um den See auf der Route Nr. 480, Tour du Lac de Morat. Diese Tour lässt sich kulinarisch anreichern, indem man die Genussreise um den Murtensee bucht (ab 1. Mai). Das spielt sich dann so ab: Mietvelo am Bahnhof Murten fassen, ein Stück Murtener Nidelkuchen geniessen und dann losradeln. In einem Terrassenrestaurant am Mont Vully wartet schon eine Portion Eglifilets, und später, beispielsweise beim Hotel Bad Murtensee, ein Glas kühler Chasselas. Wer in Murten übernachtet, wird durchs Stedtli bummeln, vielleicht das Museum Murten besuchen, sicher aber die begehbaren Ringmauern erkunden und nochmals zu den Reben am Mont Vully hinüberblicken.

Das Südufer des Neuenburgersees ist geprägt von der Grande Cariçaie, dem artenreichen Naturparadies. Dieses lässt sich über zahlreiche Wander- und Velowege, aber auch von Stegen und Beobachtungshütten aus entdecken. Hier könnte man den Chemin des Trois-Lacs angehen, ob die ganzen 61 Kilometer oder nur eine Etappe: alles ist ganz einfach, aber wunderbar naturnah. Geheimtipp: versteckte Sandstrände entlang der Strecke laden zu einem erholsamen Picknick-Stopp ein. Ev. sogar mit der Picnic Box Fribourg Region.

Bild: © Jorgenn

Bild: © Laurent Sciboz

Frischekick per E-Bike

Viel frühlingshaften Landschaftsgenuss versprechen die E-Bike-Routen am Fusse der Freiburger Voralpen. So lässt sich etwa das deutschsprachige Senseland via die Herzschlaufe Sense erleben. Erst vor zwei Jahren eröffnet, ist diese mittel-anspruchsvolle Route schon ein Klassiker! Liebliche Hügel und Flusspassagen, waldige Abschnitte und immer wieder schönste Ausblicke prägen die 72 Kilometer. Wer seine E-Bike-Tour lieber individuell gestaltet, kann in Charmey Bikes oder eine Pauschale buchen, bei der auch gleich das Fondue für zwei Personen in der Satteltasche dabei ist.

Welche Route die passende ist, entscheidet man nach Lust und Laune. La Gruyère Tourismus hat attraktive Vorschläge aufbereitet. Nicht verpassen sollte man einen Besuch im mittelalterlichen Städtchen Gruyères, dort das Schloss besuchen und eventuell das Alien Museum von HR Giger oder doch mindestens die von ihm gestaltete Bar.

Kulturwandern in Freiburg und Romont

Freiburgs Altstadt war schon immer einladend für Stadtwanderer. Mit dem neuen Visioguide «Frÿburg 1606» begibt man sich auf Zeitreise ins Jahr 1606. Dank Augmented Reality entdeckt man Gassen und 360°-Ansichten von damals und begegnet Menschen in ihrem Alltag. Ganz analog aber sind und bleiben die Stufen hinauf zur Aussichtsplattform des 74 Meter hohen Turms der St. Nikolaus Kathedrale. Direkt aus der Stadt ins Grüne führen verschiedene Wanderwege. Ein Klassiker ist die Rundwanderung durchs mystisch schöne Galterntal. Wunderbar abwechslungsreich ist der Rundweg um den Perolles-See, auf dem man viel über Flora, Fauna und das Lebenselixier Wasser erfährt.

Bild: André Meier

bild: André Meier

Eine kleine, aber feine Perle für Kulturwanderer ist das Städtchen Romont. Alle Blicke auf sich zieht das Schloss mit dem Vitromusée, dem Schweizerischen Museum für Glasmalerei und Glaskunst. Dort kann man auf den 16 Kilometer langen Glasmalereipfad starten und unterwegs wunderbare Kirchenfenster bewundern.

© nicolas geinoz

© pascal gertschen

