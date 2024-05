Weg der 18 Viertausender: Blick auf die höchsten Berge der Schweiz bild: saastal tourismus ag

Promotion

Entdecke die perfekte Auszeit und erlebe den Sommer deines Lebens in Saas-Fee/Saastal

Packe deine Wanderschuhe und die Abenteuerlust ein und mache dich bereit für eine unvergessliche Sommerzeit in den Bergen im autofreien Saas-Fee. Von idyllischen Wanderwegen bis hin zu musikalischen Highlights, im Saastal ist für jeden etwas dabei:

Wandern im Herzen der Alpen:

Erlebe unsere Wanderrouten! Vom gemütlichen Spaziergang durch Lärchenwälder, ideal für Familien, bis hin zur anspruchsvollen Tour zum Gletschersee, bietet das Saastal Wandermöglichkeiten für jeden Geschmack. Entdecke die Vielfalt der Flora und Fauna auf gut ausgeschilderten Pfaden.

bild: Saastal Tourismus AG

Starte deine Wanderung bei der Bergstation der Hannigbahn (die neue Gondelbahn bringt dich in 5 Minuten nach oben). Der Weg führt zuerst zum steinigen Mällig (2'700 m ü.M.), wo du eine atemberaubende Aussicht auf das Saastal und die umliegenden Viertausender geniesst. Nach einer flachen Strecke durch das wildromantische Bidergebiet und den Lärchenwald, geht es steil bergab zum Höhenweg Saas-Fee - Grächen. Der Rückweg nach Saas-Fee führt vorbei an Senggbodu und Bärufalla. Halte Ausschau nach Steinböcken, die sich oft in diesem Gebiet aufhalten und fantastische Fotomotive bieten.

Beobachte Murmeltiere in ihrer natürlichen Umgebung:

Die Murmeltiere des Saastals sind eine Attraktion für sich. Besuche die besten Beobachtungsstellen und erfahre mehr über diese faszinierenden Tiere in ihrer natürlichen Umgebung.

Murmeli füttern auf dem Spielboden bild: saastal tourismus ag

Entdecke die Faszination des Mountainbikens im Saastal:

Ein Paradies für alle Biker, von Adrenalinjunkies bis zu Naturgeniessern. Auf 80 Kilometern bestens ausgeschilderten Wegen findest auch du deine Lieblingsstrecke, ob einfach oder anspruchsvoll. Auf jedem Trail bietet sich eine neue Perspektive auf die Viertausender des Saastals.

Starte dein Bike-Abenteuer auf dem Kreuzboden und bereite dich auf eine Fahrt voller spektakulärer Aussichten und herausfordernder Trails vor. Der Flowtrail von Kreuzboden hinunter zur Triftalp bietet dir eine perfekte Mischung aus Spass und Herausforderung, die sowohl erfahrene Biker als auch Einsteiger begeistert.

Von dort aus geht es weiter auf dem Singletrail Furwald. Dieser Abschnitt ist bekannt für seine technischen Passagen und bietet eine perfekte Gelegenheit, deine Skills unter Beweis zu stellen.

Danach führt die Route dich bis nach Stalden. Die Abfahrt nach Stalden ist ein Genuss für alle Sinne, mit Panoramablicken auf das umliegende Tal und die Möglichkeit, die Ruhe und Schönheit der Natur in vollen Zügen zu erleben.



Trift Flowtrail bild: saastal tourismus ag

Unbegrenzte Freiheiten ab der 1. Übernachtung:

Du erhältst die SaastalCard, deine Eintrittskarte zu einer Welt voller Möglichkeiten – freie Fahrt mit Seilbahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie exklusive Rabatte auf viele Attraktionen warten auf dich.

SaasFeestival – Der Sommer klingt gut:

Sei dabei an den kostenlosen Konzerten von Bastian Baker, Port Polar, Fäaschtbänkler und mehr. Geniesse Konzerte inmitten der höchsten Berge mit lokaler Gastronomie. Erfahre mehr über das Programm.

bild: saastal tourismus ag

Buche jetzt und spare: Reserviere deine Wunschunterkunft und sichere dir Reserviere deine Wunschunterkunft und sichere dir 10% Rabatt bei einem Aufenthalt von mindestens zwei Nächten mit der Outdoor Paradies Pauschale.