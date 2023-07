bild: @saastal tourismus

Gewinne Tickets für Electro-Party mit MISS MONIQUE auf 3500 m. ü. M.

Die HANZ UP Partys von HANZ SOUNDZ stehen für fette Progressive-House und Melodic-Techno Events in luftigen Höhen. Im Rahmen des diesjährigen Saas Feestival legt am 29. Juli 2023 ein angesagtes Lineup auf im weltweit höchstgelegenen Drehrestaurant auf dem Mittelallalin. Sichere dir beim Wettbewerb die Chance auf 5 x 2 Tickets.

Auf zum Tanz auf dem höchstgelegenen Dancefloor auf dem Mittelallalin. Zum ersten Mal lässt HANZ SOUNDZ hoch über Saas-Fee die Progressive-House und Melodic-Techno-Herzen höher schlagen. Haupt-Act auf luftigen 3500 m.ü.M. ist MISS MONIQUE – mit 85 Millionen Views auf YouTube und beinahe einer Million Followern in den sozialen Medien gehört sie zu den grossen Namen in der Electrowelt. Davor legen JOSC und GIRL aus Bern zu einem unvergesslichen Warm-Up auf.

bild: bodenmüllernicolas

Sichere dir jetzt dein Ticket und mach dich tanzklar. Oder gehöre mit Glück zu den 5 Gewinnenden, die kostenlos hoch über Saas-Fee Party machen. Wir verlosen fünfmal 2 Tickets im Wert von je CHF 150.– für dieses unvergessliche Erlebnis auf 3500 m.ü.M. Beantworte folgende Frage und pack deine Chance, beim weltweit höchstgelegenen Rave dabei zu sein:

