Bild: Sky Studios

Promotion

Cyberkriege, Hacking und geheime Organisationen gibt es in diesen neuen Thrillerserien

Eine Geheimorganisation dreht die Zeit zurück, um Katastrophen zu verhindern und eine hochbegabte Hochschulabsolventin findet sich in einem Cyberkrieg wieder.

Die rasant inszenierten Thrillerserien «The Lazarus Project» und «The Undeclared War» überzeugen nicht nur durch Action und Spannung, sondern machen uns warnend die Zerbrechlichkeit unserer Systeme und die Komplexität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen bewusst. In einem Rennen gegen die Zeit, müssen die Protagonisten akute Bedrohungen für die Welt abwenden und zeitgleich innere Kämpfe ausfechten.

«The Lazarus Project»

In der Sky Original Actionthrillerserie «The Lazarus Project» steckt der App-Entwickler George in einer Zeitschleife fest - er erlebt einen Tag aus der Vergangenheit und kann vorhersagen, was passieren wird. Doch ausser ihm scheint sich niemand an die Geschehnisse zu erinnern. Er glaubt, den Verstand verloren zu haben. Das Schlimmste aber ist, dass er der Einzige zu sein scheint, der bemerkt, was passiert ist. Bis er auf Archie trifft, die George für das Lazarus-Projekt rekrutiert - eine geheime Organisation, welche die Fähigkeit besitzt, die Zeit zurückzudrehen, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist. Der Zeitsprung verhindert globale Katastrophen, wodurch gewisse Ereignisse ungeschehen gemacht werden. George wird vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt, was ihn das umfassende System des Lazarus-Projects hinterfragen lässt.

«The Undeclared War»

Fake News, Hacking und die Übernahme sozialer Medien als mögliche Bedrohung der Demokratie – das Peacock Original «The Undeclared War» zeichnet ein warnendes Bild über die Schwachstellen der Systeme. Im Zentrum der Serie steht die hochbegabte 21-jährige Saara Parvin und ein hochrangiges Team von Analysten, welches im Verborgenen Cyberangriffe auf das Vereinigte Königreich und die bevorstehenden Parlamentswahlen bekämpft. Eine Eskalation des Cyberkrieges soll verhindert werden, indem jeder versucht, dem anderen einen Schritt voraus zu sein.

Sky Show zeigt exklusiv herausragende Serien sowie die grossen Blockbuster Filme. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermassen beliebten Serien wie «Game of Thrones», «Mare of Easttown» und «Westworld» gibt es exklusive Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie «House of the Dragon», «Succession», «Euphoria» und «And Just Like That» zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Show aussergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. «Dexter – New Blood», Starzplay wie «Gaslit», Sky Originals aus Deutschland, Italien und Grossbritannien, wie «Das Boot», «Babylon Berlin» oder «Gangs of London» sowie ausgewählte Doku-Produktionen wie «Tiger».

