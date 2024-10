bild: MUNTAGNARD AG

Gewinne jetzt die Schweizer Jacke, die die Modewelt aufrüttelt

Wir alle haben ein Interesse daran die Umwelt zu schützen – aber was, wenn dies mit persönlichem Verzicht und Kompromissen verbunden ist? Ein Unternehmen, das sich genau dieser Herausforderung angenommen hat, ist die Bündner Modemarke Muntagnard . Diese noch junge Marke schafft das, was uns von den grossen internationalen Modehäusern seit vielen Jahren versprochen wird: durchdacht nachhaltige Kleidungskollektionen, die hinsichtlich Qualität, Komfort und Stil keine Wünsche offenlassen. Ein Produkt, das diesen Ansatz perfekt verkörpert ist die mehrfach preisgekrönte MIUtec Iso Jacke . Nutze jetzt deine Chance und gewinne eine MIUtec Iso Jacke.

Eine Vision aus den Schweizer Bergen

Muntagnard ist das Ergebnis einer mutigen Entscheidung zweier Gründer, die ihre Karrieren in der Nachhaltigkeits- und Strategieberatung hinter sich liessen. Sie wollten etwas schaffen, das einen wirklichen Impact hat und kreierten mit Muntagnard eine Marke, die mittlerweile zu den vielversprechendsten in der Schweizer Modewelt gehört. Die Gründer, Dario Grünenfelder und Dario Pirovino, denken Mode neu – und zwar nach Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Ihre Mission? Kleidung, die Komfort, Stil und Nachhaltigkeit perfekt vereint.

Ihre Reise begann mit einem einfachen, aber kraftvollen Credo: «Nachhaltigkeit ist für uns kein Image-Treiber oder ein Trend, sondern der entscheidende Hebel und Ausgangspunkt für Innovation», so Geschäftsführer Pirovino. Bei der Auswahl der Materialien setzt Muntagnard kompromisslos auf erneuerbare, recycelbare und biologisch abbaubare Rohstoffe. Die Schweizer Werte von Qualität und Innovation sind tief in ihrer Philosophie verwurzelt, was in jedem einzelnen Produkt erkennbar ist. Heute vertrauen beispielsweise bereits das Zürcher Film Festival und der Hockey Club Davos der Schweizer Marke, die beide eine langjährige Partnerschaft mit Muntagnard eingegangen sind. Zudem ist Muntagnard unter den letzten drei Nominierten für den Fair Fashion Award Schweiz, welcher Ende Oktober vergeben wird.

bild: MUNTAGNARD AG

Die Innovation der Einfachheit

Die preisgekrönte MIUtec Iso Jacke ist dabei nicht nur ein Fashion-Statement, sie ist ein wegweisendes Beispiel für zukunftsfähiges Design. Nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft wurde der sogenannte Monomaterial-Ansatz verfolgt. Hierbei wird wann immer möglich nur mit einem Material gearbeitet, um dieses am Lebensende bestmöglich und tatsächlich recyceln zu können. Mit dieser Ambition ist es Muntagnard nach über zwei Jahren Entwicklungsarbeit gelungen, eine funktionale Alljahresjacke zu kreieren, die tatsächlich statt aus über 10 unterschiedlichen Materialien aus nur zwei Komponenten besteht, welche zudem leicht voneinander trennbar sind. Wenn man bedenkt, dass heute weltweit nur ca. 1% der textilen Fasern tatsächlich zu neuen, gleichwertigen Fasern recycelt werden, unterstreicht dies die Wichtigkeit solcher Entwicklungen zusätzlich.

Die Bündner gingen auch bei den Rohmaterialien für diese zwei Komponenten komplett neue Wege. Die Isolationsschicht, die leicht ist, aber Wärme hervorragend speichert, besteht nicht etwa aus Daunen oder Polyester, sondern wird aus einer neuartigen Holzfaser gefertigt. Der gesamte Rest der Jacke, und hier verbirgt sich die tatsächliche Innovation, besteht vom Stoff übers Nähgarn bis hin zum kompletten Reissverschluss aus nur einer innovativen Funktionsfaser, die beschleunigt abbaubar und recycelbar ist. Die Produkte werden dann von einem Schweizer Produktionspartner in ihrer europäischen Näherei gefertigt.

bild: MUNTAGNARD AG

Doch das Wichtigste an allem: Diese Jacke ist aufgrund der speziell entwickelten, feinen Webart des Aussen-& Innen-Stoffes besonders winddicht, leicht und hält dich durch das Holzfaser-Vlies angenehm warm. Vom modernen, zeitlosen Stil her könnte sie genauso gut aus den Modeschmieden in Mailand oder Paris stammen. Ob beim City-Trip, für die gemütliche Wanderung am Wochenende, oder fürs tägliche Pendeln zur Arbeit, diese Jacke passt zu fast jeder Gelegenheit. Schliesslich werden die Produkte in den Bündner Bergen entwickelt, wo die nachhaltigen Innovationen vielseitigem Einsatz genügen müssen.

bild: MUNTAGNARD AG

Auf grosser internationaler Bühne

Der zukunftsweisende Ansatz blieb national und international nicht unbemerkt. Die MIUtec Iso Jacke wurde beispielsweise gleich zweimal mit dem renommierten ISPO Award ausgezeichnet – inklusive Gewinn des Public Choice Awards. Die Jury lobte insbesondere den klaren Fokus auf recycelbare Materialien und das minimalistische, aber funktionale Design. «Ein inspirierendes Produkt in Zeiten, in denen genau diese Art von Innovation gefragt ist», so die ISPO-Jury.

Wo geht es weiter?

Auch im kommenden Jahr plant Muntagnard weitere Innovationen, um das Sortiment mit neuen Produkten zu erweitern. Derzeit sind die Kleidungsstücke bewusst ausschliesslich in der Schweiz über den Muntagnard Onlineshop sowie in den eigenen Shops in Chur und Zürich sowie ab Dezember im Pop-Up in Andermatt, erhältlich.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Du möchtest selbst erleben, wie sich Nachhaltigkeit und Stil perfekt ergänzen? Beantworte folgende Frage und gewinne mit etwas Glück eine MIUtec Iso Jacke:

