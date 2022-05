bild: fc winterthur

Promotion

Fussballfieber. Spitzenkampf. Hochspannung.

Noch zwei Runden sind in der Challenge League zu spielen – und noch immer ist die Spannung in dieser Meisterschaft kaum zu überbieten. Der FC Winterthur will am Samstag, 14. Mai, gegen Xamax unbedingt punkten, um sich für das Hitchcock-Finale in der letzten Runde in Stellung zu bringen. Wir verlosen für diesen Knüller 5x2 der raren Stehplatztickets im einzigen echten Fussballstadion im Kanton.

Wahnsinn: Auch nach 34 gespielten Runden zeichnet sich an der Spitze der zweithöchsten Schweizer Liga keine vorzeitige Entscheidung ab. Die enge Leistungsdichte und die ständigen Veränderungen in der Tabelle sorgen dafür, dass bis zum Schluss absolute Hochspannung herrscht. Das ist gut für den Fussball – auch wenn es die Nerven der Fans strapaziert.

Der FC Winterthur, der zu den Spitzenklubs zählt, will das zweitletzte Spiel unbedingt gewinnen, damit er ein möglichst komfortables Punktepolster hat, wenn es am 21. Mai in die entscheidende letzte Runde geht. Gegner am Freitag ist Xamax, der Traditionsklub aus Neuchâtel. Eine harte Nuss, ein launisches Team, mal top, mal Flop.

Die Ausgangslage ist klar: Es geht um nicht weniger als den Einzug in die höchste Liga. Der Tabellenerste der Challenge League steigt direkt auf, der Zweite fordert den Zweitletzten der Super League zu einem Barrageduell mit Hin- und Rückspiel auf.

Hol Dir mit ein wenig Glück die Tickets für das Spiel gegen Xamax! Du wirst es nicht bereuen: Die Heimspiele des FCW sind ein absolut einzigartiges Erlebnis. Das Stadion Schützenwiese hat Charme, die Stimmung ist grossartig, das Cateringangebot breit und lecker, der Fussball spannend und nach dem Spiel wird im Stadion die 3. Halbzeit mit Musik und Festbetrieb eingeläutet. Wer das verpasst, ist wirklich selber schuld.